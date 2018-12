Nehoda, nebo pokus o sebevraždu? Mamba z Hlubočep zaměstnala odborníky i policii

Tropický had před svým zmizením uštknul svou majitelku. Po deseti dnech v umělém spánku žena nakonec zemřela. Lékaři původně prohlásili, že smrt s působením hadího jedu nesouvisí. Po soudní pitvě, která vyloučila cizí zavinění, se ale ukázal opak.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Několikadenní pátrání po tropickém hadovi v pražských ulicích. O co šlo, a jak se exotický plaz v Hlubočepích vlastně ocitl?

„Celá záležitost je poněkud složitější. Nechceme se pouštět do nějakých podrobností, obecně platí, že ten had tam sehrál nějakou roli, ale my si myslíme, že naše tehdejší prohlášení zůstává platné a není v podstatě v nějakém rozporu s touto zprávou,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Filip Brož.

Policisté při hledání mamby evakuovali celý bytový dům v pražských Hlubočepích, kde žena žila.

Spolu s odborníky pak na hada nalíčili nástrahy. Předpokládali totiž, že mamba zůstává v domě. Nakonec se objevila na sousedním pozemku.

„Mamba je velmi agilní zvíře a držela se na stromě. Je schopná pohybovat se ve větvích velmi rychle, když se nahřeje. A dneska jsme měli sluníčko a 20 stupňů, takže pár set metrů pro ní není vůbec problém,“ vysvětloval v říjnu herpetolog Tomáš Bublík, který mambu po třech dnech odchytil.

Úleva pro místní

Byla podle něj ve zbědovaném stavu a vystresovaná. Do svých bytů se mohli obyvatelé dotčeného domu vrátit ještě tentýž večer. Ulevilo se i dalším místním. „Bydlím tady za rohem, trošku jsem se obával, že tady ten had je a teď jsem rád, že se v klidu můžu vracet domů,“ řekl jeden z nich.

Policisté i herpetolog přitom původně předpokládali, že mamba zůstane uvnitř budovy. I proto připravili v domě tepelné pasti a chtěli hada nechat několik dní v klidu a v pátrání pokračovat později. Nakonec ho ale v zahradě svého domu zahlédla jedna z místních a zavolala policii, ta následně Bublíka. Herpetolog ale vyloučil, že by situaci podcenil.

„Mamba určitě potřebovala klid. Nastražovat pasti na hady je víceméně nesmysl. Že by to mělo stoprocentní výsledek, to jsem nepředpokládal. Pokusili jsme se vyhřát v bytě jednu místnůstku přímotopem a vypnout kotel, který tam zapnuli odborníci přede mnou, protože ten bohužel nahřeje stoupačky. Přirozeností mamby je lézt po výškách a dost jsem se bál, aby jí tím odborníci neukázali cestu ven, což se asi stalo,“ popsal po odchytu Bublík.

Majitelka hada neměla podle Státní veterinární správy chov schválený. Policie se zabývá tím, jak mohl had uprchnout, zjišťuje ale i okolnosti uštknutí.

„Stále není jasné, jestli šlo o pokus sebevraždu či nikoliv, takže případ bude dál pokračovat,“ vysvětlil přímo u místa odchytu hada mluvčí policie Jan Daněk.

V roce 2018 nešlo o jediné hledání jedovatého plaza. Mamba černá v létě uštkla svého majitele ve Zvoli u Prahy, ten po podání protijedu přežil.