Manželství pro všechny budu dál předkládat, říká poslankyně ANO Pastuchová. ‚Pokud vím, Babiš je pro‘

„Postoj v našem poslaneckém klubu k manželství pro všechny je tak padesát na padesát," nastiňuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz poslankyně ANO Jana Pastuchová. V minulém týdnu navrhla Sněmovně, aby hlasovala o novele, která by sňatky stejnopohlavních párů umožnila. Kvůli postoji vládní pětikoalice si ale Parlament počká, než se k tomu bude moci vyjádřit. „Není na co čekat. Teď to budu zařazovat na program každé další schůze," vyhlašuje Pastuchová. Rozhovor Praha 6:29 23. května 2023

Minulý týden jste se dvakrát snažila dostat na program schůze Sněmovny novelu umožňující manželství stejnopohlavních párů. Probírala jste to nejprve s vládní většinou, nebo šlo spíš o „partyzánskou“ akci?

Nešlo o partyzánskou akci, ale s vládními politiky jsem to neprobírala. Už na plénu jsem říkala, že vládní politici s námi také nic neprobírají.

Otevřela jsem to na našem poslaneckém klubu, požádala jsem, jestli bych to mohla dát na pořad schůze k projednání, aby se o tom diskutovalo. Ve volebním období 2013-2017 jsem byla předkladatelkou, teď jsem spolupředkladatelkou novely. Přijde mi, že jednání, které o tom vede vládní koalice, moc k ničemu nevedou.

Budete manželství pro všechny navrhovat znovu?

Teď to budu zařazovat na program každé další schůze, není na co čekat a měli bychom už říct ano nebo ne.

I dotčená komunita, která by samozřejmě manželství pro všechny chtěla, bude radši vědět, na čem je, než aby dva roky někdo říkal, že shání hlasy a do konce volebního období by se to stejně neprojednalo.

Asistent Köppl

Navrhla jste to, zrovna když chtěla vláda odvolat z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání marketéra ANO Daniela Köppla. Třeba předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) zmínila, že jste návrhem na stejnopohlavní sňatky chtěla zamezit jeho odvolání.

To za tím skutečně nebylo, nebylo to mým cílem. Může mi to někdo věřit, nemusí. V úterý večer Sněmovna odsouhlasila protinávrh pana poslance Jana Berkiho (STAN), takže se to mělo projednávat.

Chtěla jsem, ať se o tom hlasuje, protože v ten den bylo jednání až do půlnoci. Stejně měli odvolání pana Köppla domluvené, ale potom se o manželství pro všechny klidně mohlo hlasovat.

Jenže pak si vzala koalice pauzu, že není vhodná doba na takové hlasování. A nebyla ani ve středu, kdy návrh neprošel.

Markéta Pekarová Adamová

Chápu, jenže uznejte, že to vypadá zvláště, když tak politicky výbušnou novelu předkládáte zrovna v momentě, kdy Sněmovna chce odvolat pana Köppla, který je notabene vaším poslaneckým asistentem…

Možná jsem to nedomyslela, v žádném případě to ale nebylo oddalování jeho odvolání, protože koalice řekla, že bude jednat třeba celou noc a celý den a že ho stejně odvolá, protože na to mají hlasy.

Když ho odvolali v devět večer a bylo odsouhlaseno, že budeme jednat do půlnoci, tak fakt nevím, proč by to bylo oddalování.

Poměry v ANO

Také mě zaujalo, že jste říkala, že jste to zmínila na poslaneckém klubu a ten jasnou většinou podpořil zařazení novely na program jednání, a to přestože někteří vaši kolegové z klubu vystupují velmi proti sňatkům stejnopohlavních párů…

Ano, to jsou dvě rozdílné věci. Když mi zařadí někdo na program státní rozpočet a já s ním nemusím souhlasit, tak přece i tak hlasuji pro zařazení k projednání. Ať se o tom bavíme, protože můžeme dávat ve druhém čtení pozměňovací návrhy apod.

Je třeba připomenout, že obě hlasování se týkala zařazení na program jednání schůze, nikoliv o manželství pro všechny jako takovém. Máte přehled, jak se ke stejnopohlavním párům staví klub ANO?

U nás je to tak padesát na padesát.

Máte i nějaké kolegy, kteří v té otázce ještě nejsou rozhodnutí?

Pro některé je toto téma tak trochu tabu, že by to nechali být a neřešili to. Ale to není správně. Třeba kolegyně ze STAN Michaela Šebelová má dva kluky, dvojčata. Vychovala je stejně, tak proč nemůžou mít stejná práva, jenom protože jeden je gay?

Mám kamarády, kteří spolu žijí 30-40 let a jeden po druhém ani nemůže dědit, nemůžou si vzít hypotéku, mít společnou nájemní smlouvu… Pojďme to narovnat. Spousta lidí v našem klubu vám ale třeba řekne, že kdyby se to nejmenovalo manželství, tak jim to nevadí.

Jaký je na otázku sňatků stejnopohlavních párů postoj špiček ANO? Ze současného konzervativního zaměření hnutí, které razí předseda Andrej Babiš a první místopředseda Karel Havlíček, anebo z jiných veřejných vystoupení šéfky klubu Aleny Schillerové nebo jejího zástupce Patrika Nachera se zdá, že tomu nakloněni nejsou. Vlastně mě proto překvapuje, že by to v klubu bylo 50:50. Tak jak to je?

Pokud vím, tak pan Babiš je pro. U paní Schillerové vím, že je proti, a pan Nacher je zásadně proti.