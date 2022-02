Mapa cestovatele od úterý skončí. Očkovaní se budou moct do Česka vrátit bez omezení

Od úterý se podmínky návratu Čechů ze zahraničí nebudou řídit takzvanou mapou cestovatele. Plně očkovaní a lidé s prodělaným covidem-19 v posledních 180 dnech budou moci do Česka vstoupit bez omezení, stejně jako děti do 12 let. V pondělní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Mapa cestovatele bude relevantní pouze pro vstup cizinců. Praha 18:26 14. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od úterý se podmínky návratu Čechů ze zahraničí nebudou řídit takzvanou mapou cestovatele (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za očkované se považují lidé, kteří mají maximálně 270 dní od ukončené vakcinace. Certifikát platí neomezeně po posilovací dávce a u osob do 18 let věku. Lidé očkovaní mimo Evropskou unii a ti, kteří prodělali covid v zahraničí, si musí ověřit, zda je jejich certifikát uznávaný.

U neočkovaných se podmínky budou lišit u cest ze zemí EU a z mimounijních států. Při návratu ze zemí EU bude stačit disponovat před vstupem do ČR antigenním nebo PCR testem. To samé platí u českých občanů a rezidentů z EU u příjezdu z třetích zemí, ostatní ale musí v tomto případě disponovat PCR testem.

„Předvstupní antigenní test nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země individuální dopravou,“ dodal resort. Platnost antigenních testů bude činit 24 hodin. Povinnost se ruší v případě maximálně dvanáctihodinových cest a v případě tranzitu. „V platnosti naopak zůstává výjimka ze vstupních pravidel v případě cest do sousedních zemí na dobu do 24 hodin,“ uvedlo ministerstvo.

Neočkované osoby následně musí pátý až sedmý den po návratu z mimounijní země podstoupit další PCR test. Bez ohledu na kategorii země musejí všichni příchozí vyplnit příjezdový formulář.

Rozřazení zemí do barevných kategorií podle míry rizika nákazy koronavirem bude zachováno, pro české občany ale bude mít pouze informativní význam. Ministerstvo je aktualizuje každý pátek. Většina evropských zemí je v kategorii s velmi vysokým rizikem nákazy.