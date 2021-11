Lobbista Dalík si před nástupem do vězení koupil firmu i s developerským projektem za desítky milionů

Marek Dalík, bývalý tajemník Mirka Topolánka, více než pět let tajil vlastnictví developerské firmy Bramley. Radiožurnál zjistil, že si ji pořídil nedlouho před svým prvním nástupem do vězení v roce 2016, přihlásil se k ní ale až letos, jak vyplývá z evidence skutečných majitelů ministerstva spravedlnosti. Proč se k ní nepřiznal dříve, nevysvětlil, a neodpověděl ani na otázku, jak její nákup a rozjezd financoval. Brno 5:00 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzený lobbista Marek Dalík přichází 1. září 2016 do Ruzyňské věznice k výkonu trestu. | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Marek Dalík nikdy rád nemluvil o tom, jak si vydělával na svůj nákladný životní styl. Jako tajemník expremiéra Mirka Topolánka dokonce jednou na dotaz deníku Mf Dnes ohledně jeho podnikání odpověděl, ať si novináři „políbí šos“.

Vzhledem k nákupům luxusních nemovitostí i moderního umění za desítky milionů korun Dalíkův majetek přitahoval pozornost veřejnosti a vzbuzoval pochybnosti, jak si na něj vydělal.

Radiožurnál nyní zjistil, že si Dalík dva měsíce před svým nástupem do vězení v roce 2016 koupil firmu Bramley i s tehdy připravovaným developerským projektem v Brně. Trest za podvod v kauze armádního nákupu vojenských transportérů si odpykával až do roku 2019, jeho firma mezitím stačila vystavět byty za desítky milionů korun. To ale více než pět let tajil.

Developerem z vězení

Do obchodního rejstříku se jako majitel firmy po jejím nákupu zapsat Dalík nenechal, přimělo ho k tomu až letošní zavedení evidence skutečných majitelů ministerstva spravedlnosti.

Do ní se přihlásil jako majitel firmy Accordo Brno a její dceřiné společnosti jménem Bramley. Z údajů vyplývá, že se Dalík majitelem této společnosti stal dokonce již v červenci 2016, dva měsíce před svým nástupem do vězení.

Dalíkovi se tak během pobytu ve vězení rozjel dobře fungující developerský byznys. Firma Bramley totiž v roce 2017 dokončila v Brně developerský projekt Mezírka. Ten zahrnoval 30 bytů, které Dalíkova firma podle deníku Mf Dnes rozprodala za částku okolo čtvrt miliardy korun.

V době, kdy si Dalík odpykával svůj trest, jeho společnost navíc koupila také bývalé učiliště v jihomoravských Rosicích, které postupně přestavuje na byty. Těch by zde postupně mělo vzniknout více než 120.

Během výkonu trestu stihl Dalík do firmy nakoupit také pozemky ve Špindlerově Mlýně. A v současnosti jeho firma Bramley chystá developerský projekt na pražském Zličíně.

Rezidence Mezírka v Brně | Foto: Marie Stránská / Mafra | Zdroj: Profimedia

Dalíkovy zdroje

Proč se Dalík k firmě přihlásil až letos, se Radiožurnál někdejšího lobbisty pokoušel zeptat jak napřímo, tak přes jeho právníka Martina Klima. Reakce se ovšem nedočkal. Neodpověděl ani na otázku, jak nákup své firmy financoval.

Podle ředitele protikorupční organizace Transparency International Petra Leyera je ale Dalíkovo vysvětlení okolností nákupu firmy velmi důležité. Jen tak se podle něj může vyhnout spekulacím, jestli finance na nákup pochází z legálních zdrojů.

„Právě okolnosti nabytí a transparentnost vlastnictví vyvolávají mnoho pochybností o původu prostředků. Ve výsledku to mohou být peníze z nelegální činnosti, a tím pádem by byl tento nákup součástí jejich legalizace,“ říká Leyer.

V minulosti totiž Dalíkovy příjmy provázely časté pochybnosti. V době, kdy působil po boku premiéra Mirka Topolánka, na sebe totiž upozorňoval nákladným životním stylem – nákupy drahých nemovitostí, moderního umění i luxusními dovolenými.

Ve stejném roce, kdy si Dalík pořídil developerskou firmu Bramley, spočítal jeho výdaje server Hlídací pes. Exlobbista podle něj do té doby nakoupil nemovitosti za celkovou částku 54,1 milionu korun a k tomu ještě podíl v tenisovém klubu VIS Teniscentrum za dalších osm milionů korun.

Před nákupem firmy Bramley Dalík prodal dva byty za cenu 27,5 milionu, celkem tedy do roku 2016 na své nákupy musel vynaložit nejméně 30 milionů.

K tomu si ale pořizoval také moderní umění – například v roce 2012 uvedla Česká televize, že rozprodal sbírku obrazů Mikuláše Medka za 80 milionů korun. Vlastnil ale i další hodnotná díla, jako třeba lenošky od slavných architektů Adolfa Loose a Le Corbusiera.

Jak si na to všechno vydělal, nikdy přesvědčivě nevysvětlil. „Pracuji už 15 let. Většinu peněz jsem vydělal buď ve své firmě, nebo jako živnostník na IČO,“ uvedl v rozhovoru pro Mf Dnes v roce 2009.

Firma, která byla dlouhou dobu jeho oficiálním zdrojem obživy, se jmenovala New Deal Communications a poskytovala služby public relations. Dalík v ní držel dvoutřetinový podíl od roku 2002 do roku 2012.

