Protestovat může každý. Nespokojenost zemědělců se týká celé Evropy, říká ministr zemědělství Výborný

Na čtvrteční schůzi zástupců zemědělců, ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a premiéra Petra Fialy (ODS) se má řešit nespokojenost argárníků se zemědělskou politikou Česka i celé Evropské unie. Někteří čeští zemědělci už ohlásili protesty. „Český farmář nemůže být v horším postavení než ten, který hospodaří ve Francii, Belgii nebo v Německu," řekl pro Radiožurnál ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 11:07 15. února 2024

Vlnu nespokojenosti a stížností zemědělců sledujeme prakticky po celé Evropě. Jak chcete uklidnit i české farmáře? Co jim dnes povíte?

Zrekapituluji věci, které jsme učinili za poslední půlrok. Části důvodů rozumím, také mě rozčiluje ta narůstající byrokracie a administrativní zátěž, která směřuje na nejenom české, ale všechny evropské farmáře a zemědělské podnikatele.

Tady já i vláda České republiky děláme maximum pro to, abychom tomu učinili přítrž i na evropské úrovni.

Mým prostřednictvím jsme na radě ministrů zemědělství v Bruselu zařadili zvláštní bod, který se týkal počtu kontrol, který paradoxně roste, přestože některé procesy se daří v zemědělství digitalizovat.

Na dnešní (čtvrteční – pozn. red.) poradě mého vedení jsme probírali řadu těch opatření, které můžeme udělat rychle, bezprostředně. Některé samozřejmě musíme připravit v horizontu měsíců, chceme ale opravdu zefektivnit celý systém.

Jednoduše řečeno, pokud například jde někdo kontrolovat jednu věc, tak nemůže druhý týden přijít jiná organizace nebo instituce a kontrolovat to samé. Tyto věci určitě budeme chtít elektronizovat a odstranit duplicity.

To je jedna věc a druhá věc, o které budeme hovořit, jsou aktuální změny, které se dějí v evropské zemědělské politice i pod tlakem, kterému čelí Evropská komise.

Tady chci zdůraznit, že český farmář, český zemědělec nemůže být v horším postavení než ten, který hospodaří ve Francii, Belgii nebo v Německu.

To jsou věci, na kterých pracujeme. Daří se nám českou pozici propisovat i do evropských dokumentů, takže předpokládám, že už tuto sezonu nebudeme muset například plnit přísné podmínky směrem k neprodukčním plochám čili úhorům.

Bude možné tam zase některé plodiny oset, například dusík vázající plodiny. Samozřejmě tak, aby to dávalo i ekologický smysl. Nechci, abychom byli v horším postavení než ostatní.

Budete jednat s Agrární komorou, s Asociací soukromého zemědělství a také se Zemědělským svazem České republiky. Chybějí ale v tom výčtu odbory, které ohlásily, že už v pondělí chtějí traktory zablokovat Prahu. Proč na tom jednání odbory nejsou?

S panem Dufkem, který reprezentuje nezávislé odbory, které se hlásí k zemědělství, jsem hovořil oficiálně naposledy minulý týden.

Probírali jsme mnohé z těch věcí, které jsem zmiňoval. Přesto se ani větou nezmínil, že se chce postavit do čela protestů, které se konají bez toho, aniž by za nimi stála nějaká z těch velkých nevládních organizací.

Od protestů se distancuje jak Agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství. Já tam těžko hledám toho partnera a znovu říkám, s odbory hovořím. Dnes je to ale setkání s nevládními organizacemi, ne odbory.

Agrární komora ale oznámila, že příští čtvrtek by mohli zemědělci ze zemí V4 blokovat hranice. Jak hodláte jeho zástupce přesvědčit, aby se k tomu Češi nepřidali?

Je legitimní právo kohokoli protestovat. Znovu musím připomenout, že to, co teď zmiňujete, je věcí celoevropskou. To nejsou národní protesty tady na našem území.

Mě o tom informovali lidé z Agrární komory asi před 14 dny, že se na úrovni evropských nevládních organizací podobný protest připravuje.

Respektuji právo každého nejenom v České republice, ale kdekoliv, protestovat. Opět ode mě dnes uslyší to, že 26. února, kdy je mimořádná rada ministrů zemědělství, budu hájit naše společné požadavky na zmírnění počtu kontrol.

Pokud jde o celkové nastavení zemědělské politiky v Evropě, to, abychom dokázali do rozumných mantinelů zdravého selského rozumu dostat například podmínky, které se týkají zemědělců směrem k environmentálním opatřením a požadavkům, tak to bude hodně záležet na tom, jak dopadnou evropské volby letos v červnu.

To je skutečně apel na každého voliče, a když se podíváte na program koalice Spolu, tak myslím, že se snažíme dostat do těch mantinelů zdravého selského rozumu.

Je to výzva každému voliči. Pokud chceme mít udržitelné zemědělství v Evropě, konkurenceschopné vůči Americe, Asii a Latinské Americe, pak musíme mít jak v Evropském parlamentu, tak Evropské komisi lidi, kteří toto budou respektovat.