MAPA: Příběh úplatků z Motola. Podívejte se, která místa figurují v policií zmapované korupční kauze

Už je to tři týdny od policejní razie v motolské nemocnici a dalších místech po celé republice, při které policisté zadrželi dvě desítky lidí a 18 z nich obvinili z úplatkářských trestných činů. Kde mělo k trestné činnosti docházet, popsali policisté ve svých dokumentech. Podívejte se v přehledné mapě, kde se hlavní aktéři korupční kauzy scházeli a která místa s kauzou souvisí. Po kliknutí na konkrétní červenou tečku se dozvíte podrobnosti. MAPA Praha 5:00 15. března 2025

Ředitelství Fakultní nemocnice v Motole

Policie zajistila ve Fakultní nemocnici v Motole řadu kanceláří na ředitelství. Včetně kanceláře odvolaného ředitele Miloslava Ludvíka a jeho bývalého náměstka Pavla Budinského | Foto: Petr Topič | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Ke smlouvání úplatků za nejrůznější výhody z nemocničních zakázek mělo podle policistů docházet často přímo ve Fakultní nemocnici Motol. Konkrétně v kanceláři náměstka Pavla Budinského, kde se mimo jiné scházel i se zástupci velkých společností, které se podílely na miliardových zakázkách. Současně mu tam ale měli podle policie nosit úplatky i drobní podnikatelé a živnostníci, kteří si tak chtěli v nemocnici sjednat v nemocničních zakázkách výhody.

Tyto úplatky měl Pavel Budinský podle kriminalistů nosit také řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi. I proto policisté zajistili během razie také jeho kancelář. V obou místnostech byly údajně instalovány také odposlechy, v Budinského kanceláři pak měli policisté mít umístěnou kameru.

Modrý pavilon

Fakultní nemocnice v Motole | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Největší budova pražské motolské nemocnice procházela od roku 2021 rekonstrukcí, kterou prováděla firma Geosan Group. Jak server iROZHLAS.cz na konci února informoval, dnes už bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský podle policistů údajně jednal se stavební firmou o podpisu již 5. dodatku smlouvy, kterým by se uměle navýšila cena miliardového kontraktu na opravu budovy o dalších zhruba 85 milionů korun.

Navýšení ceny chtěli spiklenci svést na vícenáklady v podobě „skokového nárůstu cen na trhu se stavebními pracemi“. Za podpis tohoto dodatku si měli Budinský s exředitelem nemocnice Miloslavem Ludvíkem říct každý o pět milionů korun. Podle Ludvíkova advokáta Josefa Monsporta ale odvolaný ředitel s obviněními nesouhlasí – naopak měl u vazebního řízení před soudem dokazovat, že 5. dodatek smlouvy podepsat odmítl.

Onkologické centrum

Stavba nového onkologického centra za 3,7 miliardy korun. Formou subdodávek za čtvrt miliardy se na ní mají podle policistů podílet také firmy, které tuto zakázku získaly korupcí | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Stavba nového onkologického centra v motolské fakultní nemocnici je největším projektem, kterého se korupční kauza podle policistů týká. Stavba má vyjít na 3,7 miliardy korun, dosud na ni bylo proplaceno na dotacích tři čtvrtě miliardy korun.

Podle policejních dokumentů, do kterých mohly server iROZHLAS.cz a Radiožurnál nahlédnout, Budinský v minulém roce postupně oslovil zástupce firem Sorex Petra Rejska a Petra Kysučana z firmy DCI Czech s nabídkou, že jim zprostředkuje v rámci této obří zakázky subdodávky v hodnotě čtvrt miliardy v oblasti elektra, vzduchotechniky, topení a regulace.

Oba na to podle policistů přistoupili a Budinský si měl za odměnu říct o úplatek ve výši 17 milionů korun. K předání úplatku ale podle kriminalistů nedošlo, peníze měl Budinský totiž získat až po proplacení provedených prací fakultní nemocnicí.

