Pokuta pro Hrad. Prezidentská kancelář zaplatila 148 tisíc kvůli smlouvám pro Zemanova právníka

Čeští hasiči počkají s výjezdem do Maroka jen do odpoledne. Pokud se Marrakéš neozve, tým rozpustí

Do pondělních 16.00 zůstává český tým specialistů na vyhledávání v sutinách v pohotovosti a připravený na vyslání do Maroka. Hasiči ale stále nemají povolení z Marrakéše a čekat hodlají do odpoledne.