Lidovci svolali celostátní výbor. Jurečka jim ale nenavrhne hlasování o své rezignaci kvůli večírku

Šéf lidovců Marian Jurečka sám aktivně nepodá v úterý na celostátním výboru strany návrh, aby straníci hlasovali o jeho odchodu z postu ministra práce kvůli vánočnímu večírku ministerstva v době střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nevnímá také, že by někteří z koaličních partnerů navrhovali jeho rezignaci. Předpokládá, že situaci proberou v úterý lídři koaličních stran. Jurečka to v pondělí řekl novinářům. Praha 12:36 8. 1. 2024 (Aktualizováno: 14:42 8. 1. 2024)

Jurečka se znovu omluvil za to, že situaci špatně vyhodnotil a pochybil. Je přesvědčen o tom, že záležitost dostatečně vysvětlil. Místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková řekla, že vedení strany bude Jurečku podporovat v setrvání v ministerské funkci. Míní, že resort řídí dobře. Regionální představitelé lidovců většinou stojí za ministrem práce.

Celostátní výbor lidovců, který má 39 členů, se mimořádně sejde v úterý večer. Původně měl jednat koncem ledna. Na novém termínu se v neděli shodlo předsednictvo strany. Podle Jurečky může o personálních věcech rozhodovat výbor, ne předsednictvo.

Vánoční večírek ministerstva se konal 21. prosince, kdy po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15.30. Jurečka v pondělí zopakoval, že mobil nesledoval a „v plném rozsahu“ se o situaci dozvěděl až v 18.26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.

„Nebudu aktivně dávat návrh na usnesení, které by mělo vést k hlasování o mém odvolání,“ uvedl Jurečka k mimořádnému úternímu jednání širšího vedení strany. Předpokládá, že ještě před výborem proberou situaci i lídři koaličních stran na jednání takzvané K5.

Jurečka řekl, že mu někteří členové kabinetu psali. „Nevnímám to tak, že by kdokoliv z koaličních partnerů navrhoval, že by chtěl, abych rezignoval,“ sdělil šéf resortu práce.

Podpora kolegů

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli v pořadu Partie televize Prima CNN řekl, že je podstatné, že Jurečka uznal chybu a omluvil se. Uvedl, že kdyby měl pocit, že šéf lidovců nemá být ve vládě, už by potřebné kroky podnikl. Je důležité, aby šéf resortu práce záležitost objasnil, dodal předseda vlády.

„Dostatečně jsem vysvětlil všechno, co jsem k té události říci mohl,“ řekl v pondělí Jurečka. Šéf lidovců a ministr práce čelí kritice za to, že se vyjádřil k resortnímu večírku až po dvou týdnech. Kritici mluví i o tom, že neřekl pravdu. Poukazují na to, že členové vlády a Bezpečnostní rady státu mají informace v reálném čase.

„Já jsem neříkal lež. Když dávám vyjádření, tak nelžu... říkám to tak, jak sled událostí byl. Kdybych informace měl, tak jsem udělal jiné kroky,“ řekl Jurečka. Zopakoval, že situaci špatně vyhodnotil. Znovu se omluvil.

Místopředsedkyně lidovců Jelínková míní, že Jurečka resort práce řídí dobře. „To je důležitým bodem v tom, že ho budeme podporovat. Já osobně ho budu podporovat,“ řekla Jelínková, která je Jurečkovou politickou náměstkyní na ministerstvu.

Krajští lidovečtí lídři stojí ve většině případů také za Marianem Jurečkou. Například senátor a místopředseda krajského výboru KDU-ČSL ve Zlínském kraji Josef Bazala řekl, že Jurečka by na post ministra rezignovat neměl.

„Myslím si, že si to musí on srovnat sám. Že se omluvil, je v pořádku. Samozřejmě to v rámci lidové strany konzultujeme. Nebylo to asi úplně nejšťastnější tak, jak to vyhodnotil. Na druhé straně byl to večírek, který byl dlouhodobě připravován, bylo tam 500 lidí. A asi když se na to spousta lidí těšila, tak nevyhodnotili možná situaci ideálně,“ uvedl Bazala.

Souhlasí i předseda KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji Jiří Veselý. „Rozumím tomu, že teď ne všechno proběhlo dobře. Jeho práci ale hodnotím komplexně za celé období, co má vládní angažmá. Dokázal řešit i obtížné věci. Byl bych rád, aby nerezignoval,“ řekl Veselý.

Podporu ministrovi vyjádřili i jeho další straničtí kolegové.