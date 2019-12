‚Článek o Čapím hnízdě svědek označil za internetový hnůj.‘ Proč soud zastavil stíhání novináře Přibila?

Novinář Marek Přibil si neověřil informace, šlo však o nedbalost a ne úmyslný trestný čin. K takovému závěru došel Obvodní soud pro Prahu 4, když zastavil novinářovo stíhání pro pomluvu kvůli článku o Čapím hnízdě. Přibil v něm tvrdil, že kauzu ovlivňoval bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Soud případ stopl koncem listopadu, iROZHLAS.cz nyní získal písemné znění rozsudku. Verdikt však není konečný, státní zastupitelství podalo stížnost. dokument Praha 6:00 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Marek Přibil ve sněmovně v roce 2017, kdy zasedala vyšetřovací komise v kauze úniků informací z vyšetřovacích spisů | Foto: Tomáš Krist / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„V projednávaném skutku nelze shledávat úmyslnou formu zavinění, nýbrž zavinění nanejvýše ve formě vědomé nedbalosti, která však k dovození trestní odpovědnosti pro přečin pomluvy nepostačuje,“ napsala soudkyně Jana Petráková v usnesení, které redakce získala s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přibil čelil obžalobě kvůli článku z loňského listopadu, ve kterém tvrdil, že se Chovanec a bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý snažili zasahovat do kauzy možného dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo. Novinář s odkazem na čtveřici kriminalistů napsal, že ovlivňovali přímo vyšetřovatele případu, tedy pražského policistu Pavla Nevtípila. Důvodem mělo být údajně to, že se ČSSD snažila omezit politickou konkurenci.

Policisté to ale během vyšetřování popřeli. Jeden z nich označil text za „internetový hnůj“, jiný zas vypověděl, že Přibil z jeho pohledu zaměnil „kauzu Čapí hnízdo za kauzu Černý kašel“. Zda to myslel vážně, nebo šlo jen o nadsázku, není z usnesení jasné. „Ze všech úředních záznamů o podaném vysvětlení osob, které jsou v článku jmenovány, vyplývá, že jeho obsah se zjevně nezakládá na pravdě,“ shrnula soudkyně.

Neověřené informace

Přesto soud došel k závěru, že nešlo o trestný čin. Z dokumentu vyplývá, že Přibil měl informace od kolegyně, která se pohybovala v policejních kruzích. Dále je ale neověřoval. „Z hlediska subjektivní stránky se tudíž nejednalo o informace zcela vyfabulované obviněným, nýbrž o informace, jež mu byly podány svědkyní L., které obviněný bez přiměřených důvodů důvěřoval,“ píše se dále v dokumentu.

Celé usnesení obvodního soudu o zastavení stíhání si můžete přečíst zde:

Sám Přibil od začátku pochybení odmítá, k aktuálnímu rozhodnutí soudu se však na žádost redakce nevyjádřil.

Případ ale není u konce, jak minulý týden upozornil Deník N. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 podalo proti usnesení stížnost, věc tak bude řešit Městský soud v Praze. „Ano, podali jsme stížnost,“ uvedla bez dalších podrobností státní zástupkyně Ivana Jindrová.

Přibil svůj text, kvůli kterému půjde znovu před soud, publikoval navíc jen pár hodin poté, co server iROZHLAS.cz odtajnil důkazní půdorys, na němž stála kauza Čapí hnízdo. V ní čelí obvinění z dotačního podvodu premiér Andrej Babiš (ANO) a dotační expertka Jana Mayerová. Pražští žalobci jejich stíhání původně zastavili, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ho ale začátkem prosince obnovil.

Článkem se zabývala také Generální inspekce bezpečnostních sborů. Letos v březnu konstatovala, že policisté nejsou podezřelí z trestného činu ani přestupku. Chovanec v případu vypovídal jako svědek letos v létě. Uvedl, že on ani Tuhý s vyšetřovatelem kauzy Čapí hnízdo nehovořili.

Přibil se dostal do veřejného povědomí zejména kvůli nahrávkám, které zveřejnil twitterový účet Julius Šuman. Novinář, který dříve působil v deníku Mladá fronta Dnes patřícím do holdingu Agrofert, na záznamu s Babišem řešil zveřejňování kompromitujících materiálů na ODS a ČSSD. Babiš označil nahrávky za zmanipulované. Současně oba odmítli, že by měli informace z živých kauz.