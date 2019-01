Chládkovo divizní Nové Strašecí získalo za Pelty pohádkovou dotaci. ‚O nic jsem nežádal,‘ říká exministr

Fotbalový svaz přidělil v roce 2015 za dob Miroslava Pelty rekordní peníze klubu TJ Sokol Nové Strašecí, ve kterém se v té době angažoval tehdejší ministr školství Marcel Chládek. Radiožurnál to zjistil při pátrání po tom, jak fotbalová asociace rozdělovala přes sto milionů z takzvaných loterií. Jde o peníze z hazardu, které měly jít na sportování dětí.

Radiožurnál získal interní dokumenty o rozdělování peněz za rok 2015



Z utajovaných dokumentů vyplývá, že peníze od fotbalové asociace dostaly především ty týmy, které mají blízko k vlivným lidem. Největší sumu získal třeba spolek, kde se angažuje bývalý fotbalový boss Miroslav Pelta, nebo Plzeňský krajský fotbalový svaz, který vede zákulisní hráč Roman Berbr. Oba přitom jako členové vedení FAČR rozhodovali, kam peníze půjdou.



Radiožurnál už dříve informoval, že statisíce z loterií dostal také oddíl, kde působí hradní kancléř Vratislav Mynář.



„Na rozdělování loterijních peněz jsem se žádným způsobem nikdy nepodílel ani jsem o nic nežádal," napsal Chládek.

Před čtyřmi lety se fotbalistům z Nového Strašecí příliš nedařilo. Hrozilo jim, že se propadnou do nižší soutěže. Tehdy ale do týmu nastoupili tři noví zkušení prvoligoví hráči, aby ho zachránili. A v té samé době fotbalová asociace také poslala do klubu devět set tisíc.

„To nevím, neumím říct, poslala se žádost, je to od nich hezký, že to dali. Že by to bylo někým ovlivněné, tak to určitě nebylo,“ říká tehdejší předseda klubu Vladimír Kozel s tím, že už se na to pořádně nepamatuje a odkazuje na nové vedení.

Přitom šlo o částku, o které se ostatním oddílům na podobné úrovni mohlo jen zdát. Divizi, tedy 4. fotbalovou soutěž, hraje celkem 80 klubů. Peníze získaly podle dokumentu z roku 2015 jen další čtyři týmy a řádově šlo o desítky tisíc.

Peníze z hazardu měly putovat na sportování dětí. Ale třeba fotbalisté z Frýdlantu nad Ostravicí, kteří jsou pověstní svou prací s mládeží, nedostali z loterií nikdy nic.

„Pro nás je to částka naprosto kosmická. Kdyby nám přišlo 900 tisíc, tak se dostaneme s péčí o mládež úplně jinam. My s tím samozřejmě bojujeme, 900 tisíc, tam je více nul, než jsme zvyklí,“ říká současný šéf klubu ve Frýdlantu Oldřich Čunta.

Klub Nové Strašecí v minulosti žádný speciální projekt, který se týká mládeže, nedělal. Peníze prý utratili za dresy a míče pro děti. „Šlo to na vybavení pro mládež, konečné vyúčtování předložíme letos,“ ujišťuje současný předseda Nového Strašecí Martin Hrbek. Jak se klub dostal k takové sumě, prý neví.

PENÍZE Z LOTERIÍ Od roku 2014 mohli provozovatelé loterií a kurzových sázek věnovat až 25 procent z takzvané „loterijní daně“ na sport prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV). Za rok 2016 odvedlo celkem 11 loterijních společností 659,4 milionu Kč.

Nejvíce peněz z této sumy získávala Fotbalová asociace ČR, a to plných 31 procent (část FAČR použila na vlastní aktivity, část přerozdělila hlavně mezi jednotlivé krajské svazy, kluby, nadace a spolky).

Od roku 2017 ČOV o možnost přerozdělovat peníze přišel. Příjmy z loterií plynou přímo do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.

