Benda: Politik musí něco vydržet. Nechápu, jak se Horáček může cítit uražen výrokem komunistického poslance

Policie ČR požádala o vydání Zdeňka Ondráčka kvůli výrokům vůči kandidátovi na prezidenta Michalu Horáčkovi. Podle člena výboru Jakuba Michálka (Pirátská strana) byli při neveřejném hlasování proti jeho vydání lidé z ANO, SPD Tomia Okamury, KSČM a Marek Benda (ODS). Proč?

Předseda ústavně právního výboru a poslanec Benda to vysvětluje tak, že „verbální trestné činy politiků, kteří jsou ve funkci, pronesené vůči jiným politikům, se nemají v průběhu jejich mandátu stíhat“. Pokud už prý imunitu máme v ústavě, tak se v takto typickém případě musí využívat.

Přitom ale nic nebrání tomu, aby trestní stíhání pokračovalo za zhruba 3,5 roku, tedy až po parlamentních volbách.

Narušilo by to výkon sněmovny

„Nezapomínejte, že poslanecká imunita tady není kvůli tomu, aby byli poslanci nějak individuálně chráněni. Jde o to, aby výkon komory jako celku nebyl nijak narušován. Tady musí mandátový a imunitní výbor vždy velmi pečlivě zvažovat, a to bez ohledu na to, o koho jde,“ dodává Marek Benda.

Michal Horáček podal na poslance Ondráčka trestní oznámení kvůli jeho vyjádření z loňského roku v deníku EuroZprávy.cz. Tehdy se v textu objevila věta komunistického poslance: „Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař.“

Rozhodnutí výboru nedoporučit Sněmovně vydání pana Ondráčka k trestnímu stíhání, požadované státním zástupcem, je nebezpečný precedent. Říká, že lež je možné tolerovat. Tím se legitimizuje a stává legalizovanou zvyklostí. Toto rozhodnutí tak poškozuje každého z nás. — Michal Horáček (@m_horacek) 25. září 2018

Nebyla to nadávka, tėch jsem snesl nepočítaně. Byla to vědomá, zlovolná lež. A tu náš trestní řád charakterizuje a stíhá jako trestný čin. https://t.co/JYTxGX5y6U — Michal Horáček (@m_horacek) 25. září 2018

Marek Benda prý ale nechce soudit, jestli výrok byl nebo nebyl pravdivý. „Každého může poškodit lživá informace. Politika, nepolitika i toho, kdo kandiduje. Ti, kteří se rozhodli vydat do veřejného prostoru, musejí počítat s tím, že se něco podobného stane,“ tvrdí.

Politik musí něco vydržet

Taky už dnes máme precedenční výroky Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, podle kterých politik musí něco vydržet a „citlivost politiků na jejich uražení musí být menší“.

„Vlastně ani moc nechápu, jak se někdo může cítit uražen výrokem komunistického poslance,“ komentuje Benda.

Horáčkovi by pak sám doporučil, aby se Ondráčkovi snažil vinu prokázat u civilního soudu: „Pokládám od Horáčka za trochu nefér, že se nesoudí o to, že ten výrok byl za náhradu škody… Nemám rád nekonečné podávání trestních stíhání, protože politické spory se nemají řešit prostředky trestního práva.“

U civilních žalob totiž neexistuje nějaká imunita a rozhodování Sněmovny. „Akorát musíte vynaložit nějaké to vlastní úsilí. Ono je totiž jednodušší říct, jdu na policii a stíhejte ho. Kdybych já tohle ve svém životě udělal, tak už stíhají takových lidí. Politik prostě musí něco vydržet,“ dodává Marek Benda.