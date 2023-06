Divoké hlasování a rozdělené kluby. Sněmovnu opět čeká svár o manželství pro všechny

Sněmovna se chystá na další dějství boje o manželství stejnopohlavních párů. Nejde o klasický spor vlády proti opozici, většina ze sedmi sněmovních stran má volné hlasování. Až na výjimky prochází dělicí čára mezi podporovateli a odpůrci uvnitř jednotlivých klubů. Na jedné straně stojí STAN, Piráti a většina TOP 09, na druhé straně KDU-ČSL, SPD a většina ODS. Klíčový pro hlasování bude postoj rozpolceného hnutí ANO. Analýza Praha 6:45 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Manželství stejnopohlavních párů má podporu prezidenta Petra Pavla a podle průzkumů i většiny veřejnosti.

Ve Sněmovně ale není dostatek hlasů na prosazení tohoto návrhu, který by srovnal práva. Stejnopohlavní páry by podle navrhovatelů mohly mít společné jmění, dědit, mít nárok na vdovský a vdovecký důchod nebo práva a povinnosti k vychovávaným dětem.

manželství pro všechny V letech 2013–2017 se novela občanského zákoníku zvaná manželství pro všechny vůbec nedostala na pořad schůze, v období 2017–2021 prošla prvním čtením na samém konci volebního období, a tak kvůli volbám spadla pod stůl. Během posledního měsíce se odehrává třetí a zatím nejintenzivnější dějství. Ve hře je jak manželství pro všechny, tak ústavní novela omezující manželství pouze jako sňatky mužů a žen, ale i kompromisní lidovecká novela registrovaného partnerství.

Dle zjištění webu iROZHLAS.cz je ovšem možné, že by se návrh podařilo protlačit prvním čtením, čímž by se dostal na několikaměsíční projednávání ve sněmovních výborech.

Ve vládní koalici se na tom rodí shoda, dodat potřebné hlasy by mohla část hnutí ANO. V takovém případě by v prvním čtení zvedla ruku i řada poslanců, kteří jinak manželství homosexuálů nepodporují.

„Ve čtvrtek 29. června to bude ve Sněmovně velmi divoké. Každý hlasuje podle svého přesvědčení a jasná dohoda zatím není,“ popisuje poslankyně STAN Barbora Urbanová.

Konzervativní poslanci mají připravenou alternativu. Tou je novela registrovaného partnerství z pera poslance KDU-ČSL Jiřího Navrátila, která by také srovnala práva homosexuálů s heterosexuály. Stejnopohlavní páry by ale nemohly adoptovat děti a jejich sňatky by se nejmenovaly manželství, ale partnerství. Takový kompromis by přilákal velkou část klubu ANO nebo ODS a měl by tak velkou šanci na úspěch.

Podle poslance Patrika Nachera (za ANO) je důležité, aby ve Sněmovně probíhala debata. „Jestli má někdy smysl diskutovat na mikrofon a přesvědčovat se, tak je to teď. Měla by to být dlouhá diskuse plná argumentů, bez nálepek a obviňování. Protože jednotlivé kluby jsou rozdělené,“ popisuje pro iROZHLAS.cz.

Jak se k manželství staví kluby, případně jednotliví poslanci? Nejjednodušší situace je u Pirátů a SPD, kteří obývají opačné póly sněmovní debaty.

Čtyři pirátští poslanci jsou pro manželství pro všechny, naopak dvacítka zákonodárců SPD je proti, jak potvrdil šéf klubu Radim Fiala. I když spíše než o dvacítce se dá v případě SPD mluvit o devatenácti poslancích, Jaroslav Bašta je totiž hospitalizovaný v nemocnici.

Třicítka Starostů

Většinově pro jsou také kluby STAN a TOP 09. Co do počtu hlasů pro manželství pro všechny, je 33členný klub hnutí STAN zřejmě největším „dodavatelem“. Vedení strany i naprostá většina poslanců patří k velkým podporovatelům návrhu.

Má mít někdo menší práva kvůli své orientaci? Ne. Ohrozí manželství stejnopohlavních párů "tradiční" rodinu. Ne. Proto ve Sněmovně prosazujeme manželství pro všechny️‍. Poslechněte si projev @Vit_Rakusan. pic.twitter.com/tx4VIFsfKK — Hnutí STAN (@STANcz) May 31, 2023

Pro posunutí do druhého čtení ve Sněmovně by měli být pro všichni, podle Urbanové záleží na tom, zda by poté návrh ve druhém čtení nezkomplikovaly pozměňovací návrhy.

„V klubu máme i tváře z konzervativnějších krajů, jde ale jen o jednotky lidí, takže třicet hlasů pro manželství pro všechny budeme mít vždycky,“ tvrdí poslankyně STAN.

