Vláda není schopna plnit sliby, nedotáhla třeba digitalizaci státní správy, říká nový šéf KDU-ČSL

Zeman: Zdanění církevních restitucí podepíšu, ústavní žaloba může trvat dlouho

„Ano, já jsem to předem oznámil a nechci nikoho překvapovat,“ odpověděl prezident v televizi na otázku, zda zdanění podepíše. Církve by musely zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.