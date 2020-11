Testování učitelů nám ukáže populační nálož infekce, říká Hajdúch. Nová strategie bude příští týden

Od 4. prosince by měli mít všichni učitelé a vychovatelé možnost nechat se zdarma otestovat pomocí takzvaných antigenních testů. Od 18. prosince se pak počítá s otestováním dalších zájemců. Testování by mělo probíhat v nemocnících a zdravotnických zařízeních. K dispozici mají být také mobilní týmy a vojáci. Rozhovor Praha 19:01 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Hajdúch. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

O testování pomocí antigenních testů mluvil v Radiožurnálu Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí laboratorní skupiny covid-19 při ministerstvu zdravotnictví.

Zařízení, která budou testovat, si musí antigenní testy objednat sama. Je jich ale celá řada a mají různou spolehlivost. Je pro testování dané, jaké antigenní testy by to měly být a jak by měly vypadat?

Samozřejmě. Laboratorní skupina doporučila používání testů již koncem září. A současně s tím stanovila i kritéria kvality, jaké testy jsou přijatelné. Tato kritéria kvality jsou dokonce přísnější než doporučení Evropského centra pro infekční choroby. Takže tím by se zdravotnická zařízení mohla a měla řídit.

U těchto testů je výsledek známý do patnácti minut. Znamená to, že učitelé si na svůj výsledek počkají na místě nebo jim bude nějak zasílán?

Mělo by to probíhat tak, že výsledek dostanou na místě. Protože pokud by vzorek byl pozitivní, tak se předpokládá, že se udělá ještě konfirmační test PCR, respektive jeho odběr. Takže toto by mohlo proběhnout na jednom místě.

Budou se výsledky antigenních testů nějak hromadně evidovat a zpracovávat?

Ano, je to podmínka úhrady. Všechny pozitivní i negativní výsledky antigenních testů se budou hlásit do Centrálního registru infekčních chorob tak, abychom měli přesnou evidenci o výskytu antigenní pozitivity v populaci.

Co nám může takové otestování přibližně 200 tisíc učitelů během zhruba 14 dní ukázat?

Určitě nám to ukáže orientační populační nálož infekce. A myslím si, že to povede i k tomu, aby se lépe evidovaly jednotlivé typy testů, které se budou používat při PCR konfirmacích. Tedy uvidíme, které jsou jak spolehlivé.

Proto si myslím, že to bude velmi užitečné a povede to k menšímu snížení populační nálože u učitelů. Získáme nějaký vstupní obraz, protože školy se nedávno otevřely, jaká je situace na začátku. A když to testování budeme v budoucnosti případně opakovat, budeme vědět, jaká je ta základní hodnota.

Jakou vypovídací hodnotu má jednorázové antigenní testování? Protože například v domovech seniorů se testuje několikrát, vždycky po pěti dnech.

Už jsem naznačil, že to bude v podstatě orientační obraz toho, co se v populaci nachází. Ta výpovědní hodnota jednorázového testování je extrémně nízká a pozitivní případy nám v populaci nijak zásadně nevychytá. S tím je potřeba počítat.

To vidíme ostatně i na datech ze Slovenska. Přestože se tam provedlo plošné antigenní testování, ve většině míst nebylo opakované a pokud by opakované bylo, tak pouze jednou. Takže rychlost poklesu výskytu nemoci covid-19 na Slovensku je dokonce pomalejší, než v České republice, kde jsme plošné testování neměli.

Je tedy potřeba ty testy indikovat s uvážením. Podle doporučení Evropského centra pro kontrolu by se měly používat, pokud populační prevalence přesáhne 10 procent, což se u nás pravděpodobně nestane.

Antigenní testy jste doporučovali jako vhodné pro potvrzení covidu u lidí, kteří mají příznaky choroby. Jak spolehlivě dokážou odhalit třeba bezpříznakové přenašeče?

