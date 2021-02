Hajdúch: 10 dní karantény na britskou mutaci nestačí. Epidemii už dohnat nejde, došel nám čas

Českem se šíří britská mutace koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví proto od pondělí nařídí nošení respirátorů nebo nanoroušek v obchodech či MHD. Současná opatření na tuto variantu viru nefungují, jak vyplývá z analýzy PCR testů od Diana Biotechnologies, kterou má Radiožurnál k dispozici. „Prodloužit povinnou karanténu je nyní nejjednodušší řešení,“ řekl Radiožurnálu ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch. Praha 15:34 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská mutace koronaviru v Česku převládá, s tím se mění i dynamika infekce, říká Marián Hajdúch | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jsme v situaci, kdy v Česku dominuje britská varianta viru?

Všechna data tomu nasvědčují. Nyní je třeba se soustředit na pozitivní genotypizaci pozitivních nálezů a sekvenování. Nemá smysl zásadním způsobem mutaci sledovat, protože se zdá, že dominuje. Ke každému případu by se mělo přistupovat tak, jako by byl daný člověk touto variantou nakažený.

Proč opatření, která fungovala dosud, nejsou s britskou mutací efektivní? Dokud tu převládaly jiné verze, tak při stejných opatřeních počet nakažených klesal nebo stagnoval. A nyní opět roste.

Má to biologické důvody – jedním z nich je, že tato varianta je mnohem infekčnější, tedy stačí kratší expozice, ne 15 minut na kratší vzdálenost než dva metry. Druhý důvod se objevil před několika dny – byla publikována první informace Harvardovy univerzity, že je velmi odlišná dynamika infekce, pomaleji narůstá a posouvá se vrchol infekce z osmého na čtrnáctý den, což vede k tomu, že stávající opatření nebudou dostatečná a karanténa by se měla prodloužit.

Pokud by tedy infekce pomaleji narůstala a pomaleji se odstraňovala z organismu, je jasné, jak dlouho by bylo potřeba zůstat v karanténě? Teď se člověk považuje za vyléčeného po deseti dnech v izolaci.

Jsou to první data na ne úplně velkém počtu jedinců. Je třeba je ověřit. Ale zdá se, že délka izolace by se musela prodloužit o jednu třetinu zpět na čtrnáct dnů. To v minulosti fungovalo velmi dobře a velmi dobře to funguje i v jiných zemích. Je to věc, která by se z hlediska předběžné opatrnosti měla zavést i v Česku.

Delší karanténa?

O karanténě mluvil v pátek i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Mimo jiné uvedl, že resort zatím nebude po diskusi s epidemiology ke změně přistupovat. Kolik času ale máme na řešení, abychom následně epidemii nedoháněli?

Epidemii už nelze dohnat. Nemáme žádný čas. Mluvil jsem o předběžné opatrnosti. Akceptuji, že data sice nejsou silná, ale jsme v situaci, kdy nám čas nezbývá a musíme se rozhodnout. Podle mě není velkým zásahem do života občanů, když by se v této situaci, kdy jsou přeplněné nemocnice, izolace a karanténa prodloužila, dokud data hypotézu potvrdí, nebo vyvrátí. Je to jedno z nejjednodušších řešení.

Je také třeba nabídnout lidem kompenzace, to je zcela zásadní. Ani člověk, který dobrovolně zůstane doma v karanténě, aby chránil své okolí, nemůže být potrestán snížením mzdy.

Vláda se chystá testovat i v průmyslu, ve školách a ve sportu. Pokud by se s tím začalo na podzim, mohli jsme se možná vyhnout vysokým číslům. Co brání rychlejší reakci vlády, ať už v testování, nebo s prodloužením karantény?

To je dobrá otázka a sám to nevím. V laboratorní skupině jsme vytvářeli národní strategii testování covidu-19, která prošla odbornými společnostmi, odbory ministerstva zdravotnictví, Poslaneckou sněmovnou i veřejným připomínkovacím řízením. Na poslední chvíli se preventivní testování proti našemu odbornému stanovisku odstranilo. I aktualizovaná verze, která se zveřejnila s mým odchodem před pár týdny, obsahuje preventivní testování komunitního šíření, ale opět se podle toho nepostupuje.