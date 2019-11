Novinář Přibil půjde před soud. Státní zástupkyně na něj podala obžalobu pro pomluvu

Novinář Marek Přibil, známý zejména kvůli kauze nahrávek skupiny Julius Šuman, je obžalovaný za pomluvu. V listopadu podala obžalobu státní zástupkyně Blanka Valsamisová, případ bude řešit Obvodní soud pro Prahu 4. Může bývalému reportérovi MF Dnes mimo jiné na několik let zakázat činnost. Praha 22:35 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Marek Přibil dorazil k výslechu sněmovní vyšetřovací komise k možným únikům z policejních spisů | Foto: Kristýna Guryčová | Zdroj: Český rozhlas

Deník N píše, že Přibil půjde k soudu kvůli článku, který vinil exministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) a tehdejšího policejního prezidenta Tomáše Tuhého z ovlivňování kauzy Čapí hnízdo. Novinář v minulosti s odkazem na kriminalisty napsal, že ovlivňovali vyšetřovatele kauzy Pavla Nevtípila. Policisté ale popřeli, že by s Přibilem mluvili.

„Je obžalován pro pomluvu. Obžaloba byla podána 8. 11. k Obvodnímu soudu pro Prahu 4,“ potvrdila Deníku N obvodní státní zástupkyně pro Prahu 4 Blanka Valsamisová s tím, že další detaily nebude komentovat.

Mluvčí soudu Michal Dvořák podle serveru potvrdil, že „byla podána obžaloba na M. P.“. Dodal, že nebylo nařízeno hlavní líčení a že spis je u předsedy senátu.

Přibil v minulém týdnu na svůj facebookový účet napsal, že o stíhání neví. „Pakliže by psal Deník N pravdu, soudím, že bych znal v druhém případě obžalobu, soudím, že bych byl v dané věci, o které píše – že jsem si něco vymyslel o policistech –, seznámen s nějakým spisem. A tak dále,“ uvedl.

Kauza Čapí hnízdo

V případu Čapího hnízda byl stíhán současný premiér Andrej Babiš (ANO) za to, že mohl zneužít dotace pro malé a střední podniky. Nakonec stíhání v září zastavil státní zástupce Jaroslav Šaroch, v prosinci může jeho rozhodnutí ještě zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Obvinění policistů vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, poté ho předala pražským kriminalistům. Kvůli Přibilově článku vypovídal na policii i exministr Chovanec. Deníku N řekl, že nikdy s vyšetřovatelem Nevtípilem nemluvil.

Přibil se dostal do veřejného povědomí zejména kvůli nahrávkám, které zveřejnil twitterový účet Šuman. Na nich novinář jednal s premiérem Babišem o článcích pro MF Dnes, ve které byl v té době zaměstnaný. Deník patří do holdingu Agrofert, který už v té době patřil do svěřenského fondu Andreje Babiše. Po zveřejnění audiozáznamů o práci přišel.

Text, kvůli němuž Přibilovi hrozí obžaloba, navíc publikoval pár hodin poté, co server iROZHLAS.cz odtajnil důkazní půdorys, na němž stála kauza Čapí hnízdo.