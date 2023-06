Diskriminací je i ustoupit z názvu manželství, říká o stejnopohlavních sňatcích poslankyně Urbanová

Starostové a nezávislí jsou v drtivé většině pro novelu občanského zákoníku, tzv. manželství pro všechny. Ve čtvrtečním hlasování v prvním čtení ji podpoří všech 33 členů klubu, včetně konzervativnějších poslanců. „Třicet hlasů pro manželství pro všechny budeme mít vždy,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz poslankyně STAN Barbora Urbanová, která za zrovnoprávnění homosexuálních sňatků bojuje dlouhodobě. Rozhovor Praha 6:20 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Barbora Urbanová (STAN) | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Pokud novela projde prvním čtením, na několik měsíců zamíří do výborů a pak ji bude čekat případné druhé a třetí čtení. To podpoří kolik členů klubu STAN? Máte tam kolegy, kteří s manželstvím pro všechny nejsou úplně ztotožnění?

Neříkám, že nejsou ztotožnění, ale čekají na to, co se během jednání ve výborech načte za pozměňovací návrhy.

Třeba i pro mě osobně je otázkou, jaký kompromis nakonec Sněmovna vymyslí, abych novelu vůbec mohla i sama podpořit. Když se vyjedná kompromis, který pro mě bude nepřijatelný, tak bych nakonec byla proti návrhu.

V minulém volebním období jste měli jen šestičlenný klub, dnes je vás 33. Měli jste tam mimo jiné konzervativní duo Petra Pávka a Petra Gazdíka. Jste dnes v hodnotových otázkách, jako je manželství pro všechny, více sladění než v minulém období?

Zrovna pan poslanec Pávek velmi podporoval manželství pro všechny, ale asi o tom nikdo moc nevěděl. V jiných věcech ale byl poměrně konzervativní, to je pravda.

Šlo spíš o Petra Gazdíka, který v minulém volebním období podepsal ústavní novelu o manželství jen jako sňatku muže a ženy. Teď už ji ale nepodepsal a je ochoten spolu s celým klubem protlačit manželství pro všechny do druhého čtení a tam se dál bavit.

Máme v klubu kolegy z konzervativnějších krajů, ale jsou to doslova jednotky lidí a řekla bych, že třicet hlasů pro manželství pro všechny budeme mít vždy.

Ten projev byl natolik osobní, že se mi ho ani nechce dávat celej ven. Ale tohle, tohle dám. Jsem pro manželství pro všechny, pro narovnání práv. pic.twitter.com/kETXiLFrMg — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) May 31, 2023

Lidovecký ‚kompromis‘

Existuje ve vládní koalici shoda na tom, že by se to teď do druhého čtení mělo protlačit?

Teď se o tom jedná, ale podle mých informací ty počty na to jsou a i odpůrci manželství pro všechny jsou smíření s tím, že to do druhého čtení projde. Dodržujeme koaliční smlouvu, která říká, že narovnáme práva stejnopohlavním párům, jenomže pro každého je narovnání práv něco trošičku jiného.

V tuto chvíli máme příslib, že to posuneme do dalšího čtení a pak budeme dál jednat a bavit se o tom, co je pro koho nepřijatelné třeba i v tom smyslu, že bychom se posunuli až moc do lidovecké verze. Třeba pro mě je diskriminace i ustoupení z názvu manželství.

Lidovecká verze je pro vás až moc velký kompromis? Připomenu, že jde o novelu zákona o registrovaném partnerství z pera poslance Jiřího Navrátila (KDU-ČSL), která sice narovnává práva homosexuálních a heterosexuálních párů, avšak s výjimkou adopcí dětí a slova manželství. To by bylo v případě stejnopohlavních sňatků partnerstvím.

Ano, lidovecká verze je pro nás nepřijatelná. Mimo jiné i proto, že nechává volné pole pro schválení ústavní novely o manželství pouze jako sňatku muže a ženy. Pro mě je naprosto nepřijatelné, že bych podpořila něco, co bychom ve vyjednávání vyměnili za to, že by se podpořila tato ústavní novela.

Argument poslance Navrátila je jít postupně. Jak říká, nejprve opravit chyby v zákoně o registrovaném partnerství, narovnat práva a za pár let se bavit dál…

Je možné, že to takhle dopadne, ale kdo vám dá záruky, že se o tom za pár let skutečně budeme bavit? A proč se o tom musíme bavit za pár let? Mám pocit, že to je jenom zástupný argument pro to, aby se to nemuselo schválit, asi z ideologických důvodů.

Nepřijde mi to jako nosný argument, proč by se to nemělo schvalovat. Myslím, že v tom hraje daleko větší roli to, že v KDU-ČSL jsou odpůrci manželství pro všechny a odpůrci narovnání práv, kteří nechtějí, aby gayové a lesby vychovávali děti. A to je potom těžké.

I proto musíme návrh novely o manželství pro všechny v případě schválení v prvním čtení dopodrobna rozebrat, jak se postavit k samotnému názvu, k adopcím dětí stejnopohlavními páry, co by to znamenalo u náhradního mateřství, které je v Česku úplně neregulované...

Jaké jsou počty?

Aby prošel návrh do druhého čtení, budou potřeba i hlasy těch, kteří pro manželství pro všechny nejsou, jak ukázala i analýza iROZHLAS.cz. Máte příslib i od této skupiny poslanců?

Ano. V tom nám pomůže hnutí ANO. Záleží na tom, jestli si to budeme navzájem obstruovat, ať už skrytě, nebo veřejně, nebo jestli ve čtvrtek k hlasování konečně dojde.

Také záleží na tom, jestli se dohodneme i na posunutí do druhého čtení i ústavní novely o manželství jako sňatcích pouze mužů a žen. A pro to já jako příznivec manželství pro všechny ruku nezvednu.

Zatím se řeklo, hlasujte si všichni podle svého vědomí a svědomí, což mi přijde jako nejčistší řešení.

Do značné míry záleží, jak se zachová 71 poslanců ANO, protože vládní pětikoalice je rozštěpena mezi liberály a konzervativce. Poslankyně Jana Pastuchová (ANO) podporuje manželství pro všechny a říkala, že je to u nich v klubu zhruba 50 na 50, zatímco odpůrce novely Patrik Nacher (za ANO) zmínil spíš třetinu pro a dvě třetiny proti. Značná část klubu ANO by ale měla být nakloněna tomu srovnat práva homosexuálů a heterosexuálů, ale nenazývat jejich sňatky manželstvím…

Přesně tak. Myslím, že to ve čtvrtek bude každopádně velmi divoké hlasování a že to asi ani nemá jinou variantu, než aby to bylo divoké hlasování.

Je otázka, jak k tomu přistoupí Andrej Babiš (ANO), který manželství pro všechny dříve podporoval, ale teď je z něj konzerva. Mnoha členům ODS jistě zamotal hlavy i jejich europoslanec Jan Zahradil, který říká, že by manželství pro všechny i jako velký konzervativec také podpořil.