‚Rozhlédnu se vždy dvakrát.‘ Lidé zbytečně umírají na kolejích, ukazuje mapa nehod

Několik desítek lidí v Česku zbytečně každý rok zemře, když si zkracují cestu přes koleje. Na kritických místech ale často chybí ploty nebo podchody. Ukazuje to mapa, kterou vytvořili datoví novináři Českého rozhlasu. Vidět v ní jsou počty mrtvých a zraněných na tratích po celé republice za poslední tři roky. Vstup do kolejiště mimo nástupiště a určená místa je zakázaný a hrozí za to pokuta.

Kde jsou místa nebezpečná pro chodce? Interaktivní mapa všech nehod od roku 2007 Číst článek

František právě přešel poslední dvě koleje na Hlavním nádraží v Praze. Ceduli se zákazem minul bez povšimnutí. „Musel bych to hrozně obcházet a zabralo by mi to řádově o deset minut déle. Já jsem opatrný, rozhlédnu se vždy dvakrát,“ říká.

Další přecházejí rovnou celé kolejiště. Za zhruba čtvrt hodiny si tady zkrátily cestu mezi nádražím a Žižkovem desítky lidí. Nechtějí jít oklikou pod viaduktem a dál přes Vrchlického sady. Na jaře by se měl začít stavět mnoho let plánovaný podchod.

Mapa nehod s osobou na železnici od roku 2017 do roku 2019. Jde o záznamy drážní inspekce, ne ke všem nehodám se podařilo přiřadit místo, mapa tedy nemusí být kompletní.