Manželství je smlouva. Není důvod, aby ji uzavírali jen muž a žena, tvrdí poslankyně Šebelová Číst článek

Například exministr školství Petr Gazdík v minulém volebním období podepsal ústavní novelu, která definuje manželství jako vztah muže a ženy. Teď už ji ale nepodepsal a je ochoten manželství pro všechny protlačit do druhého čtení, aby se mohla upřesnit práva stejnopohlavních párů na adopci dětí či náhradní mateřství atd.

Liberální i zdrženliví v TOP 09

I čtrnáctičlenný klub TOP 09 je většinově pro manželství pro všechny. Pro zařazení na jednání Sněmovny hlasovalo na konci května všech čtrnáct poslanců, podle informací iROZHLAS.cz je ohledně samotné podpory situace spíš 10:4.

Jednou z vůbec největších advokátek manželství pro všechny je šéfka TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Sekundují jí i poslanci Michal Zuna, Martina Ochotnická nebo Matěj Ondřej Havel.

Naopak pro manželství pro všechny nejspíš nebudou ministři Vlastimil Válek a Helena Langšádlová, ani jejich poslanecký kolega Pavel Klíma.

Pavel Klíma

@klima_pavel Slovo "manželství" má nějakou etymologii, původ je v praslovanském *malъžena, což byl duálový tvar znamenající „muž a žena“. Tak se to prosím nesnažte měnit. P.S. Nemám nic proti soužití homosexuálů. 13

Názorovou změnu prodělal v posledních letech předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který byl ještě v minulém volebním období proti, nyní je pro. „Můj vlastní klub je důkaz, že poslanci mohou změnit názory,“ popsala Seznam Zprávám změnu jeho názoru Pekarová Adamová.

Lidovecký protinávrh

U lidovců je až na pár jednotlivců situace velmi přehledná. KDU-ČSL je proti manželství pro všechny (dokonce mnohým vadí vůbec označení „pro všechny“), ale aby nebyli jen negativní, přichází s protinávrhem. Za ním stojí Jiří Navrátil, jeden z prvních poslanců, který se „vyoutoval“.

Nejsme vozidla, aby nás registrovali. Místo manželství mějme prostě partnerství, žádá lidovec Navrátil Číst článek

Navrátilův návrh je novelou registrovaného partnerství, sňatky homosexuálů chce označovat jen jako „partnerství“ a nepočítá s tím, že by si stejnopohlavní páry mohly osvojit či adoptovat děti.

Jde o variantu, která by byla nepřijatelná pro velkou část liberálních Pirátů a STAN. Přesto by měla s velkou pravděpodobností v nynější konzervativní Sněmovně šanci na většinu. Kromě lidovců by jej z velké části podpořili i poslanci ANO nebo části klubů ODS či TOP 09.

Podle Navrátila je v celém 23členném lidoveckém klubu pár jednotlivců, kteří by mohli podpořit posunutí manželství pro všechny do druhého čtení. „Říkají, že je to jen, aby se na návrhu upravily věci, které jim vadí nejvíce. A to je název a adopce dětí,“ vysvětluje.

Od většiny kolegů v klubu se liší například brněnská poslankyně Marie Jílková, která je na ose konzervatismus-liberalismus zřejmě nejumírněnější lidovkyní ve Sněmovně. V rozhovoru pro Respekt uvedla, že si dovede představit hlasovat pro manželství pro všechny v prvním čtení, aby se mohla debata přesunout do výborů.

„Sněmovna je nyní poměrně konzervativní a myslím, že by mohla být shoda na tom, že budou práva stejnopohlavních párů narovnána, ale že se to nebude jmenovat manželství, že to bude třeba partnerství. To je politicky schůdnější,“ myslí si Jílková.

Rozdělené a tajemné ANO

Dobrat se k počtům u 71 poslanců hnutí ANO není úplně snadné. K největším podporovatelům manželství pro všechny jistě patří Jana Pastuchová, která před měsícem překvapivě podala návrh novely umožňující stejnopohlavní sňatky a tím opět odstartovala sněmovní debatu.

Catch-all, konzervativní, či snad liberální? Ani politici ANO se na směřování neshodnou Číst článek

Podle jejích slov pro iROZHLAS.cz je postoj poslanců ANO k manželství pro všechny zhruba 50:50. Pokud by to tak bylo, mohlo by hnutí pro schválení dodat možná i přes 30 hlasů. „Pro některé kolegy je toto téma tak trochu tabu, že by to nechali být a neřešili to. Pokud vím, tak pan Babiš je pro,“ popsala Pastuchová.

Aktuální postoje předsedy hnutí ANO jsou neznámé. Před půl rokem řekl v anketě před prezidentskou volbou: „Ano, jsem pro to, aby registrovaní partneři mohli mít stejná práva a povinnosti, partneři by mohli osvojovat děti z předchozích vztahů, z ústavů nebo být společnými pěstouny.“

V minulosti zmiňoval, že na rozdíl od svých kolegů nemá problém s tím, aby se svazek homosexuálů označoval stejně jako v případě heterosexuálů, tedy manželství.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu Patrika Nachera jsou ale čísla jiná. „Myslím, že to u nás v klubu 50:50 není. Odhaduji, že pro manželství pro všechny by byla pro zhruba třetina,“ popsal. Zhruba další třetina je poté pro ústavní zakotvení manželství pouze jako sňatku muže a ženy.

