Vytvořili jsme příliš velký tlak na kuřáky, míní Marek Benda. Usiluje o zmírnění zákona

„Ve snaze chránit nekuřáky jsme vytvořili příliš velký tlak na kuřáky, v Evropě nezvyklý,“ říká Benda s tím, že téměř všechny země EU, které mají zákaz kouření v restauracích, mají výjimky, ať už to jsou kuřárny či jiná zařízení.

Rozhovor s poslancem Markem Bendou z ODS o tom, proč je potřeba zmírnit protikuřácký zákon.

Zmírnění zákona, aniž by se měnila původní koncepce, by tak bylo rozumné. „Vede to ke konfliktům na ulicích, zlobí se spousta nekuřáků, kteří mají pocit, co to bylo za chytrý nápad vyhnat lidi kouřit na ulici.“

Česká veřejnost se podle Marka Bendy ve vysoké míře shoduje na tom, že je správné, když se v restauracích nekouří, ale současně Češi chápou problémy, které to způsobilo.

Připomíná také, že ve stávajícím zákoně jsou povolené kuřárny na letištích, veřejných budovách, nákupních centrech. A tyto kuřárny mají nějaké parametry – musí být uzavřené a mít vlastní odvětrávání.

„Když je to možné ve vládních budovách, tak nechápu, proč by to nemohlo být možné v restauracích,“ uzavírá poslanec ODS.

Protikuřácký zákon je v platnosti od konce května minulého roku a předepisuje absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin a v dalších veřejných prostorách. Zákon ale upravuje například i předpisy pro prodej alkoholu.

Marek Benda stojí v čele poslanců, kteří usilují o zmírnění protikuřáckého zákona. V úterý ale sněmovna zamítla jeho úpravu zákona. Předloha měla přinést možnost zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech, apod. Provozovatelé menších hospod nebo barů do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, měli dostat možnost se rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký.