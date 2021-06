Jurečka: Je na voličích, jestli chtějí premiéra Bartoše, nebo Fialu, který má zkušenosti a rozhled

Vítězem voleb by se v květnu podle průzkumu Kantar CZ stala koalice Pirátů a STAN s 26 procenty hlasů. Druhá je koalice Spolu s 21,5 procenty, podle šéfa lidovců Mariana Jurečky ale má ambici volby vyhrát. Je na voličích, zda chtějí za premiéra šéfa Pirátů Bartoše, anebo předsedu ODS Fialu: „Věřím, že budou chtít mít premiéra, který má manažerskou zkušenost a mezinárodní rozhled. Který o věcech přemýšlí a až potom o nich mluví.“ Interview Plus Praha 17:13 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem Interview Plus byl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. | Foto: Khalil Baalbaki, | Zdroj: Český rozhlas | ©

Lákadlem koalice Spolu pro mladé voliče měl být Dominik Feri z TOP 09, ten ale v politice skončil poté, co ho několik žen obvinilo z nevhodného a násilného sexuálního chování.

„Jasně jsem řekl, že takové chování, pokud se potvrdí, je nepřijatelné. Nejsem ten, kdo by znal všechny souvislosti a fakta, ať to prokáže soud,“ zdůrazňuje Jurečka.

„V tomto případě platil princip presumpce viny, politik okamžitě skončil. Je to něco, co tu kdysi bývalo standardem politické kultury, teď v podání této vlády s premiérem Andrejem Babišem už to tak několik let není,“ pokračuje předseda lidovců.

V kampani chce koalice zdůrazňovat návrat k principům fungování demokratického státu, příslušnost k Evropské unii a NATO, hrozby ze strany Číny a Ruska. Řešit je prý třeba hlavně nastartování ekonomiky, zvyšování zaměstnanosti a také velké deficity veřejných financí, které plánuje současná vláda.

„Pro KDU-ČSL je prioritou rodinná problematika, péče nejen o mladé rodiny, ale i o seniory, a také řešení klimatické výzvy. Protože jestli tady chceme mít udržitelný život pro naše děti a vnoučata, tak to musíme brát vážně a něco udělat s půdou, vodou a daleko více je chránit,“ uvádí Jurečka.

Nenávist vede k průšvihům

Opozici se minulý týden nepodařilo vyslovit nedůvěru vládě, kabinet podrželi poslanci KSČM, kteří před hlasováním opustili jednací sál. Premiér Andrej Babiš (ANO) jednání označil za předvolební mítink a podle svých slov si ho užil.

Předseda vlády do svých vystoupení v poslední době zařadil i silné nacionalistické prvky – mluví například o „cizácích“, kteří v Česku privatizovali majetky, případně k nám jezdí z celé Evropy popíjet v barech, což „nechceme“.

„Nevím, kam to chce pan premiér dovést. Myslím, že máme být vlastenci v dobrém slova smyslu. Odkázal bych na Tomáše Garrigua Masaryka, který to krásně pojmenoval, že vlastenectví je láska k vlasti, ne nenávist k jinému člověku. Minulost ukázala, že když se tam začala promítat nenávist, tak to vedlo k obrovským průšvihům,“ podotýká Jurečka.

Rozumný politik by se tak prý měl snažit navazovat na Masarykův odkaz, mimo jiné i v míře svých výroků. „Je úsměvné, když vidím, jak Andrej Babiš za pár let proměnil své výroky. Ještě v roce 2015 chtěl přivítat několik set i tisíc uprchlíků, kteří by mohli být levnou pracovní silou. A pak obrátí – podle toho, jak se to hodí v průzkumech,“ kritizuje.

„Odmítáme kvóty, chceme sami rozhodovat o tom, kdo bude do České republiky přicházet. Ale máme pomáhat tam, kde k migraci dochází, ať už z kvůli klimatu, nedostatku vody nebo vojenským konfliktům,“ shrnuje Jurečka postoj koalice Spolu k tématu migrace.

Vyslovuje se za to, aby Česko například na Blízkém východě pomáhalo budovat a provozovat uprchlické tábory. Do Česka by pak měli přicházet lidé z kulturně blízkých zemí, kteří budou respektovat hodnoty, tradice i ústavní pořádek.

Jak chce řešit problém dluhů a exekucí, který podle sociologů naleptává soudržnost společnosti a nahrává protisystémovým stranám?