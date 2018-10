Žádný chov mamby zelené v Praze jsme nepovolili, zní z veterinární správy. Hrozí za něj pokuta až 50 tisíc

Policisté v pražských Hlubočepích stále pátrají po smrtelně jedovaté mambě zelené. Lidé mají být velmi obezřetní a pokud hada uvidí, mají zavolat 158. Chov jedovatých hadů, stejně jako například šelem nebo primátů, musí schvalovat Státní veterinární správa. Její mluvčí Petr Vorlíček pro Radiožurnál potvrdil, že v Praze žádný chov mamby povolený není. Praha 8:35 4. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smrtelně jedovatá mamba zelená | Zdroj: Profimedia

Co všechno musí chovatel, který chce chovat například mambu zelenou, splnit?

Musí podat žádost na příslušnou krajskou veterinární správu. Veterinární inspektoři se jdou poté podívat na podmínky chovu, jak je například zabezpečený. Následně se chov schvaluje.

Máme kategorii zvířat vyžadující zvláštní péči, kam patří i jedovatí hadi. Jako chovatel takovéhoto zvířete tak máte povinnost mít toto schválení.

A je pravda, že v Praze nemáme evidováno žádné schválení, které by se týkalo mamby. To znamená, že tato mamba byla chována bez povolení.

Co ženě za nepovolený chov mamby hrozí?

Bude vedeno správní řízení, které vede obec s rozšířenou působností, respektive v Praze městská část. Pokud nemáte chov schválený, tak vám hrozí sankce až do výše 50 tisíc korun. Zvažuje se například to, jestli je to opakované pochybení nebo zda je to poprvé. Pokuta tak může být nižší.

Jaké konkrétní požadavky na chov hadů jsou? Musí majitel takového zvířete informovat například sousedy?

Nejsou tam speciální požadavky. Jako fyzická osoba musíte být zletilý, musí vám tedy být osmnáct let. A musíte vytvořit pro chov hada adekvátní podmínky. V tomto případě by šlo o to, že máte terárium, které je zabezpečené zámkem proti úniku.

Pokud zvíře unikne, tak se zkoumá i to, jestli to bylo kvůli nedostatečnému zabezpečení nebo z jiného důvodu. Kdyby by byl například byt vykraden a terárium rozbité, tak to samozřejmě není chyba chovatele.

Uvažujete, třeba i na základě tohoto případu, o zpřísnění pravidel chovu?

Do kategorie zvířat vyžadující zvláštní péči patří kromě jedovatých hadů i šelmy. V poslední době se skutečně zvažuje změna podmínek tohoto chovu. Ale co se týká plazů nebo jedovatých hadů, tak podle informací, které mám k dispozici, jsme nezaznamenali úvahy o změně.

Mamba zelená Je rychlý, hbitý, útočný a vysoce jedovatý stromový had, žije v západní Africe. Její přirozenou potravou jsou především ptáci a drobní savci včetně hlodavců, kořist loví v korunách stromů i na zemi. Její jed je vysoce toxický, není-li okamžitě zahájena léčba, může pacient umřít na udušení způsobené ochrnutím dýchacího svalstva.

Smrtelně jedovatá mamba zelená | Zdroj: Policie ČR