Chládkův asistent

Jedno vysvětlení by se ale nabízelo. Bývalý předseda klubu Kozel byl v té době asistentem tehdejšího ministra školství Marcela Chládka. „Ne, on nic neovlivňoval, ani nemohl, já si to myslím, možná jsem naivní, ale tak to bylo,“ říká Kozel, který je v současné době zastupitelem Nového Strašecí za ČSSD.

Nový předseda Hrbek, který byl tehdy místopředsedou, byl ale o něco sdílnější. Podle něj měl Chládek s klubem velké plány. Hrbek říká, že s ním tehdejší ministr mluvil o tom, že by tamní klub měl hrát vyšší soutěž, až tam bude bydlet. V Novém Strašecí si totiž Chládek v té době stavěl dům, kde aktuálně bydlí.

„Plány tady měl, chtěl, aby Strašecí hrálo vyšší soutěže, aby tam bylo zázemí pro děti, snažil se nám pomoct nějaký sponzory sehnat, nakonec z toho ale nebylo nic,“ krčí rameny Hrbek s tím, že on s dotací od fotbalové asociace neměl nic společného.

Že se sám Chládek v klubu angažoval, potvrzuje třeba i bývalý hráč Nového Strašecí Jan Flachbart.

„Já vím, že tam v té době byl, že tam nějak fungoval. Ale jak přesně, to netuším. Za námi vždycky přišel akorát po zápase do klubovny,“ vysvětluje Flachbart. Právě on byl jedním z hráčů, kteří tehdy měli týmu pomoci.

Nikdy jsem se na tom nepodílel, o nic jsem nežádal

Peníze klubu přiklepla fotbalová asociace za dob Miroslava Pelty. Tedy svaz, který dostává na dotacích stamiliony od ministerstva školství, a který také Chládka po jeho odvolání z pozice šéfa resortu angažoval na post manažera fotbalových reprezentací.

Bývalý fotbalový rozhodčí a učitel tělocviku Chládek s rozhovorem na téma finanční injekce pro blízký klub nesouhlasil. Odpověděl pouze mailem, ve kterém odmítl, že by v pozadí dotace stály dobré vztahy s Miroslavem Peltou.

Dotační aféra Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta čelí od loňska trestnímu stíhání v souvislosti s údajným zmanipulováním rozdílení sportovních dotací. Zatčen byl při razii 3. května 2017.

Kriminalisté ho kvůli machinacím s dotacemi obvinili ze tří přečinů (zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku).

Pelta strávil měsíc ve vazbě, odkud byl propuštěn na začátku června 2017, nyní je tedy vyšetřován na svobodě. Ještě ve vazbě rezignoval na funkci předsedy fotbalové asociace.

V kauze policisté stíhají také odvolanou náměstkyní ministerstva školství Simonu Kratochvílovou, někdejšího ředitele odboru ministerstva školství Zdeňka Břízu, předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu a generálního sekretáře ČUS Jana Boháče. Obviněny jsou i dvě právnické osoby, Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu.

„Nic jsem nepředjednával, v klubu se neangažuji ani jsem nebyl nikdy jeho členem. O rozdělování tzv. loterijních peněz nemám žádné informace, na jejich rozdělování jsem se žádným způsobem nikdy nepodílel ani jsem o nic nežádal,“ napsal Chládek.

Tehdejší vládce fotbalu Pelta nechtěl možnou roli přátelských vztahů v porcování loterijních peněz komentovat. Žádost o rozhovor odmítl a na dotazy k dotacím pro Nové Strašecí nereagoval. Stejně tak nechal otázky Radiožurnálu bez odpovědi mluvčí asociace Michal Jurman.

Chládek skončil na ministerstvu školství v roce 2015, odvolal ho tehdejší premiér Bohuslav Sobotka údajně kvůli hrubému chování ke svým podřízeným. Ruku v ruce s tím přestal Chládek podle místních chodit i na fotbalové zápasy, a skončili i tři zkušení hráči, kteří měli klub pozvednout. A klub se nakonec sám rozhodl, že spadne do nižší soutěže.

