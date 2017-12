Marek Hilšer: Východiskem z krize důvěry není odevzdání se do rukou oligarchů, ale kultivace demokracie

Osmička kandidátů na prezidentský post pro server iROZHLAS.cz sepsala své novoroční poselství, tedy jakousi obdobu vánočního projevu prezidenta Miloše Zemana. Jak bilancují uplynulý rok a jaký je jejich výhled pro ten nový? Přečtěte si „projev“ lékaře Marka Hilšera. Text publikujeme v původním znění. Novoroční poselství Praha 6:00 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař a aktivista Marek Hilšer | Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Milí spoluobčané,

máme za sebou výjimečný rok. Proběhly parlamentní volby, které výrazně překreslily politickou mapu České republiky, z čehož vyplynulo mnoho nových výzev. Česká republika se díky píli a talentu našich občanů stala opět viditelnějším kouskem světa. A v neposlední řadě se naší ekonomice mimořádně daří, a tak jsme se navzdory všem škarohlídům stali svědky malého ekonomického zázraku.

Nejprve k politické situaci. Mnoho občanů dalo v letošní hlas svůj hlas protestním stranám. Taková je demokracie a je nutné tuto situaci reflektovat. Fakt, že je tolik občanů nespokojených má nepochybně své důvody, které je třeba hledat. Zdánlivě tato situace nedává smysl, protože se nám nebývale daří. Průměrná mzda nebývale rostla a sociální politika předchozí vlády vedla i k narovnání výše minimálních mzdy. Máme nejnižší nezaměstnanost od roku 1996. Češi mají být na co hrdí, protože naši vědci díky novým objevům v mnoha oborech od medicíny po egyptologii rozšířili povědomí o naší zemi ve světě a přispěli k tomu, aby se náš svět stal zase o něco lepším místem.

Mnoho lidí, ale dlouho sledovalo všechny naše úspěchy jen zpovzdálí. Mám na mysli lidi, kteří čelí exekucím, ze kterých se nemají šanci nikdy osvobodit, protože penále, které za své dluhy musí odvést, často mnohonásobně převyšují skutečné dluhy. Mám na mysli i lidi, kteří v době krize přišli ze dne na den o práci a ztratili tak důvěru v tento svět a v náš politický systém. Mnoho z nich dnes práci opět má, ale má strach se vůči svým zaměstnavatelům ozvat a vydobýt si důstojné pracovní podmínky. A také myslím na ty, kdo nevěří v náš právní systém, neboť se stali obětmi podvodníků, na které náš soudní systém nedosáhl. Téma migrační krize, které řada politiků využila ke sbírání politických bodů, jejich úzkost a obavy jen prohloubilo.

Volebními výsledky se tito lidé přihlásili o slovo a dali najevo, že také jejich problémy je nutné se zabývat. Jasně ukázali, že politika odtržená od potřeb občanů ztrácí svůj původní smysl. A proto je nezbytné zdůrazňovat, že politika musí být službou nikoli byznysem pro vlastní obohacení. Cesta k naplňování tohoto ideálu nikdy nekončí, ale nová generace politiků dává naději, že tento princip bude stále více zřetelný. Není to naivita ani bláhovost. Věci lze měnit k lepšímu a příklady z jiných zemí ukazují, že politická kultura může být i na vysoké úrovni. Vyžaduje to však nejen odpovědné politiky, ale také sebevědomé občany. Občany, kteří věří, že nejsou jen hříčkou vyšších politických her, a kteří věří, že je možné zapojit se aktivně do správy věcí veřejných na základě odhodlání a myšlenky bez nutnosti miliard v pozadí. Východiskem z naší krize důvěry a politické skepse není odevzdání se do rukou falešných spasitelů nebo oligarchů, ale trpělivá kultivace demokracie. Všichni si uvědomujeme, že cesta je to složitější a bolestnější, ale jenom takové cesty vedou k úspěchu a dávají v životě jednotlivce i celé společnosti smysl.

V roce 2018 oslavíme 100. výročí založení Československé republiky. Republiky, která dostala do vínku ideály svobody, humanity a demokracie založených na respektu člověka k člověku a ochotě obětovat se pro druhé. Jsou to silné kořeny, na kterých můžeme stavět, rozhodneme-li se pro ně. Tímto směrem nechť formujeme naši budoucnost a bude nám dobře.

Milí spoluobčané, vzájemně si přejme, abychom se v roce 2018 těšili pevnému zdraví, naše rodiny nám byly pevným zázemím a naše životy byly naplněny prosperitou duchovní i hmotnou.

Šťastný nadcházející rok 2018.

Marek Hilšer