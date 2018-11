Pokud by Zeman znovu pověřil Babiše, popře tím smysl Ústavy, myslí si Jurečka

Poslanecká sněmovna by měla v pátek hlasovat o nedůvěře vládě, opoziční strany žádají vyměnu premiéra. Pokud by se opozici podařilo svrhnout menšinovou koaliční vládu Andreje Babiše, prezident jej prý sestavením kabinetu pověří znovu. „Pokud by to prezident udělal, tak by popřel celý smysl Ústavy,“ řekl ve 20 minutách Radiožurnálu poslanec KDU-ČSL Marián Jurečka. 20 minut Radiožurnálu Praha 21:27 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Když jsem si analyzoval vyjádření pana prezidenta, tak on neřekl, že by jmenoval pana Babiše premiérem, použil slovo, že by pověřil sestavováním příští vlády,“ připomněl Marián Jurečka ve vysílání Radiožurnálu.

Upozorňuje zároveň, že pokud by Poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, dělá to z toho důvodu, že je Andrej Babiš v pozici trestně stíhaného premiéra.

„Pokud by prezident znovu jmenoval Babiše premiérem, tak by popřel celý smysl Ústavy,“ říká Jurečka s tím, že to by byl špatný signál prezidenta nejenom vůči politikům, ale celé veřejnosti.

Aktuální změna současné politické situace je podle lidoveckého místopředsedy především v tom, co přinesla emailová komunikace novinářů s Andrejem Babišem mladším – informace, které tam zazněly, si podle něj zasluhují prověření.

„Je tady mnoho otázek, které nebyly za poslední týden a půl zodpovězeny,“ upozorňuje.

Čunek versus vedení lidovců?

Senátor a Jurečkův stranický kolegy Jiří Čunek přitom páteční hlasování o nedůvěře vládě považuje za chybu. Nejednotu strany ale Jurečka odmítá.

„Hovořím za vedení KDU-ČSL a poslanecký klub – je stoprocentní jednota. Myslíme si, že situace je závažná, veřejnost si zaslouží slyšet konkrétní fakta. Na adresu senátora Jiřího Čunka můžu říci, že mu částečně rozumím z hlediska jeho osobní zkušenosti,“ uzavírá Jurečka.