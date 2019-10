Po Rathovi zamíří do vězení i Kottovi. K šestiletému trestu musí nastoupit pět dnů od doručení výzvy

Krajský soud v Praze odeslal manželům Petrovi a Kateřině Kottovým výzvu k nástupu do vězení. Radiožurnálu to řekla mluvčí soudu Hana Černá. Bývalá ředitelka kladenské nemocnice a její manžel dostali šestiletý trest vězení za korupci a ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji. Nastoupit k výkonu trestu mají do pěti dnů od doručení výzvy.

