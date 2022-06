Vláda stejnopohlavní sňatky patrně nepodpoří ani neodmítne, neutrální postoj jí doporučují legislativci

Uzákonění možnosti uzavírání manželství i mezi lidmi stejného pohlaví koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) možná nepodpoří, ale ani neodmítne. Vládní legislativci navrhli, aby se kabinet na středeční schůzi postavil k poslanecké novele občanského zákoníku neutrálně. Měl by k ní vznést podle podkladů také některé připomínky. Praha 10:25 26. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uzákonění možnosti uzavírání manželství i mezi lidmi stejného pohlaví koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) možná nepodpoří, ale ani neodmítne (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé stejného pohlaví by měli podle předlohy v manželství stejná práva, jako je mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči.

Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Vládní legislativci upozornili na to, že lidé stejného pohlaví by nadále mohli vstupovat do partnerství v zahraničí. Není podle nich jasné, jak by byl takový svazek posuzován při zápisu do české matriky, zřejmě dál jako registrované partnerství.

Riziko nerovnosti

„Existuje tak riziko faktické nerovnosti mezi páry stejného pohlaví a páry opačného pohlaví, jelikož registrovaná partnerství párů opačného pohlaví uzavřená v zahraničí nelze v České republice uznat,“ stojí v předběžném stanovisku kabinetu.

Jasná není podle podkladů pro ministry podoba zápisu stejnopohlavních rodičů do rodných listů dětí. „Občanský zákoník obecně vychází ze zásady, že dítě má pouze jednu matku, bylo by tedy vhodné jej v tomto směru upravit,“ uvedli právníci vlády.

Zpochybnili také ustanovení, podle kterého by změna pohlaví nově neměla vliv na trvání manželství, a nastínili případnou zákonnou úpravu umělého oplodnění. Nynější ustanovení podle nich neumožňuje provést takové oplodnění homosexuálnímu páru ani samotné ženě.

Předlohu podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to STAN, TOP 09, Pirátské strany, ODS a ANO. Podpisy podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování. V minulém volebním období Sněmovna o uzákonění manželství pro homosexuály nerozhodla.