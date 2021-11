Vrtání sond, budič kmitů i nákladní auta. Do neděle bude kvůli testům zavřený Mánesův most v Praze

Pražští silničáři od středečního rána provádějí zátěžové zkoušky na Mánesově mostě v centru města. Kvůli tomu po něm až do neděle neprojedou tramvaje ani auta. Pro pěší zůstane po celou dobu prověřování konstrukce otevřený jeden chodník. Během uzavírky budou technici vrtat do mostu průzkumné sondy, jeho stav prověří i plně naložená nákladní auta. Praha 10:12 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražští silničáři od středečního rána provádějí zátěžové zkoušky na Mánesově mostě v centru města | Zdroj: Technická správa komunikací

Most mezi náměstím Jana Palacha a Klárovem uzavřeli silničáři krátce po sedmé. Od té doby tam najíždí technika a průzkumní pracovníci. Ti pokračují s diagnostikou stavu mostu, které začaly už v červnu. Tentokrát už to není možné dělat za provozu.

Sousedská slavnost uzavře až do neděle Mánesův most. Kromě aut odkloní i tramvaje a autobusy Číst článek

Technici budou vrtat sondy do pilířů i do silnice. V pátek a v sobotu zatíží most šest plně naložených nákladních aut každé o váze asi třicet tun a používat se bude i speciální přístroj takzvaný budič kmitů, který most rozechvěje a technici budou sledovat, jak konstrukce reaguje.

Diagnostika bude pokračovat i po ukončení uzavírky a skončí až v dubnu. Především vědci z Kloknerova ústavu ČVUT budou vyhodnocovat výsledky. Ty pak určí, jestli a jak bude Mánesův most nutné rekonstruovat.

Řidiči budou muset jezdit vyznačenou objížďkou. „Most bude uzavřen až do neděle do podvečera. Objízdná trasa povede po nábřeží Edvarda Beneše, přes Čechův most, Dvořákovo nábřeží, ulice 17. listopadu a opačným směrem Křižovnickou ulicí, 17. listopadu, Pařížskou a Čechův most,“ řekla Radiožurnálu mluvčí pražské Technické správy komunikací Barbora Lišková. Odkloněny jsou i tramvaje 2 a 18.