Pražské restaurace a benzinka

Ke schůzkám, na kterých měl obviněný exnáměstek motolské nemocnice Budinský jednat o možných výhodách z nemocničních zakázek, nedocházelo podle policistů pouze ve Fakultní nemocnici v Motole, ale i na dalších místech v Praze.

Restaurace Da FU Hao v pražských Nových Butovicích

Policisté například měli monitorovat opakované Budinského schůzky se spoluobviněným obchodním ředitelem firmy Geosan Group Ivanem Havlem v restauraci Da Fu Hao v Nových Butovicích. Právě tam měl Budinský podle policistů 24. července 2024 a 12. února 2025 sjednávat úplatek za podpis pátého dodatku smlouvy na rekonstrukci Modrého pavilonu, kterým se měla cena zakázky navýšit o dalších 85 milionů korun.

Restaurace U Zlaté studně v Praze

O podpisu dodatku smlouvy k zakázce na Modrý pavilon pak podle kriminalistů jednal také přímo exředitel Motola Miloslav Ludvík s generálním ředitelem stavební firmy Geosan Group Luďkem Kostkou. Potkat se měli 3. února 2025 v restauraci U Zlaté studně, kde měli podle policistů společně dojednávat, zda je součástí smluveného navýšení zakázky o 85 milionů korun také DPH, či nikoliv. Již dříve jsme o těchto jednáních psali zde.

Čerpací stanice OMV v Praze-Stodůlkách

Mezi místy, která podle policistů figurují v případech korupce u pětice obviněných, kteří zůstávají i nadále ve vazbě, je i čerpací stanice OMV v Praze-Stodůlkách. Na ni se měl minimálně dvakrát setkat Budinský s bývalým společníkem firmy Midian – Coral Mykhaylem Popovychem. Jejich setkání tam monitorovala 28. března 2024 a 7. května 2024 policie, podle které měl Popovych předat Budinskému úplatek. Jeho výši policisté neuvádějí.

Chrustenická vila Budinských

Dům Pavla Budinského v Chrustenicích | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel Budinský bydlel se svou ženou Zdeňkou Budinskou ve vile v Chrustenicích na Berounsku. Trvalé bydliště má přitom psané v bytě svého stejnojmenného syna v pražských Stodůlkách.

I přímo v této vile si měl sjednávat podle policistů s podnikateli a zástupci firem účast jejich společností na nemocničních zakázkách. A za to měl od nich získávat úplatky – ty mu někteří nosili i přímo do Chrustenic. Jako například Mykhaylo Popovych, bývalý společník firmy Midian – Coral, který aktuálně figuruje mezi pěti obviněnými, na které soud uvalil také vazbu. Podle policistů měl úplatky do vily přinést jen v průběhu roku 2024 šestkrát. Dvakrát pak ještě před svým zadržením v roce 2025.

Pozemek Miroslava Jansty

Zajištěný pozemek Miroslava Jansty v Chrustenicích na Berounsku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hned za Chrustenickou vilou zadrženého exnáměstka Motola Pavla Budinského zakoupil pozemek – aktuálně rovněž zadržený – vlivný právník a sportovní boss Miroslav Jansta a dodnes ho se svou manželkou vlastní. Kriminalisté jsou ale přesvědčeni, že tomu tak je pouze na oko.

Jansta měl totiž parcelu podle policie pořídit na Budinského výzvu, který chtěl pozemek za svým domem získat. Věděl ale, že by mohl tento nákup vzbudit podezření, kde na transakci vzal peníze. Proto požádal Janstu, zda by pozemek za 13,5 milionu zakoupil on.

Vše proběhlo podle kriminalistů následovně: nejprve Budinský Janstovi předal na různých místech v Praze a okolí v hotovosti požadovaných 13,5 milionu korun, které měly pocházet z motolských úplatků. A Jansta následně na podzim 2023 za tyto peníze pozemek zakoupil. Oba pak plánovali, že pozemek přejde na Budinského v rámci takzvané „operace Benin“, kterou chtěli obvinění peníze z úplatků legalizovat. I proto pozemek zajistili před týdnem kriminalisté.

