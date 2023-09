Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody se od ledna zvýší o 360 korun, oznámil ministr Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, o kolik stoupnou v příštím roce důchody. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody se podle něj od ledna zvýší o 360 korun. Má se zvýšit také takzvaná solidární část penze, zásluhová naopak neporoste. Všichni tedy podle ministra dostanou přidáno stejně. Nařízení o zvýšení penzí kabinet schválí do konce září. Aktualizujeme Praha 10:59 5. 9. 2023 (Aktualizováno: 11:03 5. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka oznámil změny ve vyplácených důchodech | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už v polovině července šéf resortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že by se průměrný starobní důchod mohl zvýšit zhruba o 400 korun. Konečné zvýšení tedy prakticky odpovídá jeho odhadům.

Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 19 461 korun. Od letošního června se navíc zvedl kvůli inflaci o 760 korun. Od sociální správy ho dostává 2,36 milionu lidí a invalidní pozůstalostní důchody pak dalších 479 tisíc lidí. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí také systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra.

Zvýšení penzí schválí vláda do konce září. Novela důchodového zákona začne platit až od října a zpomalí takzvanou valorizaci – tedy růst důchodů s ohledem na míru inflace. Kabinet bude o důchodech rozhodovat podle současných pravidel, přidávaná částka ale bude podle dosavadního i nového výpočtu stejná. Zohlední se – stejně jako doposud – růst životních nákladů seniorů.

Penze se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhového procentního dílu podle odpracovaných let, výše odvodů z výdělku a počtu dětí. Přidávaná částka se rozpočítá tak, aby pevný díl odpovídal deseti procentům průměrné mzdy. Letos je to 4040 korun. Jurečka už dřív řekl, že by celé přidání mohlo putovat jen do pevné solidární výměry.