V letech 2004 až 2012, kdy firma zveřejnila ve sbírce listin účetní závěrky, ale vykázala celkový zisk jen necelých 18 milionů korun. To by na jeho nákupy samozřejmě nestačilo.

Po nákupu firmy Bramley ještě Dalík prodal byt na Hradčanech za 60 milionů korun. Kolik si navíc ještě dokázal vydělat na živnostenský list, zjistit nelze a sám bývalý lobbista s konkrétním číslem nikdy nepřišel.

Do vysvětlování, jak to s jeho příjmy bylo, se pustil také v roce 2017 v rozhovoru pro magazín Neovlivni.cz. Zde uvedl, že si vydělal desítky milionů korun. „Nejvíc peněz jsem ale vydělal na nemovitostech a posléze nákupech a prodejích výtvarného umění,“ uvedl tehdy.

„Já jsem té hranice nikdy nedosáhl (miliarda korun – pozn. red.), protože jsem tolik peněz nikdy nevydělal. Fakt. Teď, když si chci koupit dům, musím jinou nemovitost prodat,“ dodal ještě tehdy Dalík o svém majetku.

V době Dalíkova nástupu do vězení informoval server Seznam Zprávy, že jeho příjmy zpětně prověří finanční správa podle tehdy nově přijatého zákona o prokazování majetku.

K čemu úřad došel, ale prozradit nechce. „S ohledem na povinnost dodržování mlčenlivosti není finanční správa oprávněna sdělovat stav případně vedeného řízení, ani jeho výsledek,“ napsal Radiožurnálu mluvčí Lukáš Heřtus.

Propojení s Topolánkem

Nákupy firmy Bramley mají mnoho společného také s expremiérem Mirkem Topolánkem, po jehož boku Dalík pronikl do nejvyšších pater politiky. Pojítkem mezi oběma je vlivný pražský advokát Jan Šťovíček, dnes šéf Autoklubu ČR.

Právě Šťovíček totiž byl majitelem firmy Accordo Brno před Dalíkem. Už v době, kdy byl tento právník zapsán jako majitel společnosti, pro něj ale pracoval Dalíkův strýc. Činžovní dům v Brně, ze kterého vznikl projekt Mezírka, navíc společnosti Bramley patřil již v době, kdy ji vlastnil Šťovíček.

Bém nakupoval přes kyperskou firmu Evidence skutečných majitelů odhalila také majetek pražského primátora Pavla Béma, který se letos přihlásil k vlastnictví domu na samotě nad Josefovým dolem v Jizerských horách. Postavil si ho na místě staré lovecké chaty, která původně patřila státnímu podniku Lesy ČR. Podnik chatu v roce 2009 bez výběrového řízení prodal pražskému právníkovi Danielu Kučerovi, který za chatu a okolní pozemky zaplatil přibližně 2,3 milionu korun. S tím, že Kučera je známým vlivného politického podnikatele Romana Janouška, o tom tehdy informoval týdeník Euro. V roce 2015 prodal Kučera nemovitosti o 130 tisíc levněji tehdy nově založené firmě Levandres, kterou vlastnila společnost Tarascota se sídlem v kyperském daňovém ráji. Ta starou chatu zbořila a na místě postavila rozlehlý, dřevěný dům. Že se za kyperskou firmou skrývá právě Bém, se definitivně potvrdilo letos, kdy se k ní exprimátor přihlásil v evidenci skutečných majitelů. Proč si ke koupi a následné stavbě domu pořídil dvě firmy, z nichž jedna sídlí na Kypru, vysvětlit nechtěl. „Já na tohle nemám ani čas, ani energii,“ řekl Bém Radiožurnálu se smíchem a zavěsil.

A přes Šťovíčka se k více než 400 metrů čtverečních rozlehlému bytu v pražských Dejvicích v minulosti dostal také expremiér Topolánek. Advokát Jan Šťovíček založil v roce 2011 firmu, do které koupil tento byt, a později ji převedl i s bytem na Topolánka.

Pozemky, které firma Bramley koupila ve Špindlerově Mlýně, zase leží nedaleko nově zrekonstruované chaty Sněženka, kde si v roce 2017 koupil apartmán Mirek Topolánek od firmy Kotapera. Od této společnosti si krkonošské pozemky koupila také Dalíkova firma. V roce 2018 na to upozornila Mf Dnes.

Majitel firmy Kotapera je neznámý. Vlastní ji totiž společnost Buffdale Prospects se sídlem v americkém Delaware, majitele zjistit nelze. Informaci, komu firma Kotapera patří, za ni do evidence skutečných majitelů nikdo nevložil.

Firma Kotapera ale sídlí ve stejném domě v Brně jako společnost Bramley a v obou navíc působí architekt David Tasler, který pro Dalíka v minulosti pracoval – pomáhal mu postavit například chalupu v Jeseníkách. Kromě těchto dvou firem Tasler v Česku v žádné další nepůsobí.

Kromě něj ve společnosti Accordo Brno, která vlastní firmu Bramley, působí také Dalíkův strýc Zdeněk Pánek. Právě kvůli jeho angažmá média již v minulosti spekulovala, jestli za společností Bramley nestojí právě Dalík.

Protože Dalík na otázky Radiožurnálu ohledně firmy Bramley neodpověděl, obrátila se redakce i na Pánka. Také on se ale o věci nechtěl bavit. „Já se do toho nechci pouštět,“ řekl jen a položil telefon.

Architekt Tasler na dotazy ohledně firmy Bramley nereagoval vůbec a neodpověděl ani na otázku, komu patří společnost Kotapera, kterou vede, a proč ještě společnost nezveřejnila vlastníka v evidenci skutečných majitelů, jak by podle zákona měla.