V USA prosadila svatby pro všechny. ‚Češi sňatky podporují, to politici jsou pozadu,‘ říká Zepatosová

Organizace Freedom to Marry sehrála výraznou roli v uzákonění stejnopohlavních sňatků v USA. „Když jsme manželství pro všechny řešili ve Státech, provedli jsme průzkum. Z něj vyplynulo, že většina lidí vnímá manželství jako lásku a závazek,“ popisuje svou zkušenost Thalia Zepatosová, ředitelka výzkumu a komunikace organizace, v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. „Politici by si měli uvědomit, že lidé, kterých se ta změna týká, nezmizí,“ dodává. Rozhovor Praha 17:10 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podpora svateb LGBTQ+ lidí v Česku je podle různých průzkumů nadpoloviční (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hovoříme spolu v den, kdy je na programu jednání Poslanecké sněmovny debata o manželství pro všechny. Mohla byste srovnat současnou situaci v České republice se situací, která panovala ve Spojených státech před podobným krokem? Například před rokem 2015, kdy americký nejvyšší soud rozhodl ve prospěch stejnopohlavních sňatků?

Ten přístup v USA se lišil tím, že jsme stejnopohlavní sňatky museli řešit stát po státu. Předtím, než jsme mohli jít k nejvyššímu soudu, vedli jsme v jednotlivých státech kampaně, na kterých jsme mohli vidět, co bylo úspěšné, a co nebylo.

Většina Čechů podporuje právo homosexuálů uzavřít sňatek i adoptovat děti, ukazuje nový průzkum CVVM Číst článek

V době, kdy náš nejvyšší soud rozhodoval o stejnopohlavních svatbách, byla jejich veřejná podpora ve Spojených státech 60 procent. To je méně, než máte vy – podle některých průzkumů je veřejná podpora rovných sňatků v České republice mnohem vyšší.

Je tedy zřejmé, že Češi jsou na tento krok připraveni. To politici jsou pozadu.

V organizaci Freedom to Marry jste byla ředitelkou výzkumu a komunikace. Výzkumníci o vás tvrdí, že jste „sehrála důležitou roli v tom, aby se v souvislosti se stejnopohlavními sňatky nemluvilo tolik o právech a výhodách, jako o lásce a závazku“. Jak přesně jste obrátili konverzaci a proč to bylo důležité?

Je zcela přirozené, že lidé, kteří mají omezena svá práva, si tato omezení uvědomují. Když je třeba z páru, který se nemůže sezdat, jeden odvezen do nemocnice a ten druhý k němu není vpuštěn, protože právně není „rodina“, jde o kruté a tvrdé omezení jeho práv.

Poté, co jsme soustavně na tato práva a výhody upozorňovali, provedli jsme napříč americkou veřejností průzkum. Zjistili jsme, že když lidé přemýšlí o manželství, nepřemýšlí o právech. Většinová společnost si neuvědomuje řadu práv, která mají.

„Češi jsou na tento krok připraveni. Politici jsou pozadu.“

Většina lidí v USA vnímá manželství tak, že v něm jde o lásku a závazek k druhému člověku. Jejich vnímání LGBTQ+ lidí bylo takové, že jsou velmi političtí – že se snaží sice získat nějaká práva, ale možná úplně nerozumí tomu, o čem manželství vlastně je. Protože nemluví o lásce, ale o právech.

Roli hrála také řada stereotypů a misinformací. V nultých letech si běžný Američan ve středním věku představoval průměrného gaye jako dvacetiletého muže, který chodí několikrát týdně do klubu a měl kdovíkolik sexuálních partnerů. Neměli možnost vidět pár, který společně žil třeba 35 let. Případně znali jeden takový pár, který ale vnímali jako výjimku – ve skutečnosti je však velmi obvyklý.

Divoké hlasování a rozdělené kluby. Sněmovnu opět čeká svár o manželství pro všechny Číst článek

Když jsme zaznamenali, jak jsou lidé odpojeni od reality, bylo to už snadné. Páry tu totiž byly. Ti lidé ve společnosti fungovali, žili spolu dlouhodobě, vychovávali děti, starali se o starší členy rodiny, byli dobrými sousedy a zapojovali se do komunity. Jenom nebyli vidět veřejně. Proto jsme se je snažili víc zviditelnit.

Je tohle přístup, který by mohl fungovat i mimo USA?

Poté, co jsme uspěli v USA, se na nás obrátili s prosbou o pomoc i z jiných zemí. Já sama jsem byl zpočátku skeptická, zda by to samé mohlo platit i v jiných zemích. Každá země má své hodnoty, svou kulturu, dokonce i svou definici manželství.

Když jsme mluvili s kolegy v Irsku, řekli nám, že zatímco v Americe je manželství o lásce a závazku, „v Irsku se o lásce moc nemluví, manželství je o založení rodiny“.

Thalia Zepatos z organizace Freedom to Marry | Foto: Thalia Zepatos | Zdroj: Osobní archiv

Každá země má jiný způsob, jak o těchto věcech přemýšlí. Nicméně některé stereotypy jsou čistou homofobií. A tu lze zlomit tak, že ukážete skutečné páry a popíšete jejich příběhy.