Vila Miloslava Ludvíka

Dům bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policisté během své únorové razie prohledali také přímo dům Miloslava Ludvíka v pražských Stodůlkách. Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu si s sebou dokonce přivezli do vily speciálně vycvičeného psa na vyhledávání hotovosti. Deník N s odvoláním na své zdroje psal o tom, že policisté potřebovali psa na vyhledávání drahých kovů a peněz, které mohl Ludvík svou údajnou trestnou činností získat.

Firma Geosan Group

Pohled na kolínskou budovu stavební firmy Geosan Group, ta má korespondenční adresu také v Praze

Stavební firma Geosan Group figuruje v kauze nemocničních zakázek v Motole skrze jejího generálního ředitele Luďka Kostku a obchodního ředitele Ivana Havla. Jejich schůzky s manažery z Motola – odvolaným ředitelem Ludvíkem a jeho exnáměstkem Budinským – monitorovali policisté, podle kterých se měla čtveřice dohodnout na tom, že účelově prodraží zakázku na rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu o 85 milionů korun – největší nemocniční budovy v Motole. Za to měla firma Ludvíkovi s Budinským zaplatit každému po pěti milionech korun.

Jak popsal server iDNES.cz, firma se podílela na výstavbě i mnoha dalších významných projektů, včetně stadionu v Hradci Králové. Před sedmi lety pak odstoupila od kontraktu na modernizaci části D1, na kterém docházelo k velkým zpožděním.

Firma Gemo

Pohled na budovu olomoucké firmy Gemo, která staví v Motole nové onkologické centrum

Stavební firma z Olomouce, jejímž majitelem je český miliardář Jaromír Uhýrek. Podílí se na výstavbě řady velkých projektů – například i nového kampusu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci či Horácké arény v Jihlavě.

Firma figuruje v policejních dokumentech ke kauze Motol skrze Miloslava Boudu, jejího ředitele divize Čechy, který měl podle kriminalistů souhlasit s nabídkou zadrženého exnáměstka motolské nemocnice Budinského a přijmout dvojici firem jako subdodavatele téměř čtyřmiliardové zakázky na výstavbu nového onkologického centra. Ty měly zakázku získat úplatkem pro Budinského, o čemž měl Bouda podle kriminalistů vědět.

KAUZA MOTOL Ústřední postavou motolské korupční kauzy je bývalý náměstek ředitele nemocnice Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat. Budinský si podle kriminalistů rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, když tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel sjednávání určitých výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze. Tyto peníze pak směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského. Oba jsou nyní obvinění z korupce, dotačního podvodu i poškozování zájmů Evropské unie a hrozí jim až 12 let za mřížemi. Celkem policie v kauze obvinila 18 lidí. KDO FIGURUJE V MOTOLSKÉ KAUZE? Stíháni vazebně: Pavel Budinský, provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy

Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol

Petr Kysučan, místopředseda představenstva firmy DCI Czech

Miroslav Jansta, šéf České unie sportu

Mykhaylo Popovych, společník ve firmě Midian – Coral Stíháni na svobodě: Petr Rejsek, jednatel a společník ve společnosti Sorex

Ivan Havel, obchodní ředitel Geosan Group

Luděk Kostka, generální ředitel a spolumajitel Geosan Group

Jan Mazánek, v minulosti jednatel společnosti Kether

Miloslav Bouda, člen představenstva firmy Gemo

Miloš Kaplánek, podnikatel

Lukáš Novotný, podnikatel

František Vaněk, jednatel firmy Pragoperun FNM

Michal Vacík, podnikatel

Miroslav Böhm, jednatel a společník firmy Helder

Rade Petrovič, jednatel a společník společnosti M.G.-Co.

Petra Kliková, jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o.

, jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o. Světla Procházková, jednatelka a společnice Chirurgie Repros