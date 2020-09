Exředitelku Bulovky Vrbovskou si platil Šnajdr jako poradkyni. Oba jsou obviněni z manipulace zakázek

Nedlouho poté, co skončila jako ředitelka Fakultní nemocnice Na Bulovce, nastoupila Andrea Vrbovská jako placená poradkyně exposlance Marka Šnajdra (ODS) a jeho spolupracovníků. Právě se Šnajdrem je přitom obviněna kvůli manipulaci jedné ze zakázek na Bulovce. V době, kdy byla Vrbovská ve vazbě, předávala také Šnajdrovu spolupracovníkovi kreditní kartu a úkolovala ho, aby chodil vybírat peníze a vkládal je na její osobní účet. Původní zpráva Praha 6:00 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolaná ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská na snímku z roku 2016 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vrbovská a Šnajdr čelí od loňského listopadu policejnímu stíhání. Společně se měli podle detektivů podílet na manipulaci zakázky na lineární urychlovače. Vrbovská z pozice ředitelky, Šnajdra policie vykresluje jako koordinátora v pozadí.

Také další zakázka na Bulovce, za jejíž manipulaci policie Vrbovskou stíhá, měla podle policejního svědka nepřímo pomoci Šnajdrovi. Prospěch z ní měl mít totiž znalec, jehož posudek přispěl k odložení policejního vyšetřování, které se soustředilo i na Šnajdra.

Kdo je Marek Šnajdr? Bývalý poslanec ODS působil také jako člen správní rady VZP a náměstek ministra zdravotnictví. Dodnes má pověst vlivné postavy českého zdravotnictví s dobrými vazbami na největší zdravotní pojišťovnu VZP. V roce 2013 byl krátce mezi trojicí obviněných poslanců kvůli trafikám. Později se z politiky stáhl a soustředil se již jen na poradenskou činnost. Trvalé bydliště má na městském úřadě v Mělníku, jeho jediná firma je v likvidaci, protože do obchodního rejstříku nevkládala účetní závěrky.

Radiožurnál nyní zjistil, že čtvrt roku poté, co byla Vrbovská odvolána z postu ředitelky Bulovky, si ji najali Šnajdr a jeho spolupracovníci z firmy CABD jako svou poradkyni. Vyplývá to z dokumentů, které v rámci vyšetřování kauzy kolem Vrbovské a Šnajdra zabavila policie. Radiožurnál je má k dispozici.

Ty navíc ukazují i to, že jí pomáhali i v době, když dva měsíce po podpisu poradenské smlouvy skončila ve vazbě kvůli údajné manipulaci zakázek na Bulovce.

25 tisíc měsíčně

Vrbovská jako ředitelka Bulovky skončila v lednu 2018. O čtvrt roku později podepsala poradenskou smlouvu s firmou CABD MDMKV Invest (CMI), která patří společnosti CABD. Jednou z jejích hlavních postav je právě Marek Šnajdr, v obchodním rejstříku je pak jako její majitel zapsán další exposlanec ODS Jan Morava.

Hned při podpisu obdržela částku 125 tisíc korun jako zálohu na své služby. Vrbovská měla podle smlouvy radit Šnajdrovi a jeho spolupracovníkům se zahájením provozu polikliniky v Milovicích.

Marek Šnajdr | Foto: Michal Šula | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Poradce se zavazuje na základě podkladů, informací, záměrů a dalších regulatorních stanovisek poskytnout poradenství v souvislosti s přípravou, projednáním a uskutečněním projektu Centrum zdraví Milovice,“ stojí ve smlouvě mezi Vrbovskou a CMI.

Své rady jim měla Vrbovská poskytovat osobně či telefonicky, strávit tím měla maximálně deset hodin týdně a firma CMI se zavázala, že jí za to bude každý měsíc posílat 25 tisíc korun.

Dva měsíce po podpisu smlouvy obvinila Vrbovskou policie kvůli zakázkám na Bulovce a bývalá ředitelka skončila na čtvrt roku ve vazbě. Jestli jí firma CMI posílala peníze za její rady i v té době, není jasné, stejně jako to, jestli si ponechala zaplacenou zálohu za své služby.

Radiožurnál se kvůli těmto otázkám pokoušel kontaktovat Šnajdra, Vrbovskou i Moravu. Nikdo z nich se však o vztahu mezi firmou CABD a Vrbovskou nechtěl bavit.

„Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se. To není téma, kterému bych se chtěl věnovat,“ uvedl například Šnajdr. Morava zase v SMS zprávě napsal, že k tomuto tématu nemůže mluvit kvůli GDPR.

