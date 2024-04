Máme čtyři kandidáty na ministra pro vědu, oznámil Válek. Zmínil poslance Havla i exrektora Tuleju

Nejčastěji se jako o nástupci Langšádlové hovoří o poslanci TOP 09 Matějovi Ondřejovi Havlovi, který vedl gymnázium v Hradci Králové. Dalším kandidátem je ekonom a bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, potvrdil Válek.

Strana podle něj po rezignaci Heleny Langšádlové zvažovala i zrušení tohoto ministerstva, nakonec se ho ale rozhodla spíš posílit.

Definitivní výběr podle Válka strana oznámí příští týden po jednání předsednictva. Počítá se podle něj ale s tím, že Langšádlová, kterou vysoce hodnotili zástupci vědeckých institucí, bude svému nástupci pomáhat a dotáhnout rozdělané věci.

„Jeho úkol je daleko více vysvětlovat veřejnosti ty věci, které se na resortu odehrály, tak aby si získávaly u veřejnosti podporu,“ řekl Válek k nástupci či nástupkyni Langšádlové.

„Nastupovala s poměrně negativní pověstí, že není odborník, ale to ji podle mě zahubilo,“ řekl k rezignaci Langšádlové v České televizi bývalý ministr zdravotnictví za ANO Roman Prymula.

Před odvoláním ministryně by se nejdříve ptal zástupců vědeckých subjektů. Sám by na pozici preferoval někoho, kdo zkušenost s vědou má. Podle opozičního hnutí ANO je toto ministerstvo zbytečné, zrušilo by ho, řekla v ČT senátorka Věra Procházková (ANO).