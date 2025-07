Máme řetězec indicií. Snadno se odsud nedostane, říká chorvatský žalobce o zadrženém Fischerovi

Už druhý měsíc čeká na výsledky vyšetřování českobudějovický podnikatel a billboardový boss Anton Fischer v chorvatské vazební věznici v Zadaru. Chorvati ho totiž podezřívají, že zavraždil svého obchodního partnera Alexe Burkova. „V jeho výpovědi je spousta detailů, které jsou nelogické a nemůžeme je přijmout,“ popisuje dohlížející státní zástupce Denis Sokol v exkluzivní rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Zadar (Chorvatsko) 5:00 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anton Fischer už více než měsíc zůstav ve vazební věznici v chorvatském Zadaru | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Z čeho přesně Antona Fischera podezíráte?

Mluvíme o delikátním trestném činu, ve kterém podezříváme osobu ze spáchání trestného činu úkladné vraždy z prospěchářství, přičemž tělo poškozeného se nenašlo, stejně jako loď, na které byli.

Jaký nejsilnější důkaz proti němu máte?

To vám neřeknu, ale povím následující: státní zastupitelství a úřední autority podnikly všechny naléhavé důkazní práce, které jsou neodkladné. Byly zajištěny určité materiální stopy, které byly odeslány k analýzám, výsledky zatím nedorazily. To je jedna věc.

Druhá věc je, že bude vystavena speciální žádanka do Spojených států v souvislosti s odemčením mobilního telefonu, který Fischer nechce zpřístupnit, abychom získali určité informace, které nás zajímají. Chorvatská policie také komunikuje s českou policií v rámci mezinárodní policejní spolupráce.

Ještě se pokusíme vyslechnout některé svědky, pokud přijdou dobrovolně. Pokud ne, půjdeme cestou evropského vyšetřovacího příkazu.

Stále platí, že důvodem k vazbě je obava z útěku a z možného ovlivňování svědků?

Byla mu nařízena vyšetřovací vazba v délce 30 dnů, tu jsem teď doplnil a navrhnul jsem prodloužení (rozhovor se uskutečnil před čtvrtečním jednání soudu, který prodloužil Fischerovu vazbu o jeden měsíc, pozn. red.).

Ale nejen na základě zákonných bodů 1 a 2, což je útěk a ovlivňování svědků, ale i podle bodu 3, protože jsme v mezičase získali informace z českého trestního rejstříku. S ohledem na tento rejstřík, o kterém nebudu mluvit, ale je tam několik pravomocných rozsudků, jsme navrhli i vazbu z důvodu nebezpečí opakování trestné činnosti. Je to tedy na základě tří bodů.

Vazební věznice v Zadaru je mezi místními přezdívaná „holubník“. Je umístěná přimo v budově soudu, na střeše objektu pak mohou zadržení na vycházky za mřížemi | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

Zajímali jste se také o jeho minulost na Slovensku?

Myslím si, že máme údaje pouze od jednoho státu. Co se nás týká, tak snadno se odtud nedostane. Nemůžu vám říkat o všech jednotlivostech, protože v situaci, kdy nemáte loď, nemáte mrtvolu, nemáte tělo… Ale není to neproveditelné. Byly případy, kdy se tělo nenašlo. Fakt je, a to můžu říct obecně, že byla jedna osoba, která s ním byla na lodi a není po něm žádná stopa.

Má obhajobu, kterou nebudu rozebírat, která je, jaká je, a nám to přijde neuvěřitelné. Věříme, že potvrdíme řetězec indicií, ze kterých bude v probíhajícím trestním řízení jasné, že to udělal.

Nejdůležitější? Motiv

Jak je to s analýzou DNA z potápěčského obleku?

Všechno putovalo na analýzu, mluvíme o stopách na oblečení a tak dále. Policie zajistila všechno, co potřebovala, podala nám žádost, my jsme jim dali příkaz. Až se všechny výsledky vrátí… Jsou tu další důkazy, ale nesmím o tom mluvit.

