Jurečka: Chceme zeštíhlit resorty a digitalizovat státní správu. Za jedno volební období to nestihneme

KDU-ČSL má v pravděpodobné nové vládě obsadit resorty životního prostředí, zemědělství a ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky je nyní žádoucí, aby vláda nastoupila bez prodlení. „Není to jen otázka epidemie, ale je zde daleko více akutních věcí, které je třeba řešit: energetická krize, pomoc rodinám v tíživé sociální situaci, připravované předsednictví v Evropské unii nebo příprava státního rozpočtu." Interview Plus Praha 16:00 12. listopadu 2021

Zlepšení stavu veřejných financí je jednou z deklarovaných priorit nové vlády, podle končící ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) ale deficit na příští rok nelze snížit, pokud se to nemá dotknout sociálních služeb státu a důchodců.

„V příštích týdnech začneme debatovat, ve kterých kapitolách jsou úspory možné a proveditelné. Jsme odhodláni deficit snížit k částce 300 miliard korun, to jsme říkali před volbami a platí to i teď. Bereme velmi vážně zodpovědnost za to, aby se nezhoršila sociální situace lidí v České republice,“ řekl Jurečka.

Řešit prý bude třeba i aktuální podfinancovanost sociálních služeb, kterým v rozpočtu připraveném současnou vládou chybí až tři miliardy korun. Šéf lidovců rovněž zmiňuje nutnost pomoci lidem, kterým se skokově zvýšily zálohy na energie.

„Řešení musí být opravdu velmi adresné a klíčová jsou zde ministerstva práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu,“ vysvětlil s tím, že buďto se využijí sociální nástroje, jako je mimořádná okamžitá pomoc, nebo příspěvek na bydlení.

Anebo stát bude domácnostem kompenzovat část nárůstu ceny energií přes dodavatele, aby to bylo administrativně co nejjednodušší a nejrychlejší, navrhl předseda lidovců.

Zároveň dodal, že kompenzace nebude stoprocentní i proto, že klienti zaniklých dodavatelů v minulých letech platili za energie méně než ostatní odběratelé. „Je třeba, aby systém vyhodnotil majetkové a příjmové poměry toho člověka a domácnosti. A bude tu nějaké rozmezí, ve kterém bude pomoc poskytnuta.“

Ošetřovné pro rodiče?

Se svými spolustraníky se vyslovil pro zvýšení ošetřovného pro rodiče dětí, které se ocitnou v karanténě kvůli koronaviru. Opatření by ovšem nemělo platit plošně a mělo by tak pro stát být méně finančně náročné.

„Pokud zde byla výše z různých důvodů v minulosti stanovena na 80 procent platu, tak by bylo dobré, aby byla podpora pro rodiče stejná i v budoucnu,“ uvedl s tím, že je ale třeba zohlednit i další faktory, například možnost práce v režimu home office.

„Chceme zeštíhlit rezorty a digitalizovat státní správu. Nestihne se to za jedno volební období, ale je třeba se touto cestou vydat.“ Marian Jurečka

Proti podobnému návrhu ošetřovného v minulosti vystupovala přinejmenším část koaliční ODS, podle Jurečky se o tom ale bude teprve vést debata.

„Pokud rodič musí zůstat doma, nemůže být v práci a ztrácí část příjmu, tak nemůžeme dopustit, aby ten člověk řešil závažné existenční problémy, které mohou přinést další sociální problémy, u kterých stát nese velké náklady, aby toho člověka vrátil do společnosti,“ podotkl.

„Přebíráme zemi v nejsložitější situaci za posledních třicet let. Toho jsem si vědom. Je to jiná situace než v lednu a únoru, kdy jsme se potýkali s covidem, ale už ne s inflací a energetickou krizí,“ přiznal Jurečka.

Vedle řešení sociálních problémů ale nechce rezignovat ani na snižování zadlužení země. „Výdaje státu nejsou jen v sociální oblasti, ale i v běžných výdajích. Chceme zeštíhlit resorty a digitalizovat státní správu. Nestihne se to za jedno volební období, ale je třeba se touto cestou vydat,“ zdůraznil.

„Možná nebude možné některé naše ambice naplňovat tak rychle. Rozhodně chceme říct, že si nemůžeme dovolit dlouhodobě utrácet takovým tempem, jako utrácela předchozí vláda. Jinak by nám naše děti a vnoučata nepoděkovaly,“ řekl šéf lidovců.