Vrbovská nebere telefon a nereagovala ani na SMS zprávu a zaslaný e-mail. Na dotazy Radiožurnálu neodpověděl ani její právník Ladislav Veselý.

V poskytování svých rad Šnajdrovi a jeho spolupracovníkům pokračovala Vrbovská i po svém propuštění z vazby. Detektivové při domovních prohlídkách zabavili i fakturu z loňského prosince, podle níž si nárokovala odměnu 30 tisíc korun.

Peníze si Vrbovská fakturovala na základě smlouvy s firmou CABD. O jakou smlouvu konkrétně šlo, čeho se měly její rady týkat nebo do kdy má Vrbovská pro firmu pracovat, není jasné.

Kromě toho pomáhal Jan Morava Vrbovské i v době, kdy seděla ve vazbě. Bývalá ředitelka Bulovky instruuje podle dokumentů svého právníka, aby Moravovi předal kreditní kartu Air Bank, ten z bankomatu vybral peníze a vložil je na její osobní účet u Komerční banky.

Celkem jde o tři dokumenty datované k 20. 7. 2018, 21. 8. 2018 a 21. 9. 2018. Morava měl na základě nich vybrat 80 tisíc, 50 tisíc a 20 tisíc korun a vložit je Vrbovské na účet. Čí přesně byl účet, ze kterého Morava vybral celkem 150 tisíc, není jasné. Ani jeden z nich na tuto otázku Radiožurnálu neodpověděl.

Kamarád Mára

Kriminalisté se zajímají o veškeré pohyby peněz mezi Šnajdrem a Vrbovskou v době, kdy byla ředitelkou Bulovky. Oba se totiž netají tím, že se už tehdy navzájem dobře znali. Šnajdr však policistům u výslechu řekl, že si předávali pouze osobní dárky.

Kriminalisty zaujalo také to, že Šnajdr poskytl Vrbovské několik set tisíc korun v hotovosti. Exposlanec to ale vysvětluje tím, že Vrbovská si od něj chtěla koupit byt a zaplatila zálohu. Protože si nakonec koupi rozmyslela, zálohu jí vrátil. Peníze jí předal v hotovosti a na několikrát – podle svých slov proto, že ona postupovala stejně tak.

Že by Vrbovské předal nějaký úplatek, ale odmítá. Stejně tak po celou době popírá, že by nějak zasahoval do zakázek na Bulovce.

Toky peněz nicméně vyšetřovatele zajímají mimo jiné kvůli tomu, že zakázka na lineární urychlovače na Bulovce, za kterou jsou Vrbovská se Šnajdrem stíháni, byla podle nich nadhodnocená o deset milionů. Ty pak měly být použity na úplatky.

Policie také získala odposlechy Vrbovské, na nichž často hovoří o „Márovi“. Tím podle detektivů myslí právě Marka Šnajdra. Vrbovská říká třeba to, že jí „Mára“ dluží peníze a plánuje se o ně rozdělit se svými podřízenými. Další policejní odposlechy naznačují, že některé záležitosti ohledně zakázky Vrbovská a její podřízení koordinují právě s „Márou“.

Kromě zakázky na lineární urychlovače je Vrbovská stíhána také kvůli tendru na úklid nemocnice na Bulovce. Obviněna je spolu s podnikatelem a lobbistou Tomášem Horáčkem. Ten ve vazbě začal vypovídat proti ostatním a usiluje o statut spolupracujícího obviněného, aby si tak snížil trest.

Při jednom z výslechů policii popsal i další aspekt spolupráce Vrbovské se Šnajdrem. Zakázku na úklid totiž prý zmanipulovali kvůli tomu, že tak Vrbovská chtěla pomoci právě Šnajdrovi.

Získat ji totiž měla podle Horáčkovy výpovědi firma patřící manželovi bývalé náměstkyně na ministerstvu vnitra. Ta následně údajně pomohla zařídit grant na simulaci zásahů u leteckých nehod pro košickou leteckou fakultu a jejího děkana Stanislava Szabo.

Szabo měl dříve na starosti posudek na zakázku, v rámci níž Šnajdra prověřovala policie. Tento posudek pak údajně sehrál roli v tom, že případ odložila, napsaly loni v červnu Lidové noviny.

Šnajdr, Vrbovská i Szabo označují Horáčkova slova za lživá, motivovaná vidinou možného nižšího trestu či jeho obchodními spory. Horáčkova výpověď však přispěla k obvinění jak v kauze zakázky na lineární urychlovače, tak grantu na simulaci zásahů u leteckých nehod.

Tomáš Horáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz