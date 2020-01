Řidič auta po hádce srazil cyklistu, dostal podmínku. ‚Mohlo to skončit smrtí,‘ varoval soudce

Řidič Marcel Komorník nedal cyklistovi přednost, následně se kvůli tomu přímo na silnici pohádali. A konflikt se následně vyostřil. Muž na kole auto zleva objel, přičemž praštil do zpětného zrcátka, popsal deník Právo.

Když chtěl z místa odjet, Komorník se za ním ve svém autě Fiat Fiorino vydal. Ignoroval zákaz vjezdu a následně do muže na kole úmyslně najel.

V tu chvíli jel zhruba třicet kilometrů v hodině. Následně z místa nehody odjel. Cyklista skončil v nemocnici, kde se podrobil dvěma operacím v celkové narkóze.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou Komorníka potrestal třemi roky s podmíněným odkladem na čtyři roky, k tomu čtyřletým zákazem řízení a navíc mu zabavil jeho osobní auto. „Auto cyklistu pronásledovalo, a pak do něj prostě narazilo a odjelo. Zraněný strašně křičel bolestí,“ popsala podle listu Havlíčkobrodský týden jedna ze svědkyň.

Komorník v závěrečné řeči podle tohoto týdeníku uvedl, že se ho případ vlastně vůbec netýká, protože auto neřídil. A proti verdiktu se odvolal. Případ tak dostal na stůl krajský soud v Brně. Odvolací soud ale upozornil, že Komorník může být rád, že neskončil ve vězení.

„Pokud by okresní soud takový trest uložil, potvrdili bychom ho. Vždyť to mohlo skončit smrtí. Sice na počátku byly nějaké provokace a cyklista poškodil zrcátko v reakci na předchozí jednání, ale na začátku šlo o naprosto banální situaci. A je vidět, jak to celé kulminovalo. Souhlasíme i se zabavením osobního auta, obžalovaný vůz použil pro páchání trestné činnosti,“ uvedl pro Právo soudce Aleš Flídr.

„Kolik cyklistů zahyne jen proto, že při pádu nejsou schopni pustit řídítka. Pan obžalovaný musí vědět, co asi cyklistovi při takovém nárazu autem zezadu hrozí. Nebylo to ve velké rychlosti, ale je snad obecně známá nízká stabilita cyklistů při nárazu. Něco jiného by bylo, kdyby takto menší rychlostí narazil do jiného osobního auta,“ prohlásil Flídr.