Je to primární indikace těch antigenních testů. Kvůli tomu jsme vlastně primárně doporučovali toho 23. 9., aby se používaly v ordinaci praktických lékařů ke konfirmaci symptomatický jedinců. Vypovídající hodnota je opravdu docela velká. Podle firemních studií se pohybuje přes 95 procent ve většině testů. V klinické realitě, která se validovala, je to 75-80 procent, ale pořád je to docela dost na to, aby se to používalo.

V případě asymptomatických jedinců je situace extrémně heterogenní napříč testy. A to, co jsme zatím viděli validizované v nezávislých studiích, se pohybuje kolem 40-60 procent.

Kapacita laboratoří PCR testů teď rozhodně není vyčerpaná. Třeba minulý týden se dělalo maximálně 27 tisíc PCR testů denně, laboratoře by přitom zvládly až 50 tisíc testů. Ministr (zdravotnictví za ANO Jan) Blatný měl představit novou strategii testování. Jak by se podle vás mělo v tom testování dál postupovat?

Tu strategii jsme připravovali v laboratorní skupině, dostali jsme ji připomínkovanou. Myslím, že příští týden bude hotová její finální verze. Uvidíme, co z ní vedení ministerstva zachová a co změní.

Každopádně doporučujeme určitou strategii testování zaměřenou zejména na ohrožené skupiny a rizikové provozy, a to s vhodnou kombinací antigenních testů a PCR, protože každý je vhodný pro jiné situace. Do některých není vhodný, do některých je mimořádně vhodný.

Také je potřeba těm testům najít správné místo tak, aby se využívaly. V současnosti je nutné držet PCR kapacitu laboratoří v republice. Protože pokud se nám laboratoře zavřou - a pokud nebudou mít co dělat, tak se nutně zavřou -, povede to k tomu, že když nastoupí třetí vlna (a podle mého názoru spolehlivě nastoupí někdy v lednu, v únoru), aktivace laboratoří bude nějakou dobu trvat. A to nebude úplně nejlepší situace, kam se můžeme dostat.

Pokud teď není kapacita laboratoří vyčerpaná, proč se učitelé netestují PCR testy? Je to tím, že jsou dražší?

Určitě jsou to finanční aspekty, ale já vlastně ani nevím. Finance nejsou úplně kritické, pokud bychom měli testovat nějakou ohroženou skupinu. Spočítejte si cenu tří antigenních testů. Ta se téměř vyvolá ceně jednoho PCR, protože PCR testy se nemusejí dělat frenkventně, jako třeba v té testované populaci.

Je to skutečně o další diskusi a nalezení správného místa pro jednotlivé metody. Je potřeba to brát tak, že ne všechny testy jsou všude vhodné, například podle mého osobního názoru jsou PCR testy nenahraditelné v sociálně-zdravotních službách, zatímco používat je v testování učitelů a jiných populací rozhodně není nutné. Protože tam ty antigenní testy svou práci v určitých frekvencích testování odvedou taky.

České úřady teď certifikovaly nový test Univerzity Palackého, který je založený na metodě PCR, ale je levnější a rychlejší. Jak je to v tuhle chvíli s jeho nasazením do praxe?

Já myslím, že to necertifikují české úřady, ale CE IVD certifikaci v kategorii DTO diagnostika provádí firma samotná. Takže to není o tom, že by to někdo certifikoval.

To jsou testy, které se používají v České republice v několika laboratořích, u kterých se obchází izolace RNA. V současné době trvá izolace RNA 12 minut, takže zkrácení času je opravdu minimální a z našeho pohledu možná nestojí za to snížení citlivosti, které tam nějaké je.

Takže my jsme v tomto týdnu navrhli, abychom rozdělili vyšetření na diagnostická a screeningová. Ta diagnostická by vždycky měla zahrnovat standardní odběr nebo jeho ekvivalent izolací RNA a standardní reakci s výsledkem. A ta screeningová mohou být různě zjednodušená.

Protože je potřeba si uvědomit, že i ten screeningový PCR test má pořád stejnou senzitivitu a specifitu. Takže pokud bude stejně drahý nebo trochu dražší a rychlý, tak není důvod ho nepoužívat, protože svojí práci odvede taky.