‚Babiš není tak silný, jak se prezentuje.‘ Šéf lidovců Výborný chce spolupracovat s ODS, STAN i TOP 09

„Kdo je připraven, ten není překvapen," říká předseda KDU-ČSL Marek Výborný, podle kterého vedení lidovců pracuje i s alternativou předčasných voleb – je nutné vést diskuze, kdo by měl vládní koalici vystřídat. Voliči také mají mít podle Výborného přesnou nabídku, koho volit. Lidovci hodlají spolupracovat se stranami napravo od středu. dvacet minut radiožurnálu Praha 6:15 10. července 2019

Pokud se sociální demokracie rozhodne z vlády odejít, tak to ještě podle Výborného neznamená, že by padla vláda. „Je otázka, jak by se zachoval ministr zemědělství pan Toman (Miroslav Toman za ČSSD, pozn. red.), který tam v zásadě je jakoby v tričku sociální demokracie, ale všichni vědí, že to je ministr spíše Hradu a Miloše Zemana,“ vysvětluje.

Podle něj není současný premiér Andrej Babiš (ANO) tak silný, jak se prezentuje. Ukazuje se to v debatách s prezidentem Milošem Zemanem o výměně ministra kultury. „Premiér není schopen si prosadit odvolání ministra své vlády, přestože to je vlastně v jeho ústavní kompetenci,“ uvádí šéf lidovců.

A v případě, že by se sociální demokracie rozhodla k odchodu z vlády, tak se lidovci budou Babiše ptát ve sněmovně, zda má většinu. „Každý předseda strany, který má za sebou 78 poslanců, by měl být schopen sestavit vládní většinu,“ říká s tím, že pokud ji nenajde, tak by měly být rozdány nové karty.

Vylučuje také, že by lidovci podpořili vládu hnutí ANO v konstelaci v čele s Andrejem Babišem. Ale pokud by to byla vláda hnutí ANO, kde by nebyl premiér Andrej Babiš? „Nedovedu si představit, že by KDU-ČSL podpořilo jakoukoliv vládu v tomto volebním období, která by byla postavená společně s hnutím ANO,“ vysvětluje.

Spolupráce čtyř stran

„Současná vlády svými kroky ukazuje, že zemi nespravuje dobře. Musíme přijít s nabídkou, která bude mít ambici na vítězství.“ Podle něj je nyní na stole otázka, kdo by měl současnou vládní koalici vystřídat. „My jsme přesvědčeni o tom, že bez komunikace a spolupráce, a to i napravo řekněme od středu, od politického středu v České republice se to prostě neobejde,“ říká Výborný.

Jak by taková spolupráce měla vypadat, naznačuje jeho dřívější tvrzení, že strany by měly „uzávorkovat“ staré křivdy. „My se v tuto chvíli bavíme s Petrem Fialou, Vítem Rakušanem, Jiřím Pospíšilem, v horizontu krajských a senátních voleb příští rok, protože ty jsou před námi v každém případě,“ uvádí předseda KDU konkrétní kroky. (Jmenovaní jsou předsedové ODS, STAN a TOP 09, pozn. red.)

Dodává, že alespoň v některých obvodech by se podle něj mohlo podařit najít společné kandidáty. Lidovci se podle něj vynasnaží o to, aby za rozkolem s TOP 09 byla udělaná tlustá čára.