Protestující skupiny

Jednou ze skupin, které stejnopohlavním sňatkům v České republice oponují, je například Aliance pro rodinu – tedy organizace napojená na církevní i politické skupiny. Čím to je, že jsou uskupení jako tato aliance tak výrazné, a to nejen v České republice?

Bohužel jsou velmi dobře financovány. A podle mě věří, že pokud se postaví proti stejnopohlavním sňatkům, mohou přilákat další příznivce jejich velmi konzervativní ideologie.

Často zmiňují obavu, jak se třeba bude dařit dětem, které vychovávají stejnopohlavní páry. Existuje řada studií a velké množství výzkumů, které ukazují, že dětem, které vychovají rodiče stejného pohlaví, se daří úplně stejně jako dětem heterosexuálních párů. Tyto skupiny ale data nezajímají – chtějí jen vyvolat strach.

‚Aliance pro rodinu jde proti sounáležitosti.‘ Zástupci církví vyzývají k odvolání aliance ze státních orgánů Číst článek

A pokud tento strach vyšumí, tak přijdou s něčím novým. Nemají zájem o diskusi a akceptovat nová fakta. Je to velmi nešťastné, protože v zásadě nebudou nikdy uspokojeni. Jejich cílem je šířit homofobii a transfobii.

Kdo je financuje?

Podle našich informací řadu těchto skupin a organizací v Evropě a celém světě financují evangelikální organizace z USA.

Zároveň je ale důležité zmínit, že řada těchto skupin navštívila Rusko, zúčastnila se v Rusku Světového kongresu rodin anebo také byla podpořena Vladimirem Putinem. Je to zvláštní a trochu znepokojivá kombinace a politici v České republice by o ní měli vědět. (Aliance pro rodinu v minulosti vazby na Rusko a kongres odmítla, pozn. red.)

„Pro většinu lidí bude mít schválení stejnopohlavních svateb nulový vliv na jejich každodenní životy. Ale párům a rodinám, které potřebují právní ochranu, to změní životy.“

Tyto skupiny často zmiňují, že uzákonění stejnopohlavních svateb ohrozí tradiční rodinu a společnost. Po osmi letech, co jsou svatby pro všechny legální ve všech státech USA, jaká je v Americe situace nyní? Jaké dopady rozhodnutí nejvyššího soudu mělo?

V USA jde dnes o velmi vyřešenou věc. Jakmile byly svatby uzákoněny, proběhly tisíce svateb, na které byly pozvány stovky tisíc lidí, mnoho poprvé, aby viděli svazek dvou lidí stejného pohlaví. Dojalo je to, inspirovalo, sblížilo rodiny i přátele.

Rozhodnutí nejvyššího soudu vyvolalo jen velmi málo kontroverze. A od té doby se vzalo více než 700 tisíc párů. Dokonce i Donald Trump po svém zvolení prezidentem řekl, že otázka svateb pro všechny je vyřešena. Nevracel se k tomu.

Průzkumy ukazují, že republikáni i demokraté, křesťané i ateisti jsou dnes v otázce stejnopohlavních sňatků velmi klidní. Svět se nezhroutil, nic špatného se nestalo a stát se přesunul k dalším věcem.

Thalia Zepatosová Zepatosová byla ředitelkou výzkumu a komunikace organizace Freedom to Marry, která sehrála výraznou roli v uzákonění manželství pro všechny ve Spojených státech. Byla také poradkyní při kampani k referendu za manželství pro všechny v Irsku a spolupracuje s řadou mezinárodních hnutí, jež se stejnopohlavním sňatkům věnují.

Josef Bernard (STAN) na středeční konferenci v Senátu zmínil, že se v otázce stejnopohlavních sňatků můžeme učit od ostatních zemí. Napadá vás něco, co se ještě může Česko naučit?

Britský poslanec Konzervativní strany Elliot Colburn na konferenci řekl, že hlasování je nevyhnutelné. Nepřijde moment, kdy lidé, kterých se stejnopohlavní sňatky týkají, zmizí. A nastane chvíle, kdy lídři musí být lídry. Což občas znamená sebrat odvahu a udělat správnou věc.

Pokud je tedy něco, co si mohou vzít z ostatních zemí, tak to, že budou muset hlasovat. A téměř z každé země, kde byly stejnopohlavní sňatky schváleny, proudí ohlasy politiků, že jsou s tímto krokem spokojení. Nemají výčitky, nepřišli o svou politickou pozici, jejich strana neztratila hlasy.

Česká republika je moderní země s moderní společností a její občané uvažují velmi férově. Pro většinu z nich bude mít schválení stejnopohlavních svateb nulový vliv na jejich každodenní životy.

Několik dní to bude ve zprávách – a to bude vše. Ale párům a rodinám, které potřebují právní ochranu, to změní životy. Lásky je dost pro všechny, proto se vyplatí jít rychle kupředu.