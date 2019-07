To sdělení jsem nepochopil, reaguje Prchal na Klusákův dopis

Když dokumentarista Vít Klusák poslal Marku Prchalovi k narozeninám otevřený dopis s výzvou, aby už nesloužil Andreji Babišovi z hnutí ANO, odpovědi se nedočkal. Týdeníku Respekt se ale podařilo „guru Máru“, známého především jako marketingového odborníka stojícího za značkou Babiš, rozmluvit. „I tady jako u většiny textů je můj závěr ten, že bych to napsal líp,“ reagoval mimo jiné Prchal. Praha 12:44 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební štáb hnutí ANO, na snímku Marek Prchal (vlevo) a Andrej Babiš. | Foto: Petr Hloušek / Právo / | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Byla to jen jedna z epizod toho rušného dne. Měl jsem zrovna narozeniny, ve sněmovně se hlasovalo o důvěře pro vládu Andreje Babiše, děla se spousta dalších věcí a já ten Vítův příspěvek hodnotil především jako text – a nemůžu si pomoct, i tady jako u většiny textů je můj závěr ten, že bych to napsal líp. Místo vršení nějakých informací bych to opsal jemnějšími tóny pocitů, pak se do toho každý lépe vžije,“ cituje Prchala týdeník Respekt.

„Nevím ani, co tím chtěl říct, to sdělení jsem nepochopil,“ dodává. Poté, co novinářka týdeníku navrhuje, že tím chtěl říct, že má Prchala rád a trápí ho, „když přemalovává černokněžníka na princeznu a oblbuje společnost“, Prchal odvětí s úsměvem: „To je fantastická interpretace, že oblbuju společnost.“

Novinářka pokračování setkání popisuje jako „jednu velkou show“, kdy se Prchal přes paralelu k randění vrací zpět k interpretaci, kterou mu chvíli před tím nabídla k lepšímu pochopení Klusákovy výzvy:

„My nikoho neoblbujeme, je to snaha o co nejlepší působení, které má vliv na pocit lidí. Mojí prací je vytvářet pocit.“

O pocitech mluví Prchal během setkání podle Respektu hojně. „Pro koho byste tady pracovala? Podívejte se na jiné strany, jak to asi vypadá v jejich štábech? To musí být nuda,“ vypráví.

Když se vrátí k dotazům na svou práci pro Andreje Babiše, znovu je to o tom, co cítí. „Hodnoty? Tak bych to neřekl, že nemůžu jít přes své hodnoty, ale rozhodně nemůžu jít přes své pocity. Musím mít z člověka dobrý pocit, to je pro mě důležité. Nepracoval bych pro toho, kdo mě nebaví,“ cituje Prchala týdeník Respekt v obsáhlém profilovém materiálu, který vznikl po několika setkáních s „guru Márou“, jak ho v roce 2017 počastoval sám Babiš.