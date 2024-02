Manažer, který nenechává věci vyhnít. Vedení prezidentské kanceláře přebírá Milan Vašina

Na Pražském hradě dochází k dalšímu významnému střídání. Poté, co prezidentskou kancelář Petra Pavla opustili jeho spolupracovníci z kampaně, odchází po necelém roce i jeho kancléřka Jana Vohralíková. Nahradí ji zkušený manažer, někdejší šéf T-Mobile v Česku a na Slovensku a ředitel středoevropského Aspen Institute Milan Vašina. Jak se Hrad pod jeho vedením změní, zatím ale jasné není. Navenek kancelář deklaruje kontinuitu s předchozím vedením. Profil Praha 5:00 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novým vedoucím kanceláře prezidenta republiky je Milan Vašina | Zdroj: Profimedia

„To, co se děje, je civilizovaná profesionální výměna ve funkci vedoucího kanceláře. Odchod Jany Vohralíkové není spojen s žádnými personálními nebo jinými otřesy, je to změna na základě našeho dohovoru.“ Takto ve svém bilančním rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz popisoval prezident Petr Pavel dosud nejvýznamnější rošádu v prezidentské kanceláři.

Po řadě hradních výměn totiž došlo i na samotnou kancléřku Janu Vohralíkovou, kterou střídá Milan Vašina – ostřílený manažer, do té doby známý spíše lidem z byznysu.

Jak už dříve informovaly iROZHLAS.cz a Radiožurnál, prezident se s Vašinou před jeho nástupem sám sešel dvakrát. K prvnímu setkání došlo už před Vánoci. Prezident měl sondovat, jestli má Vašina o funkci vůbec zájem. Až na schůzce po Novém roce si s nastupujícím kancléřem definitivně plácnul.

„Je to pro mě další životní výzva, které hodlám věnovat veškerý čas a energii,“ komentoval tehdy rozhodnutí Vašina. A dopředu deklaroval, že radikální změny na Hradě nechystá. „Chci navázat na všechno dobré, co kancléřka udělala, a proto jsme se dohodli na harmonogramu předávání tak, aby vše proběhlo hladce a správně,“ popsal své první kroky ve funkci zatím nekonkrétně v oficiálním vyjádření.

Ani několik dnů před jeho jmenováním do funkce ještě nebylo jasné, co vlastně kancléřství Milana Vašiny ve skutečnosti přinese. „Zatím nemáme informace o budoucích změnách,“ odpověděl na dotaz redakce šéf hradní komunikace Vít Kolář a odkázal se na čtvrteční tiskovou konferenci, na které se Vašina širší veřejnosti představí.

Kdo je Milan Vašina? Milan Vašina je český manažer s mnohaletými zkušenostmi. Od roku 2007 řídil slovenský a následně i český T-Mobile. Byl také součástí jedenáctičlenného poradního týmu pro digitalizaci vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti). Aktuálně působí jako výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu – mezinárodní neziskové organizace zaměřené na podporu dialogu o globálních problémech. Odtud se zná s řadou významných politiků a veřejných osobností, které tvoří okruh spolupracovníků prezidenta Petra Pavla.

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál oslovily také přímo nastupujícího kancléře, ten ale na zaslané dotazy neodpověděl.

Aby věci ‚nezasmrádávaly‘

Co tedy může veřejnost od Vašiny čekat? Sám se v roce 2021, v jednom z mála rozhovorů, které poskytl – pro Rockaway Insider – definoval jako člověk, který se při svém řízení opírá o kolektiv. „Nejsem Steve Jobs, který měl v hlavě úplně všechno a mohl to tlačit přes mrtvoly. Proto naslouchám. Jsem typ člověka, který kolem sebe potřebuje mít schopné lidi, kterým můžu naslouchat a kteří mi dají zpětnou vazbu,“ vysvětloval před třemi lety.

Deník N pak vyzpovídal jeho bývalou spolupracovnici, která jeho styl vedení označovala jako „něco mezi direktivním a demokratickým způsobem“. A dodala, že není člověk, který by nechával problémy „vyhnít“, naopak se je snaží rychle řešit.

Že je proto Milan Vašina dobrou volbou na post vedoucího prezidentské kanceláře, si myslí třeba i šéfka prezidentovy volební kampaně Pavla Nýdrle a její manžel a prezidentův podporovatel Michal Nýdrle. Právě on měl podle týdeníku Respekt – na žádost prezidenta – Milana Vašinu s nabídkou kancléřského postu poprvé oslovit.

„Milan Vašina během své kariérní cesty prošel jak vysoké pozice manažerské, tak institucionální. Vždy dosahoval dobrých výsledků a uměl pracovat s lidmi. Věříme, že tyto kvality propíše i do úřadu kancléře,“ napsali společně.

Podle zdrojů z Hradu, které Radiožurnál a server iROZHLAS.cz už dříve oslovily – a kterým stále zaručují anonymitu – Milan Vašina už teď splňuje minimálně jednu klíčovou podmínku pro výkon kancléřské funkce. A to, že by ji měl vykonávat člověk se zkušenostmi „z nejvyšších manažerských pozic“. Jedině ten totiž bude podle nich schopný dodat prezidentskému úřadu to, co mu zatím chybí – přiblížit ho nejnovějším světovým trendům.

