Manželství je smlouva. Není důvod, aby ji uzavírali jen muž a žena, tvrdí poslankyně Šebelová

Spor o manželství pro stejnopohlavní páry nadále štěpí Sněmovnu. V debatě, která byla tak prudká, že ani nedošlo na hlasování, vystoupila i poslankyně Michaela Šebelová (STAN), která mluvila o svých synech, z nichž jeden je gay: „Ukázala jsem, že je to normální lidský příběh. Díky tomu, že dva kolegové ve Sněmovně se vyautovali, tak ta debata je lidštější," uvedla Šebelová v rozhovoru. Praha 21:40 5. června 2023

Na své vystoupení má prý z velké většiny pozitivní reakce, přestože očekávala opak. „Mám pocit, že veřejnost je nám nakloněná, je většinově liberální a vlastně vůbec nechápe, proč je to pro některé lidi tak závažný problém. Negativní reakce tam jsou, ale není jich zas tolik,“ popisuje.

Její syn se jí prý nikdy nesvěřil s tím, že by byl kvůli své sexuální orientaci diskriminován, například ze strany spolužáků ve škole. „Jedinou diskriminaci při pohledu do českého právního řádu vidím v tom, že nemá možnost uzavřít trvalý svazek podle občanského zákoníku s tím, koho má rád. A láska je to, co je na prvním místě,“ zdůrazňuje.

Šebelové vadí, že lidé s jinou sexuální orientací nemohou uzavírat manželství, což z nich svým způsobem činí občany druhé kategorie. Připouští, že někteří kolegové poslanci mají problém s tím, aby se homosexuální svazky označovaly jako manželství.

„Respektuji, že někdo takto argumentuje. Já osobně jsem pro to, aby ten název byl stejný, ale pokud by to na tom mělo ztroskotat a dohodli jsme se, že práva budou stejná a bude zajištěna ochrana dětí, tak bych byla připravena ustoupit, pokud by ten název byl důstojný,“ uvádí.

Lidská práva vyhrají

Šebelová dále argumentuje tím, že přestože sama sebe považuje za křesťanku, tak Česká republika je sekulární stát a do jeho zákonů by se neměly dostávat náboženské normy.

„Společnost se vyvíjí a i manželství je svým způsobem smlouva. A už prostě není důvod bazírovat na tom, aby to nutně byl jen muž a žena,“ podotýká.

Odmítá i častý argument odpůrců manželství pro všechny spočívající v tom, že stejnopohlavní pár nemůže zplodit dítě a zůstává nenaplněna významná součást manželství.

„Ani u heterosexuálních párů nepožadujeme, aby dopředu deklarovaly, že budou mít dítě. A budu osobní: ze zdravotních důvodů už nemůžu mít děti, a přesto když bych se rozvedla, tak se znovu můžu vdát. Jako starostka jsem oddala desítky starších párů v 60–70 letech. Ten argument není platný, jen potvrzuje absurditu té situace,“ tvrdí.

Další spornou otázkou jsou pro odpůrce práva dětí, podle Šebelové ale existuje řada studií i příkladů dětí z duhových rodin, které vyvracejí obavy z toho, že by to na děti mělo negativní vliv. Za významný faktor kromě toho považuje i prostou obavu ze změny.

„Mnozí lidé si při volbách neuvědomili, jak moc konzervativní Sněmovna je. Ale opravdu věřím, že se nám podařilo debatu otevřít kultivovaně a ukazuje se, co jsou ty červené linie: název a otázka práv dětí. Vidíme, v čem má protistrana problém, a to nám může pomoci najít shodu. Ve finále věřím, že lidská práva vyhrají a najdeme kompromis, protože žijeme v moderní společnosti,“ uzavírá poslankyně.