Pět milionů do Jablonce

Asociace jen v roce 2015 rozhodovala o rozdělení celkem 189 milionů korun. Půlka z této sumy šla na její vlastní projekty, zbytek se pak dělil mezi 74 klubů, nadačních fondů a krajů. Část z toho šla na spolky, které byly zasaženy povodněmi, zbytek pak na mládež. A právě v těchto částkách jsou nejmarkantnější rozdíly.

Na nejvíce peněz – přesně pět milionů – si přišel spolek FK Jablonec, z. s. I v případě tohoto spolku jde přitom o zajímavou shodu náhod. V jeho správní radě totiž nesedí nikdo jiný než právě bývalý fotbalový boss Miroslav Pelta.

Tedy muž, který seděl ve výkonném výboru FAČR a tím pádem schvaloval, kam dotace půjdou. I v tomto případě Pelta rozhovor odmítl a vyjádřil se pouze stručně přes SMS.

„FK Jablonec, z. s., má v předmětu činnosti mládežnický fotbal a dostává peníze od města, kraje i dary od firem,“ napsal Pelta. Na dotaz, podle jakého klíče výkonný výbor, v jehož čele stál, peníze rozděloval, už pak neodpověděl.

„My jsme se dohodli, že to vůbec nebudeme komentovat,“ odmítá dotazy mluvčí fotbalové klubu Jablonec Martin Bergman.

Z Jablonce do Plzně

Ani v Jablonci přitom náhody a štěstí v okolí vlivných fotbalových funkcionářů nekončí. Dalším, kdo nepřišel zkrátka a dostal na mládež druhou nejvyšší sumu, je Plzeňský krajský fotbalový svaz, který podle dokumentů obdržel částku 4 a půl milionu korun. V jeho čele je místopředseda celorepublikového svazu Roman Berbr.

„My jsme tady měli mistrovství Evropy holek. Čest práci,“ prohlásil Berbr a zavěsil.

Berbr měl zřejmě na mysli mistrovství Evropy hráček do 17 let, které se konalo v roce 2017. Jak přesně Plzeňský svaz peníze vyúčtoval, ale Berbr i asociace odmítli říct.

FAČR přitom dlouhodobě nevysvětluje ani to, podle jakých pravidel peníze z loterií rozdělovala a zda vůbec nějaká pravidla existovala. Poté, co na sporné porcování milionů z hazardu Radiožurnál loni na jaře poprvé upozornil, se o celý systém každopádně začala zajímat policie. Na konci minulého roku si detektivové od Fotbalové asociace ČR vyžádali příslušné dokumenty.

„Mohu potvrdit, že skutečně prošetřujeme přijaté oznámení, zatím bez konkrétního resumé,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Radiožurnál loni informoval, že peníze z loterií se neprůhledně rozdělovaly i v roce 2016. A ani tehdy to nebylo jiné – jednu z nejvyšších sum získal Plzeňský svaz, kde působí právě Berbr. Celkem přes šest milionů korun.

Statisíce pro Mynářův klub

Osm set tisíc získal třeba i malý vesnický fotbalový klub Osvětimany na Uherskohradišťsku, ve kterém je členem výkonného výboru i asistentem trenéra hradní kancléř Vratislav Mynář. Ve srovnání s ostatními kluby na podobné úrovni jde o rekordní sumu.

O rozdělování peněz se ovšem Mynář nechtěl bavit, na dotazy nereagoval. Už na jaře ale odmítl, že by hrál roli fakt, že je s klubem spjatý. V obci podniká a má tam i trvalé bydliště.

„Já nevím. To se musíte zeptat toho, kdo to rozděloval. Já se sem chodím poveselit za panem jednatelem a starostou,“ odpověděl na dotaz reportérky Radiožurnálu přímo během fotbalového zápasu v Osvětimanech.

Pelta to tehdy nechtěl komentovat. Nedávno ale pro Hospodářské noviny odmítl, že by šlo o klientelismus. „Já myslím, že Vráťa je šikovný, umí si poradit. Není závislý na tom, zda od FAČR dostane dotaci z loterií, nebo ne,“ řekl Pelta.