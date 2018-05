Energie bez kontroly: manažeři zadlužené společnosti prodali areál své známé

Během vyšetřování případu Energie pod kontrolou mizely z dosahu justice milionové majetky. A to přímo vyšetřovatelům pod nosem. Server iROZHLAS.cz shromáždil dokumenty, které ukazují, jak manažeři Energie pod kontrolou vyvedli pozemek i se skladovací halou v Hodoníně. Firma, které skupina EPK dluží desítky milionů korun, tvrdí, že policie postupovala liknavě. Hodonín 6:00 2. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sklad na okraji Hodonína, který podle dokumentů manažeři Energie pod kontrolou vyvedli z dosahu policie. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iRozhlas

Je to jen dílčí příběh rozsáhlé kauzy Energie pod kontrolou (EPK), která obcím, městům a školám slibovala za podpory KDU-ČSL výhodnější nákup elektrické energie. Dobře ale ilustruje, jak z firemní skupiny mizel majetek, čemuž policie nedokázala zabránit.

Po třech letech přitom ze společnosti EPK zbyla jen prázdná skořápka a dluhy za desítky milionů. Ředitele Energie pod kontrolou Davida Tejmla stíhá policie za zpronevěru 46,3 milionu korun. Kriminalisté však dohledali a zajistili všehovšudy 4,6 milionu korun.

Společnost Javava byla s Energií pod kontrolou propojena nejen personálně. Původně ji koupili David Tejml společně s Pavlem Létalem. Oba se angažovali v projektu Energie pod kontrolou a plánovali, že společnost přejmenují.

„Obchodní firma bude nově znít: EPK Holding,“ stojí v notářském zápisu z května 2015. Nešlo ale jen o změnu názvu. Ještě v dubnu 2016 si nechali vypracovat studii na využití areálu, který Javavě patřil: pozemku s bývalou konírnou. Dokumenty v insolvenčním rejstříků dokládají, že studii platila právě Energie pod kontrolou.

K přejmenování Javavy, ani k přestavbě nakonec nedošlo. O pochybný energetický projekt se začali zajímat novináři. A nejen novináři. Vyšetřování spustila i jihomoravská kriminální policie.

Projekt Energie pod kontrolou se začal hroutit; neplatil partnerům, nevracel přeplatky stovkám obecních institucí, které nalákal, a na konci roku 2016 skončil bankrotem.

Bleskový prodej před Silvestrem

V tu dobu ale bylo možné škody snížit. Jedna z dotčených firem, společnost Amper Market, od počátku žádala, aby policie obstavila všechny účty i nemovitosti. Mimo jiné upozorňovala na podezřelé finanční transakce Pavla Létala (získal půjčku od firmy EPK Trade, která byla s EPK personálně i obchodně propojena).

Zatímco vyšetřující komisař analyzoval finanční pohyby kolem Energie pod kontrolou, její manažeři se činili.

Jak se Energie dostala mimo kontrolu Původně neziskový projekt na zprostředkování nákupu energie pro malá města, obce a školy skončil v závěru roku 2016 bankrotem. Obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou neplatila svým obchodním partnerům, nevracela ani přeplatky za elektřinu. Po firmě přepsané na bílé koně zůstaly nesplacené dluhy za 162 milionů korun. Balík smluv s městy a obcemi přešel na firmu Energie Pro.

Velkou část peněz podle policie z firmy vysál její ředitel David Tejml, jehož loni v létě kriminalisté obvinili ze zpronevěry. „Získal a neoprávněně se obohatil o částku nejméně 46 396 913 korun,“ píše ve sdělení obvinění policie. Kam zmizel zbytek peněz, policie dosud nedopátrala.

Za neziskovým projektem Energie pod kontrolou původně stáli komunální politici KDU-ČSL a ještě v komunálních volbách v roce 2014 tento projekt vychvaloval sám předseda strany Pavel Bělobrádek.

Jak vyplývá z dokumentů uložených na katastru nemovitostí, dva dny před koncem roku 2016 prodali Javavu i s nemovitostí firmě Sadekat. Za společnost s hodonínskými konírnami zaplatila jen 2 miliony korun. Sadekat přitom vznikl jen den před prodejem a jeho jednatelkou se stala Lenka Weiszová.