Něco přes dvacet hlasů poslanců ANO pro manželství pro všechny nastíněný Nacherem odpovídá zjištěním serveru iROZHLAS.cz. Měl by mezi nimi být mimo jiné Karel Havlíček, jak řekl Deníku N, dále Radek Vondráček, Jaroslav Bžoch, Taťána Malá, Ondřej Babka, Eva Fialová nebo Robert Králíček. Že je pro manželství pro všechny, byť s určitými výhradami, potvrdil i Roman Kubíček.

Kromě posunu ke konzervatismu přijde Babiš i s antiamerikanismem, předpovídá politoložka Guasti Číst článek

Bývalý místopředseda ANO Ivo Vondrák, který z klubu hnutí odešel, je taktéž podporovatelem manželství pro všechny.

Zajímavá je pozice exministryně Heleny Válkové, kterou ve svém přehledu uvedlo Aktuálně.cz mezi těmi, kteří budou hlasovat pravděpodobně proti. Pro iROZHLAS.cz ovšem uvedla, že je pro manželství pro všechny.

Naopak v táboře proti manželství pro všechny je šéfka klubu Alena Schillerová, místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová, dále Aleš Juchelka, Margita Balaštíková, Milan Feranec, Martin Kolovratník, Lubomír Metnar, Jana Mračková Vildumetzová, Patrik Nacher a další.

Mnoho z nich by však bylo pro kompromisní návrh, který by narovnal práva homosexuálních s heterosexuálními páry, avšak jejich sňatek by pojmenoval jinak než manželství. Právě Nacher má takový návrh připravený v šuplíku.

„V minulém volebním období pro něj byla naprostá většina klubu ANO, nakonec jsem ho ale nepodával kvůli odporu aktivistů,“ popisuje.

Pokud by přece jen došlo k předložení a projednání některého z návrhů, které jsou na půl cesty mezi manželstvím pro všechny a ústavní novelou o manželství jako sňatku pouze muže a ženy, měl by vzhledem ke sněmovní většině přednost nejspíš lidovecký návrh, a ne ten Nacherův.

Tisková konference ANO před jednáním Poslanecké sněmovny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odmítavá ODS

A konečně nejsilnější vládní strana. Podporovatelů manželství pro všechny je v 34členném klubu občanských demokratů naprosté minimum.

Podle informací iROZHLAS.cz jsou v klubu ODS jednoznačně pro jen jednotky poslanců. Například ministr kultury Martin Baxa nebo Eva Decroix.

Eva Decroix

@eva_decroix Jak mnozí víte, ve Sněmovně jsme dnes nestihli projednat návrh zákona o manželství pro všechny páry. Zároveň začíná Pride month a také si dnes připomínáme Mezinárodní den dětí. Důvodů, proč se vyjádřit k postavení LGBTQ+ lidí, tak dnes vidím víc než dost.



V mém případě je vhodné… twitter.com/i/web/status/1… 16 301

Například ministryně obrany Jana Černochová je někde mezi. „Jsem konzerva, nesoudím a nelžu. V prvním a druhém čtení podpořím, ve třetím čtení si počkám, co zůstane za pozměňováky,“ napsala před časem na twitteru.

Jana Černochová

@jana_cernochova Jsem konzerva, nesoudím a nelžu. Respektuji, že je to pro lidi důležité téma. Ve vladě to podpořím, v 1. a 2.čt. podpořím. Ve 3.čt. si počkám, co zůstane za pozměnováky🙏🏻



Další pokus. Do Sněmovny se vrací velké téma, manželství pro všechny - Seznam Zprávy seznamzpravy.cz/clanek/domaci-… 40 1142

Podpora dalších poslanců ODS pro manželství pro všechny se čekat nedá. Jedním z největších odpůrců je naopak šéf klubu a velký konzervativec Marek Benda. „Za mě jsou dvě červené linie, a to název manželství a adopce dětí stejnopohlavními páry, dokud nebude vyřešeno náhradní mateřství,“ říká.

Lidovecký návrh je pro něj schůdné řešení, sám podporuje ústavní novelu, která by zakotvila manželství jen jako sňatky mužů a žen, a v minulosti vystupoval i proti rozvodům.

Kromě něj se proti manželství pro všechny staví i premiér Petr Fiala, ministři Pavel Blažek, Martin Kupka a Zbyněk Stanjura či další poslanci jako Pavel Žáček, Jakub Janda, Renáta Zajíčková nebo Jan Skopeček.