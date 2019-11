‚Dovolená‘ 40 dní i návštěva kláštera. K Dalíkově pobytu ve vězení se objevily další podrobnosti

Lobbista Marek Dalík velkou část svého trestu strávil ve znojemském penzionu. Navíc se ukázalo, že nejméně jednou se po Znojmě pohyboval i mimo penzion – konkrétně si zašel poslechnout přednášku do muzea. V létě trávil dlouhou dobu na svobodě, měl trest přerušený v součtu na 40 dní. Informace o tom přinesly Právo a Aktuálně.cz. Znojmo 11:09 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Dalík | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo/Profimedia

Žalobce z Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma, který má podle předpisů na starosti dozor nad výkonem trestu odsouzených v regionu a prověřuje podmínky vězení Marka Dalíka, informaci serveru Aktuálně.cz potvrdil. „Měl dvakrát přerušení výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedl s tím, že to byla forma kázeňské odměny.

Podle serveru je takové privilegium v souladu se zákonem. Po doporučení komise rozhoduje o této nejvyšší formě odměny ředitel. V této situaci o odměně rozhodovala ředitelka znojemské věznice Lenka Smutná. „V případě úspěšného plnění programu zacházení a dosahovaného účelu výkonu trestu může ředitel formou odměny přerušit výkon trestu odsouzenému až na 20 dní během kalendářního roku,“ citoval Olma zákon.

Podmínky ovšem při tomto druhu odměny podle serveru nejsou v podstatě žádné. Dalík se nemusel nikomu hlásit a na svobodě si podle státního zástupce Olmy mohl dělat, co chtěl. Věznice se v takových případech musí spolehnout na to, že se odsouzený poté opět vrátí do vězení zpátky. Dalík měl propustku minimálně loni během léta.

Další podrobnosti k pobytu Dalíka ve vězení přineslo v pátek také Právo. „Dalík tu měl dělat údržbáře? To nevím. Zaregistroval jsem, že jej propustili z vězení, ale tady jsem jej nikdy nepotkal. Je fakt, že jsme tady celkem krátce, od srpna, ale údržbáře jsme v našich prostorách měli několikrát. A Dalík to tedy nebyl,“ uvedl pro deník muž ze sousední pobočky stavební spořitelny.

Deník Právo navíc upozornil, že se Dalík ve Znojmě nepohyboval pouze v penzionu. „Setkal jsem se s ním jednou. Uspořádali jsme přednášku o historii Louckého kláštera. Najednou tam přišli čtyři chlapíci, v jednom jsem poznal Dalíka. Odešli po přednášce, ještě před diskusí a dotazy,“ řekl pro deník Jiří Kacetl z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Krajské státní zastupitelství v Brně po zveřejnění informací o pobytu Dalíka v penzionu na dotaz Radiožurnálu uvedlo, že pobyt Dalíka ve znojemském penzionu už více než měsíc prověřuje. Žalobce Olma zjišťoval i to, zda nebyl Dalík v penzionu ubytován spíše jako host, jelikož se k němu dostaly informace, které to tvrdily. Nic takového ovšem nezjistil.

Pětiletý trest

Někdejší lobbista byl v pondělí propuštěn po uplynutí poloviny pětiletého trestu za podvod při stamilionovém nákupu obrněných transportérů Pandur.

Dalík v průběhu posledních dvou let opakovaně docházel do penzionu U Císaře Zikmunda, se kterým má věznice uzavřenou smlouvu o práci vězňů. Během letošního a loňského roku tam byl Dalík zaměstnán jako jediný ze znojemské věznice.

Podle dohody se měl bez dohledu dozorců či společnosti spoluvězňů věnovat úklidu a údržbě. Kontrola byla svěřena podnikatelce Vlastě Masri, která penzion provozuje. Dalík mohl podle kontraktu pomáhat i přímo u podnikatelky doma, ovšem není jasné, zda se tak skutečně dělo.

‚Fešácký kriminál‘

Server Aktuálně.cz navíc uvedl, že měl Dalík podle oslovených expertů štěstí v tom, že se dostal do znojemské věznice nejenom z toho důvodu, že tam dostal velmi komfortní práci. Výhodné to pro něj podle serveru bylo proto, že znojemský okresní soud, jenž rozhodoval o jeho podmíněném propuštění, je v tomto ohledu benevolentnější než jiné soudy v České republice.

Znojmo je podle Pavla Kandalce z Právnické fakulty Masarykovy univerzity vhodné místo, kde si odpykat trest. „Je to vlastně fešácký kriminál, kam se posílají spolupracující obvinění, co mají nižší trest,“ uvedl pro server Kandelec. Stálo by podle něj za to prozkoumat to, podle jakého klíče se odsouzení ve věznicích ocitají. Podle Kandalce to totiž může být podhoubí pro korupci.

Podle serveru není jasné, proč vězeňská správa Dalíka do Znojma přesunula. Původně totiž nastoupil v pražské ruzyňské věznici.