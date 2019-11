Lobbista Dalík uspěl se žádostí o podmíněné propuštění. Na svobodu má vyjít ještě v pondělí

Okresní soud ve Znojmě vyhověl žádosti lobbisty Marka Dalíka o podmíněné propuštění z vězení. Za podvod při nákupu obrněných transportérů Pandur dostal Dalík pět let vězení a peněžitý trest čtyři miliony korun, které už zaplatil. Ve vězení si Dalík odseděl polovinu trestu. Rozhodnutí soudu je pravomocné, nikdo se proti němu neodvolal. Znojmo 10:54 18. 11. 2019 (Aktualizováno: 11:46 18. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzený lobbista Marek Dalík přichází 1. září 2016 do Ruzyňské věznice k výkonu trestu. | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

O podmíněné propuštění Dalík požádal v září. Státní zástupkyně v závěrečném návrhu uvedla, že odsouzený splnil zákonné podmínky o propuštění a lze vyhovět jeho žádosti. Délku podmíněného trestu navrhla v rozmezí čtyři až pět let. Vzdala se možnost podání stížnosti, stejně jako obhájce.

„Splnil všechny zákonné podmínky, za této situace jsme vycházeli ze soudních návrhů a bylo rozhodnuté o podmíněném propuštění,“ uvedl předseda senátu Miroslav Nahodil.

Doplnil, že soud bude ověřovat chování odsouzeného, bude mít přehled o jeho životě, a pokud by nastaly problémy, bude rozhodovat o tom, zda Dalík vykoná zbytek trestu ve vězení.

Dalíka zastupuje brněnský advokát Martin Klimo. „Nedopustil se žádných kázeňských přestupků, jeho chování bylo stabilně na vysoké úrovni po celou dobu výkonu trestu,“ uvedl v žádosti o propuštění Klimo. „Jsem si jist, že dosavadní výkon trestu příznivě ovlivnil jeho chování natolik, aby pokračoval v řádném způsobu života,“ uvedl obhájce.

‚Traumatizující zážitek‘

Doplnil, že jeho klient také zaplatil uložený peněžitý trest, tedy čtyři miliony korun. Soudce četl mimo jiné i zprávu z věznice, stálo v ní, že se Dalík choval ve výkonu trestu slušně a korektně. Z psychologického posudku vyplynulo, že výkon trestu je pro Dalíka traumatizujícím zážitkem.

„Člověk je naprosto omezen, nemůže se stýkat se svými nejbližšími, nemůže pracovat, nemůže normálně žít. Je mezi lidmi, se kterými by se za jiných okolností nechtěl ani potkat, je to neuvěřitelná zkušenost,“ uvedl Dalík na dotaz soudce, co mu vadí na výkonu trestu.

Dalík původně dostal čtyři roky vězení za to, že si při neformální schůzce ohledně nákupu pandurů řekl v roce 2007 o úplatek pro někoho z české vlády. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, žádal podle trestního spisu půl miliardy korun. Tento rozsudek ale soud zrušil.

Po zásahu Nejvyššího soudu ve vleklé kauze ovšem padl nový rozsudek, který Dalíkovi o rok přitížil. Soud dospěl k názoru, že podváděl, když se pokusil ze zbrojařů vylákat peníze. Uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na ministry. Nejvyšší soud později odmítl Dalíkovo dovolání a Ústavní soud jeho ústavní stížnost.