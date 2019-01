Stát posvětil byznys s dluhy. Jsou s ním spojeni Němec, Mynář, Fiala z SPD i další, tvrdí Hilšer

V procesu oddlužení bude nově na konci insolventního procesu rozhodovat soud. Přitom ale dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Senátní znění novely nepodpořili někteří poslanci hnutí ANO, ODS a SPD. Interview Plus Praha 18:32 24. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je to lepší než nic, nicméně ta teď sválená poslanecká novela do celého systému oddlužení vznáší nejistoty. Hlavně pro dlužníky, a to se Senát snažil napravit,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus nezávislý senátor klubu STAN Marek Hilšer.

V pasti je 500 tisíc lidí

Je přesvědčený, že až půl milionů lidí v dluhové pasti, kterým chtěli pomoct, do insolvence za těchto podmínek nakonec nevstoupí. Hlavní problém vidí v nepředvídatelnosti chování soudů, které budou dlužníky posuzovat. „Nevíme, jak se k tomu budou soudy stavět, ale dá se předpokládat, že formalisticky, nebo individuálně a pokaždé jinak. A to je problém,“ dodává senátor.

„Nelogika v teď schválené poslanecké novele je v tom, že dlužník sice může vstoupit do insolvence i když není schopen zaplatit 30 % svých dluhů, a to je dnes velká část lidí, ale když těch 30 % nakonec nezaplatíte, tak se může stát, že zase spadnete do exekuce,“ vysvětluje Hilšer.

Po pětiletém splácení, do kterého navíc může kdykoli věřitel znovu vstoupit a požádat soud o jednání.

Namočeni jsou i politici

Zásadnější je ale podle Hilšera amorálnost české politické scény, a to v letech 2004 až 2016. Už od té doby se totiž taky může stát, že se z korunového dluhu stane dluh 27 tisíc Kč.

Člověk v exekuci pak prý v průměru zaplatí 18 až 30 % svých pohledávek, a to zejména úvěrovým společnostem, v insolvenci pak až 56 % pohledávek, tedy pokud vyhlásí osobní bankrot. Hilšer za vymahačským byznysem ale vidí víc.

„Začalo to kolem roku 2004, kdy tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec (Unie svobody) zvýšil odměny advokátům, kteří vymáhají dluhy. A to tak, že mají až 5× víc než v Německu. A pak odešel z politiky a založil si vlastní vymahačský byznys. Tady se odehrává státem posvěcený průmysl na vymáhání dluhů až v nemravných částkách. Proto jsme v těch problémech, v jakých jsme. A zapojena do toho byla i řada dalších politiků.“

A jmenoval i další, jako třeba hradního kancléře Vratislava Mynáře, který „vydělával na vymáhání dluhů, takže má zájem dál lidi v dluzích udržovat“. „Máme indicie i o propojení členů SPD, jako třeba Radima Fialy… Když se podíváte na hlasování o tomto zákonu ve sněmovně, uvidíte zvláštní koalici ANO, SPD, části KSČM a ODS, u které asi šlo o hlasování kvůli nějakému svému světonázoru, ale to je otázka.“

Faltýnek, Zeman, Fiala...

Ve střetu zájmů je pak podle senátora i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Je přes Prostějovsko napojen na nejrůznější lidi, což je veřejné tajemství. To je ale vážná věc, kdy dochází k obrovskému střetu zájmů…“

Prezident Miloš Zeman pak podle Hilšera dostával na svou kampaň dary od několika exekutorů.

„Jestli měly dary nějaký vliv na rozhodování hlavy státu, to nedokážeme nikdy. (…) Když se ale podíváte na to, jak vystupoval v prezidentských debatách, tak souhlasím s tím, co říkal, že dluhy se mají plnit. Neřekl ale to A, totiž že tady byl drsný exekutorsko-vymahačský, často až lichvářský byznys, který ale stát nijak nereguloval. Pak si ale člověk říká, jak může prezident vůbec být sponzorován exekutory.“

Celé dohromady je to pak podle senátora Hilšera politické, ale hlavně mravní a morální selhání.

Lidé, kteří se dostanou do dluhové pasti, jsou pak prý právem frustrováni, ale zároveň se většina dlužníků pohybuje v šedé ekonomice, neplatí daně, důchodové ani sociální pojištění. „Za nějakých 10, 15 let to poznáme (a zaplatíme) všichni, protože se stanou na státu závislí a my tady nebudeme chtít mít množství bezdomovců na ulicích,“ dodává Marek Hilšer.