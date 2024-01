Výborný: Pokud to pomůže straně, budu kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Jurečka ale má mou důvěru

Ministr zemědělství Marek Výborný nevyloučil, že by mohl znovu kandidovat na předsedu KDU-ČSL. V rozhovoru pro Blesk.cz ve středu řekl, že by o kandidatuře uvažoval jen tehdy, pokud by o to byl ve straně zájem a bylo by to pro ni prospěšné. Současný stranický předseda Marian Jurečka má jeho důvěru, byť ohledně vánočního večírku na ministerstvu práce v den střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy podle Výborného opakovaně chyboval. Praha 16:34 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Výborný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V lidové straně v poslední době sílí hlasy, že Jurečka by měl skončit, a to nejen kvůli večírku.

„Pokud bych tady vnímal to, že by byl takový zájem, že by tady bylo přesvědčení, že mohu být prospěšný, že mohu pomoci KDU-ČSL, tak pak bych ty věci zvážil. Ale znovu zdůrazňuji, není to o mně, je to o KDU-ČSL, je to o lidové straně, je to o tom, abychom dokázali lepším a věrohodnějším a důvěryhodnějším způsobem přesvědčovat veřejnost,“ uvedl ve středu Výborný ke své případné kandidatuře.

Lidovce už vedl, a to od března 2019 do ledna 2020, funkci opustil po náhlém úmrtí manželky, s níž má tři děti. Ve středu ministr poznamenal, že i když péče o rodinu není jednoduchá, přece jen se posunula, protože děti jsou už o pár let starší a samostatnější.

Kandidaturu na předsedu dříve připustil také ministr životního prostředí Petr Hladík. V televizi Nova řekl, že pokud by Jurečka znovu nekandidoval na předsedu, zvažoval by to.

Výborný zdůraznil, že současná situace ve straně nevznikla 21. prosince a odpovědnost není jen na Jurečkovi. Nyní je podle něj potřeba, aby se jí zabývala celostátní konference svolaná na pátek 26. ledna. Členové konference mimo jiné posoudí, zda se volební sjezd přesune z podzimu na dřívější termín.

V KDU-ČSL se ozývají hlasy, že by sjezd měl být dřív, a to nejen kvůli Jurečkově kauze. Současné vedení kritizoval bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek.

„Ke změně musí dojít nejen kvůli aféře předsedy, ale i kvůli dlouhodobě špatným výsledkům strany,“ napsal Bělobrádek podle serveru Seznam Zprávy spolustraníkům na uzavřeném vnitrostranickém fóru. Nechce ale změny uspěchat, dává proto přednost podzimnímu termínu sjezdu.

Jurečka čelí kritice za to, že neukončil vánoční večírek na ministerstvu práce a sociálních věcí v den tragické střelby na Karlově univerzitě, která si vyžádala 14 životů, a také za způsob, jakým o svém pochybení komunikoval.

Celostátní výbor KDU-ČSL minulý týden přijal usnesení, že Jurečka chyboval tím, že večírek neukončil, ale i ve své následné komunikaci. Vzal na vědomí Jurečkovu omluvu a s respektem k jeho dosavadní práci „nenavrhl přistoupit k personální změně ve vládě ani ve vedení strany“. Jurečka, který je současně místopředsedou vlády a ministrem práce, podle některých médií zvažuje odchod z některých funkcí.