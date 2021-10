Povolební vyjednávání mě naplňují optimismem, v oblasti školství se obě koalice shodují, říká Výborný

Pětice stran v koalicích Spolu a Pirátů se STAN měla ve středu zvolit své zástupce do šesti expertních týmů k vyjednávání o programu nově vznikající vlády. „Každá skupina má za úkol do 20. října, tedy do týdne, připravit teze za své oblasti pro tvořící se koaliční smlouvu, která se následně překlopí do programu vlády,“ popisuje pro Radiožurnál nově zvolený předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a místopředseda strany Marek Výborný. Praha 12:04 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výborný vyloučil, že by koalice uvažovaly o navýšení počtu státních úředníků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Už je složení expertních skupin jasné?

Ano, ono to dokonce bylo jasné už včera (ve středu) v podvečer tak, jak jsem dostal tabulku od koordinátora. Čili všech pět stran nově vznikající vlády k tomu přistupovalo velmi zodpovědně. Experty jsme všichni měli už při tvorbě volebního programu, takže dnes (ve čtvrtek) začnou expertní skupiny pracovat.

Takže jste v kolonce školství?

Ano, jsem logicky v kolonce školství a kultury, protože jsme vytvořili šest expertních skupin. V gesci jednotlivých resortů jsme je pospojovali dohromady tak, aby byla práce skutečně funkční a dávala smysl.

Jak by právě vládní program pro oblast školství měl podle vás vypadat, respektive na čem se s Piráty a STAN shodnete?

V této oblasti opravdu nevidím téměř žádný problém. Absolvovali jsme řadu odborných debat před volbami i s kolegy z druhé koalice, s Petrem Gazdíkem nebo s Lukášem Bartoněm. Myslím, že tady to bude velmi jednoduché, protože se v základních parametrech shodneme, ať už je to aktuálně práce na revizi v rámci vzdělávacích programů, která je nesmírně důležitá, protože bude rozhodovat o tom, co se bude v příštích letech učit. Jsme ve shodě, že je potřeba posílit kvalitu ve školství, možná na úkor kvantity. Debata nebude jednoduchá, ale jsme na to připraveni.

Stejně tak musíme reagovat na aktuální situaci s covidem-19 ve školách, to je otázka podpory pomáhajících profesí, jako jsou školní psychologové a další speciální pedagogové. Kvůli hnutí ANO, sociální demokracii, komunistům novela zákona skončila pod stolem. Budeme se k tomu muset rychle vrátit. Jsou i další věci, o kterých jsme připraveni diskutovat.

Nadějný začátek

Jak často se budou skupiny scházet?

To je přesně vymezené, protože každá skupina má za úkol do 20. října, tedy do týdne, připravit teze za své oblasti pro tvořící se koaliční smlouvu, která se posléze překlopí do programu vlády.

Nebyl čas to udělat dříve? Každá strana měla svůj program, se kterým šla do voleb.

Samozřejmě nezačínáme s prázdným stolem. Každá koalice, a jsou dvě, takže to nebude moc složité, do toho jde s tím, co už měla ve volebních programech. Budeme naplňovat svůj volební program, tedy to, co jsme slíbili voličům. V posledních týdnech a měsících jsme se potkali mnohokrát v různých debatách a kulatých stolech. Takže to není tak, že bychom začínali od nuly, určitě ne.

Jak jste prozatím spokojený s dosavadním vyjednáváním o možné budoucí vládě? Jsou tam už teď sporná témata?

Musím říct, že tak, jak jsme včera absolvovali první jednání na úrovni obou dvou koalic, tak mě to naplnilo optimismem. Nenarazili jsme tam na zásadní problémy. Jsem přesvědčen o tom, že splníme to, co jsme slíbili a nejpozději 8. listopadu před ustavující schůzí nové sněmovny podepíšeme koaliční smlouvu.

Hnutí ANO opakovaně zdůrazňuje, že koalicím jde hlavně o funkce a výhody s nimi spojené. Můžete tedy vyloučit, že poroste počet úředníků? Mluví se třeba o vzniku nového ministerstva pro digitalizaci.

To je naprostý nesmysl. My se v tuto chvíli bavíme o programu a o rozdělení a struktuře vlády. Personální obsazení přijde na řadu až poté. Každá z pěti stran má své experty na jednotlivé resorty. Struktura vlády bude odpovídat tomu, co potřebuje Česká republika, její občané a co jsme slibovali – ať už je to zjednodušení a zefektivnění státní správy, nebo ať už to jsou otázky, které se týkají toho, co Českou republiku čeká, jako například evropské předsednictví atd.

Opravdu mohu vyloučit to, že bychom navyšovali počty úředníků. My jsme nakonec jako koalice Spolu jasně slíbili, že tohle je jeden ze zdrojů úspory v rámci státního rozpočtu.