Nejsme vozidla, aby nás registrovali. Místo manželství mějme prostě partnerství, žádá lidovec Navrátil

„KDU-ČSL chce být ke stejnopohlavním párům vstřícná. Pro nás je ale nepřekročitelnou linií název, tedy manželství, které považujeme jen za institut uzavíraný mezi mužem a ženou. Je tu také otázka dětí,“ uvádí Navrátil.

Podle Pastuchové je ona i hnutí ANO připraveno hovořit o všech kompromisech, které zákon může obsahovat. „Já osobně jsem i pro osvojování dětí stejnopohlavními páry.“

„Nejde mi o nějakou politickou hru, ale o to, abychom jako gayové a lesbičky měli práva na určité věci. Od roku 2006 můžeme uzavírat registrované partnerství, ale copak jsme vozidla, aby nás někdo registroval? Konečně jsou ale ve Sněmovně lidé, kteří vědí co a proč chtějí, už to není diskuse o někom bez něj,“ chválí lidovec.

Ten vidí jako průchozí jen postupnou cestu ke změně. „Pojďme umožnit další krok k našemu narovnání a pak se zase bavme za pár let dál, až se něco ve společnosti ‚utřepe‘. Za 17 let registrovaného partnerství se společnost nezhroutila. Posuňme se tedy o další kroky a uvidíme.“

Hledání kompromisu

Pastuchová souhlasí, že nejde tlačit na sílu. „Ale tato Sněmovna se neobmění, je nás tam 200 a každý má svůj názor. Já budu za všechna práva pro gaye a lesby, která přibudou. A pokud nepojede vlak přes adopci dětí, nedá se bohužel nic dělat.“

„S názvem manželství má problém hodně kolegů a kolegyň, ovšem kdyby se to nejmenovalo manželství, někteří z nich by návrh podpořili. Pokud dojdeme k nějakému kompromisu a budou narovnána všechna práva, tak pro to zvednu ruku,“ slibuje politička.

Řešením je zůstat u zákona o registrovaném partnerství, který se ale zcela upraví, navrhuje Navrátil. „Propíše se do jiných zákonů a následně změníme název, protože adjektivum ‚registrované‘ je opravdu to nejhorší, co mohlo vzniknout. Já navrhuji prostě název partnerství.“

„Ženy získaly volební právo až ve 20. letech minulého století, takže i v otázkách práv stejnopohlavních párů se může společnost posunout. Překvapil mě ale výrok Andreje Babiše, že je největší konzervativec ve Sněmovně. Takže teď nevím, jestli je to politická hra ze strany ANO, nebo diskuse o narovnání práv,“ ptá se Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

Že by hnutí ANO chtělo zneužít jednání o svazcích stejnopohlavních párů k politickým cílům a k oslabení vládní koalice, poslankyně odmítá. „Náš poslanecký klub mě podpořil v zařazení návrhu k jednání.“

„To, že se z toho udělala mediální bublina o obstrukcích, odmítám. Osobně jsem se minulý týden ptala pana předsedy Babiše, jestli je pro schválení zákona a on mi odpověděl, že ano,“ uzavírá Jana Pastuchová (ANO).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu výše.