V tomto názoru se zdroje shodují i s bývalým diplomatem, poradcem Petra Pavla a jeho „přítelem po boku“, jak ho tituloval, Petrem Kolářem. I on byl jedním z těch, se kterými se prezident radil, zda je Vašina tou správnou volbou. Podle Koláře jednoznačně ano.

„Když se mě pan prezident ptal na můj názor, tak jsem řekl, že určitě to bude ku prospěchu věci. Že pan Vašina je – vzhledem k tomu, co se dneska v Čechách vyskytuje – z mého pohledu nejpředstavitelnější náhrada za paní kancléřku. Je to velmi odpovědný, nesmírně pracovitý a slušný člověk,“ popsal poradce prezidenta Milana Vašinu s tím, že schopné manažerské vedení teď kancelář nutně potřebuje.

„Myslím si, že vedoucí Kanceláře prezidenta republiky musí tu kancelář řídit tak, aby s ní prezident neměl žádné potíže a nebyl jí zatěžován. Kancelář mu má poskytovat servis a očekávám, že se to stane,“ dodal s tím, že hlavní je, aby kancelář fungovala ve vztahu k těm, kteří se na ni obracejí a aby „ty věci nezasmrádávaly“. „V tomto ohledu je pan Vašina velmi dobrý organizátor a manažer,“ shrnul Kolář.

Nudit se nebude

Podle Iva Mathého, posledního vedoucího kanceláře prezidenta Václava Havla, je zkušenost s manažerskou funkcí rozhodně ku prospěchu. Sama o sobě ale Vašinovi stačit nebude. „Nejde zase všechno úplně uplatnit, je to instituce úplně jiného charakteru, má jiné výstupy,“ popsal pro iROZHAS.cz a Radiožurnál s tím, že na nového kancléře čeká na Hradě spousta práce.

„Samozřejmě nevím, v jakém stavu je teď vnitřní legislativa (prezidentské kanceláře) – doufám, že vnitřní řád paní Vohralíková udělala – ale bude se s tím (Vašina) muset seznámit a znovu zabývat. Každý prezident má navíc jiné představy o uspořádání týmu poradců a celé kanceláře – to je další práce. Určitě ho čeká i seznámení s lidmi, kteří aktuálně v kanceláři působí, jaké mají kvality. No a pak tam jsou dvě příspěvkovky, což je kapitola sama o sobě,“ vysvětlil Mathé s odkazem na Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány.

„Proniknout do nich je přirozeně těžké, protože nikdo z vedoucích kanceláře – snad kromě Karla Schwarzenberga – lesům nerozuměl, nebyl na ně odborník, což je velmi složitá problematika, takže asi bude potřeba potvrdit jejich vedení a personálně tyto organizace stabilizovat. Takže nudit se určitě nebude,“ myslí si.

Podpora Petra Pavla

Milan Vašina před nástupem do prezidentské kanceláře působil zejména v telekomunikacích. Nejvíce známý je ze svého působení na pozici generálního ředitele společnosti T-Mobile v Česku a na Slovensku. A právě tuto jeho zkušenost vyzdvihuje také prezident Petr Pavel.

„V této funkci přicházel velice blízko do kontaktu se státní správou, protože je to odvětví, které je velice silně regulováno státní mocí. A je to člověk, který má přesah do akademické oblasti, protože posledních 2,5 roku vedl českou pobočku Aspen Institutu,“ připomněl jeho poslední působiště.

Výkonným ředitelem středoevropské pobočky této mezinárodní neziskové organizace, zaměřené na podporu dialogu o řešení nejrůznějších ekonomických i společenských témat, se stal v roce 2020. A právě z Aspen Institutu se zná s řadou významných českých politiků a osobností, které aktuálně tvoří blízké okolí a sponzory prezidenta Petra Pavla. Ten v tom ale problém nevidí.

„Jsou to lidé, kteří podporují mnoho dobročinných, případně filantropických projektů. Samozřejmě se podíleli nejen na činnosti Aspen Institutu, ale také řady podobných. Na tom není nic zvláštního, že se tato jména potkávají,“ odmítl Pavel spekulace médií o tom, že by Vašinu mohli dosadit do funkce právě sponzoři jeho prezidentské kampaně.

Vašina sám se přitom v roce 2023 svou podporou prezidenta Petra Pavla netajil. „Krásný den, kdy se vrátila služnost, pravda, důstojnost a hodnoty. Jsem na to hrdý. Velmi si vážím pozvání na dnešní inauguraci i Petra Pavla,“ napsal 10. března 2023 na svém facebookovém profilu.

Týdeník Respekt pak přinesl informaci, že Vašina zároveň prezidenta finančně podpořil i během kampaně. A to skrze třetí osobu – podnikatele Martina Hausenblase, podle kterého se jednalo o příspěvek v řádu stovek tisíc korun. Vašina pak během kampaně také organizoval a moderoval některá Pavlova setkání s významnými manažery a podnikateli, kteří si přáli prezidentského kandidáta blíže poznat.

Mimo působení v nevládní organizaci Aspen Institute je Vašina také poradcem v české investiční společnosti Rockaway Capital, která se pohybuje v oblastech e-commerce, fintech a technologií a vlastní podíly v řadě startupů. A je také členem správní rady nadace Dobrý Anděl, kterou spoluzakládal i někdejší slovenský prezident a podnikatel Andrej Kiska.