Ani na vteřinu jsem nepřemýšlel, že bych se s ním rozloučil, chrání Benda svého asistenta – lobbistu

dvacet minut radiožurnálu Praha 21:10 7. února 2019

Poslanec za ODS Marek Benda

„Mám jednoho asistenta na stálý úvazek, který se mnou dělá od rána do večera. A pak mám dva asistenty za tisíc korun měsíčně, kteří mi v některých věcech pomáhají a musí být vedeni pod Kanceláří Poslanecké sněmovny jako asistenti,“ vysvětluje poslanec za ODS Marek Benda.

'Kartička není nic důležitého'

Asistentům poslance plyne i právo na vstupní kartu do prostor Poslanecké sněmovny. Bendův asistent Alan Hopp, který je zároveň lobbistou Exekutorské komory, má díky tomu větší příležitost k ovlivňování politiků.

„Ani na vteřinu jsem nepřemýšlel, že bych se kvůli tomu s panem Hoppem rozloučil. Kartičku na vstup do sněmovny za nic tak duležitého nepokládám," uvedl Benda.

„Když jim Poslanecká sněmovna dává tisíc korun měsíčně, těžko se můžu tvářit, že jim můžu zakazovat dělat cokoli jiného,“ hájí se Marek Benda.

Karta podle něj jeho asistentům umožňuje dostat se dovnitř jako jakákoli jiná návštěva, jen nemusejí procházet vrátnicí. „Kromě mé kanceláře nemají moji asistenti vstup nikam jinam, třeba na území klubu nebo cokoliv dalšího. Žádný problém v tom nevidím,“ argumentuje předseda Ústavně právního výboru.

Je to souboj exekutorů se mnou

„Je to zbytečná kauza a vím, kdo ji vyvolal. Je to souboj exekutorů se mnou, protože jim opakovaně říkám, že nebudu plnit vůli Exekutorské komory, že nebudu pro teritorialitu, respektive to pokládám za nesmysl,“ tvrdí Marek Benda. „Stačí se dívat na to, jak se stavím k různým námětům Exekutorské komory, aby bylo jasné, že ovlivňován nejsem.“

Byl by Aleš Gerloch dobrým ústavním soudcem? Má iniciativa senátního klubu Senátor 21 podat ústavní žalobu na prezidenta republiky šanci na úspěch? A proč Marek Benda podpořil návrh Václava Klause ml. zakázat provozovatelům mazání příspěvků na sociálních sítích?