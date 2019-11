Marek Dalík rozhodně neměl žádné nadstandardní výhody, říká mluvčí vězeňské správy Kučerová

Státní zástupci prověřují okolnosti, za kterých lobbista Marek Dalík pracoval během výkonu trestu ve znojemském penzionu. Dalík měl do zařízení docházet z nedaleké věznice a pomáhat jako údržbář a uklízeč, a to bez dohledu dozorců. Zabývat se tím chce i ministryně spravedlnosti. Podle mluvčí vězeňské správy Petry Kučerové pracovní zařazení vězňů neovlivňuje, zdali jsou veřejnými či mediálně známými osobnostmi. Řekla to Radiožurnálu.

Praha 15:41 21. listopadu 2019