Pro policii to nemohlo být neznámé jméno. Jak na začátku prosince 2016 vypověděl jeden ze zaměstnanců Energie pod kontrolou, Weiszová se v projektu rovněž angažovala. „Přítelkyně Pavla Létala, Lenka Weiszová zde byla zaměstnána na oddělení správních vztahů,“ stojí ve výpovědi, s níž se server iROZHLAS.cz seznámil. Právě Létal byl pod transakcí podepsán jako prodávající, Weiszová jako kupující.

Důkazy jsou, ale…

Cihlová budova na okraji Hodonína dnes slouží jako sklad. Od firmy Sadekat si ji pronajímá velkoobchod se sanitárními potřebami. Reportér serveru iROZHLAS.cz na místě zjistil, že ačkoliv Létal již oficiálně s budovou nemá nic společného, evidentně se o ni stále stará.

„Pan Létal sem jezdí, komunikujeme s ním," potvrzuje zaměstnanec velkoobchodu a ochotně na Létala předává kontakt. Samotný Létal však odmítá, že by budovu byť jen skrytě vlastnil.

„Vzhledem k tomu, že mám v bývalém skladě uloženo zboží, tak se tam nepravidelně zdržuji. Nevidím nic divného na tom, když se pozdravím s bývalými nájemníky a prohodím dvě tři věty,“ reagoval úsečně. O okolnostech samotného případ se bavit nechtěl vůbec.

Ještě úsečnější byla Weiszová. Jakmile zaslechla v telefonu iROZHLAS.cz, položila sluchátko. A později už nereagovala ani na zaslanou sms zprávu.

Na soupisce obviněných v kauze tuneláže Energie pod kontrolou je nicméně dodnes jediné jméno – Davida Tejmla.

„Stačilo by, kdyby se vyšetřovatel a státní zástupkyně zabývali důkazy, které jsou již i v jinak poněkud okleštěném spisu. Už před dvěma lety vyšetřovatelé zjistili to, na co upozorňujeme po celou dobu - že EPK a Energie Pro jsou jedna propojená skupina, a to včetně řízení finančních transakcí. Přesto se nijak nezabývali tím, kam tyto finanční toky dále pokračují,“ tvrdí Jan Palaščák, šéf společnosti Amper Market, které EPK podle insolvenčního řízení dluží 90 milionů korun.

Osobní omluva. A co dál?

Přeprodej hodonínského areálu je přitom jen jedna z viditelných operací. Amper Market jich ve svých stížnostech vyjmenoval hned několik. A dokonce i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci mu dalo za pravdu a nařídilo dozorující žalobkyni z krajského zastupitelství v Brně Vladimíře Novotné, aby „přijala opatření“.

Jihomoravská kriminální policie před časem vyměnila vyšetřujícího komisaře. Že by to snad mohlo souviset se stížnostmi na liknavost, ale odmítá. Současně nechce rozebírat detaily případu. „V této fázi nemůžeme z pochopitelných důvodů veřejnosti sdělovat námi získané informace. Zda policie v průběhu vyšetřování pochybila, není otázkou pro ni. Spíše pro státního zástupce, který vyšetřování případu dozoruje," napsal mluvčí Bohumil Malášek.

Tu otázku server iROZHLAS.cz položil. Zůstala však bez odpovědi. „Tohle s vámi po telefonu nebudu řešit," reagovala na dotaz státní návladní Novotná. Nechala si poslat otázky e-mailem, ale ani za dva týdny neodepsala.

Palaščákova firma Amper Market se mezitím dočkala omluvy. A jen za to, že dozorující státní zástupkyně nereagovala včas na stížnosti. „Ve vztahu k namítaným průtahům jsem zjistil, že na vaše přípisy skutečně nebylo ve lhůtě obvyklé reagováno. Přijměte prosím moji osobní omluvu. Dozorové státní zástupkyni jsem její pochybení vytkl,“ napsal Palasčákovi krajský státní zástupce v Brně Jan Sladký.