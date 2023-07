Hlavně se dobrat kompromisu, shoduje se většina sněmovních stran ohledně práv homosexuálních párů

Ve čtvrtek Sněmovna poslala do druhého čtení oba protichůdné návrhy – manželství pro všechny i ústavní novelu o manželství pouze jako svazku muže a ženy, stále častěji ale z dolní komory parlamentu zní volání po kompromisu. Obejít odpor velké části poslanců by mohl ústupek od slova „manželství“, sňatky stejnopohlavních párů by se mohly nazývat jinak. Sněmovna se také shodne na narovnání většiny práv mezi heterosexuály a homosexuály.

Praha 16:09 2. července 2023