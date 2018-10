Nedovedu si vysvětlit, jak se tam dostala, říká muž, který odchytil mambu v zahrádkářské kolonii

Pane Masopuste, můžete potvrdit, že je to opravdu mamba zelená, která v úterý utekla z domu v Hlubočepích?

Jistě, je to ona.

Jak jste hada odchytili?

Velice jednoduše, není na tom nic moc zvláštního. Seděla za plotem na stromě ve výšce metr devadesát, tak jsem si ji pomocí smetáku strhnul k sobě, abych ji měl na volném prostoru. Po bezince, která byla pod stromem, slezla na zem a tam už jsem ji přimáčkl. Potom už přišel kolega herpetolog s plastovou bedýnkou, který mambu odvezl. Během dvou minut byla akce ukončena.

Policie uváděla, že mamba urazila pětisetmetrovou vzdálenost, i když odborníci zmiňovali, že kvůli zimě zůstane spíše v domě. Jak je to podle vás možné?

Nedovedu si to vysvětlit. V úterý jsem v tom domě byl od pěti až do půlnoci, všechno jsem vyklízel a protřepával a mamba nikde nebyla.

Je možné, že proklouzla ven, když záchranáři vynášeli ven uštknutou ženu. Po levé straně domku bylo pootevřené malé okénko ve velké výšce, ale tyhle zvířata, i když jen cítí odněkud průvan, tak do toho místa nelezou. Nedovedu si tedy vysvětlit, jak se ocitla venku.

Policie také oznámila, že mambě dá den klidu, aby se chytila do nástrah. Proč se rozhodli vyčkávat?

Tady nemáte nikdy jistotu, protože ten had někam zaleze a vyleze, když má žízeň a hledá vodu, nebo hledá tepelný zdroj. Může to trvat týden, měsíc nebo půl roku. Jako je náhoda, že se objevila venku, tak by byla náhoda, že by druhý den vylezla a šla za vodou.

Co teď s mambou bude?

Nemám tušení. Pán, co přišel, ji hodil do pixle a odvezl s tím, že má povolení k chovu jedovatých hadů. Nemám představu, co s ní bude dál.