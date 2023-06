Není čas. Poslanci tento týden třikrát přerušili jednání o návrhu manželství pro všechny

Za pár dní to bude rok, co skupina poslanců znovu navrhla ve Sněmovně manželství pro páry stejného pohlaví. Poprvé v tomto volebním období o návrhu poslanci začali skutečně jednat, zatím ale bez konkrétního výsledku. Koalice není v této otázce jednotná a projednávání není priorita. Tento týden proto poslanci debatu přerušili hned třikrát. Zatím není jasné, zda se k ní vrátí na příští schůzi. Praha 20:28 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna opět projednávala návrh zákonu o manželství pro páry stejného pohlaví | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci se v debatě v prvním čtením posouvají, zatím ale nevystoupili všichni, kteří chtěli. Na projednávání návrhu totiž nezbývá příliš času. Jestli se k zákonu poslanci vrátí i na další schůzi, to zatím stěží odhadují i koaliční poslanci.

„Musíme se domluvit, jak to ten týden bude vypadat. Nemůžu nic slibovat, protože vždycky to bude nějaká ad hoc dohoda,“ popisuje poslankyně hnutí STAN Barbora Urbanová. Uvádí, že na projednávání bodu musí být shoda v koalici.

První čtení

Část poslanců z vládních lavic totiž kritizovala Janu Pastuchovou z hnutí ANO, která zhruba před dvěma týdny zařazení právě tohoto bodu navrhla. Považovali to za obstrukce.

„Myslím si, že už bychom měli dát LGBT komunitě jasný vzkaz ano, nebo ne - ale házet to pod stůl a protahovat to už nemá cenu,“ oponuje Pastuchová, která chce manželství pro páry stejného pohlaví znovu otevřít na příští schůzi.

Podle obou poslankyň, které změnu prosazují, by předloha prvním čtením mohla projít.

„Já jsem se na klubu opakovaně ptala i kolegů, jestli někdo z těch, o kterých vím, že to nechtějí podpořit, bude navrhovat zamítnutí v prvním čtení. Všichni mi řekli, že nikoli,“ doplňuje Pastuchová.

Pokud by zákon prošel prvním čtením, přesunula by se debata o konkrétních výhradách jednotlivých poslanců do výborů.

„Řeší se, co by to znamenalo. Co by to znamenalo u náhradního mateřství, co by to znamenalo u adopcí,“ vysvětluje Barbora Urbanová.

Spory napříč kluby

Ve Sněmovně není rozpor mezi koalicí a opozicí, ale mezi poslanci napříč všemi kluby. Třeba vládní KDU-ČSL patří mezi ty strany, které manželství pro páry stejného pohlaví nechtějí.

„Máme prostě třetí cestu, takzvaně. Všechna znevýhodnění pro registrované páry odstraňujeme, vyjma toho pojmu manželství,“ doplňuje poslankyně Nina Nováková.

Proti manželství pro páry stejného pohlaví je také celý klub SPD. V ODS i hnutí ANO se názory různí. STAN, TOP 09 i Piráti jsou většinově pro.