V jeho výpovědi je spousta detailů, které jsou nelogické a nemůžeme je přijmout. Nejen, že je nemůžeme přijmout, ale jsou v rozporu s jistými fakty, které jsou potvrzené.

Spolupracujete na případu s českými orgány?

Ano, přes mezinárodní právní spolupráci. Státní zástupce musí na takovém případu pracovat v klidu. Každopádně zažádáme o to, co budeme potřebovat, prostřednictvím evropského vyšetřovacího příkazu. Například ti dva svědci, kteří mají být vyslechnuti – pokud se nedostaví. Je tu možnost, že přijdou, abychom to zvládli rychle, ale pokud ne, budeme o to žádat prostřednictvím evropského vyšetřovacího příkazu. Pro nás je nejdůležitější motiv prospěchářství, a to možná dostaneme v podobě zápisu výpovědi od osoby, která nám dá určité dokumenty.

Pátrá policie po Fischerově lodi, která zmizela ve stejný den jako Burkov?

Ta loď zmizela, přitom za ni bylo zaplaceno 22 tisíc eur (přes půl milionu korun) pár dní před touto událostí. Takže někde je, ale nechtějí říct, kde. Ano, hledají ji.

Je tu jedna naprosto nelogická věc, kterou nemůžeme přijmout. Nemůžu o tom mluvit, ale jednoduše to nemůžu přijmout. Jestli je ten člověk na dně moře, může ho zachytit nějaká síť. Jsou tu detaily z lodi, je tu materiální dokumentace, kterou pečlivě analyzujeme.

Jaké další kroky policie plánuje v rámci vyšetřování?

Prozatím jsme udělali všechno, co jsme mohli. Žádost na ministerstvo do Spojených států odejde v pondělí. Mluvili jsme o svědcích. Až přijdou výsledky důkazních úkonů, analýz, které jsme nařídili, tak uvidíme, kde jsme. Možná, že nám výslech svědků otevře možnost dalších svědků, to nevím, každé vyšetřování je jedinečné a nikdy nevíte, kam vás výsledek nasměruje dál.

Antona Fischera dovedli do budovy soudu z vazební věznice přes dvůr přímo v centru Zadaru | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Jak dlouho maximálně může být Fischer ve vazbě?

Pokusíme se během šesti měsíců provést vyšetřování, které se ale může protáhnout. Já ho mohu prodloužit ještě o šest měsíců a hlavní státní zástupce také, takže vyšetřování může běžet rok a půl. Ale může taky skončit za šest měsíců, pokud uvidíme, že nemůžeme dál. Po vznesení obžaloby to lze protáhnout na dva, tři roky v závislosti na možné výši trestu, ale co se nás týká, podle nás on (z vazby) nevyjde.

Co to znamená pro trestní řízení, které proti Fischerovi vedou orgány v České republice?

Nezajímají nás věci, které se týkají Česka, jestli tam má nějaká řízení. Vydáme ho, až přijde čas. Pro nás coby státní zastupitelství je důležité, že je na našem území, že ho podezříváme ze spáchání těžkého trestného činu, úkladné vraždy, a samozřejmě, že to nezanedbáme a dotáhneme to do konce.

Může tu být pravomocně odsouzen, může zažádat, aby si trest odpykal v Česku. To je v pořádku, je to jeho právo, ale v této chvíli vzhledem k dosud potvrzeným faktům nemůže být řeč o tom, že bychom jakkoliv přenechali stíhání… ani nemůžeme. Musí projít procesem tady, být obžalován a souzen.

Stalo se někdy u zadarského soudu, že by někdo byl uznán vinným, i když se nenašlo tělo?

Před pár dny jsem zrovna mluvil s kolegou z vrchního soudu – byly případy, kdy se tělo nenašlo. Když se vás teď zeptám: Kde je to tělo? Kde je ten člověk, který údajně vyšel z moře v potápěčské výstroji bez mobilního telefonu (Alex Burkov)? Kde je? Je tam tolik faktů, které samozřejmě nesmím prozradit, ale které jsou potvrzené a které v jeho (Fischerově) výpovědi nemůžeme přijmout.