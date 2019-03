‚Výbušná výpověď k Čapímu hnízdu.‘ Inspekce odložila prošetřování informací z Přibilova článku

Inspekce odložila prošetřování informací z článku k Čapímu hnízdu, který na svém serveru ppmagazin.com zveřejnil bývalý novinář Mf Dnes Marek Přibil. V něm čtveřice policistů tvrdí, že někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) vyšetřování dotační kauzy ovlivňoval. Podle Generální inspekce bezpečnostních sborů, která celou věc řešila, nejde ani o podezření z trestného činu nebo přestupku. Původní zpráva Praha 16:28 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Marek Přibil dorazil k výslechu sněmovní vyšetřovací komise k možným únikům z policejních spisů | Foto: Kristýna Novotná | Zdroj: Český rozhlas

„Doplnění informací k podání a jeho prošetření bylo již ukončeno, a to se závěrem, že nejde o podezření z trestného činu nebo přestupku u příslušníků bezpečnostních sborů,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová. Více podrobností sdělit nechtěla.

Ve stejný den, kdy server iROZHLAS.cz na začátku listopadu publikoval souhrnný článek o kauze Čapí hnízdo, vyšel text na serveru ppmagazin.cz s titulkem „Výbušná výpověď: Čtveřice vyšetřovatelů promluvila. Kauza Čapí hnízdo vznikla na příkaz Chovance, tvrdí“. V něm čtveřice policistů popisuje, že vedení pražské policie šlo na ruku tehdejšími ministrovi vnitra Chovancovi.

„Jejich výpověď je součástí (přílohou) podnětu, který podali 4. listopadu letošního roku k rukám ředitele pražské policie plk. Jana Ptáčka. Ptáček, jak jsme později informovali, podnět postoupil na Generální inspekci bezpečnostních sborů,“ stálo v článku, jehož autorem je bývalý novinář Mafry Marek Přibil.

Ten byl z deníku propuštěn poté, co skupina s názvem Julius Šuman, aktivní na sociálních sítích, zveřejnila nahrávky mezi ním a tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem (ANO). Na audiozáznamech, které vyhrotily napjatou situaci v tehdejší vládní koalici, mluví Babiš s Přibilem o připravovaných článcích o jeho politických rivalech. Médium patří do koncernu Agrofert, který Babiš vložil do svěřeneckého fondu.

Text se řešil ve sněmovně

Přibilův článek o dotační kauze vyvolal ohlas na sociálních sítích a sdílel ho například i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

O den později byl text projednáván i na sněmovním bezpečnostním výboru. Tam současný ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že text řeší policie a že on sám podá podnět na policejní inspekci, aby se tvrzením policistů zabývala.

„Policie prověřuje veškeré informace ze článku a pravděpodobně to skončí podáním na Generální inspekci bezpečnostních sborů,“ prohlásil.

GIBS věc v listopadu řešila, jak redakci potvrdil mluvčí inspekce Martin Strouhal. „V současné chvíli vám mohu potvrdit, že se GIBS případem zabývá. K věci však nebyly uvolněny žádné informace ke zveřejnění,“ napsal v e-mailu v polovině listopadu.

Přibil v článku popisuje, že informace získal od bývalé policistky a zmocněnkyně vyšetřovatelů Petry Lhotákové a s některými policisty pak hovořil po telefonu.

Deník N zjistil, že nejméně dva policisté, kteří v článku vystupují, s Přibilem buď vůbec nemluvili, nebo s ním hovořili před lety na jiné téma a podobná obvinění podle svých slov nikdy nevznesli.